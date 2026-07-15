Argentina conta com superstição das Copas de 86 e 98 para superar a Inglaterra
Equipe de Lionel Scaloni busca vaga na decisão do Mundial
No duelo de semifinal da Copa do Mundo, a Argentina conta com uma superstição para superar a Inglaterra, assim como em 1986 e 1998. Nesta quarta-feira (15), a equipe de Lionel Scaloni entrará em campo com o uniforme alternativo com a predominância do azul em tom mais escuro.
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O uniforme foi utilizado pela Argentina e por Diego Maradona no icônico jogo contra a Inglaterra pelas quartas de final em 1986. Naquela ocasião, o camisa 10 marcou o histórico gol de mão para abrir o placar, mas também fez o gol mais bonito da história das Copas ao arrancar do campo de defesa, driblar cinco adversários e empurrar a bola para o fundo das redes.
Em 1998, Argentina e Inglaterra voltaram a se encontrar em uma Copa do Mundo, e os sul-americanos voltaram a jogar com o uniforme predominantemente azul, enquanto os europeus se vestiram com o branco tradicional. E após um 2 a 2 no tempo regulamentar e na prorrogação, a Albiceleste avançou na disputa de pênaltis com uma vitória por 4 a 3.
Por outro lado, os dois últimos encontros em que a Argentina vestiu a camisa principal contra a Inglaterra em Copas do Mundo, os sul-americanos foram derrotados. Em 2002, os europeus venceram por 1 a 0 na fase de grupos. Em 1966, derrotaram a Albiceleste pelo mesmo placar na fase de quartas de final.
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Argentina vence dois últimos jogos com uniforme alternativo em Copas
Nos dois últimos jogos de Copas em que a Argentina entrou em campo com o uniforme alternativo, a Albiceleste conquistou duas vitórias. No Mundial de 2026, a equipe de Scaloni derrotou a Jordânia por 3 a 1, assim como havia feito 2 a 0 na Polônia, em 2022.
A última derrota da Argentina em Copas do Mundo com o uniforme alternativo aconteceu na decisão contra a Alemanha, em 2014. Naquele confronto, os europeus levaram a melhor com gol de Gotze na prorrogação.
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