Malvinas, Messi, Maradona… Conheça detalhes da música da Argentina na Copa Canção embala elenco e torcida no Mundial de 2026

Na Copa do Mundo de 2026, o elenco da Argentina está embalado pela canção chamada "La cuarta estrella" em busca do tetracampeonato. A composição feita pelo cantor Palmito ganhou as arquibancadas, mas também os jogadores da Albiceleste.

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Após a classificação da Argentina sobre a Suíça às semifinais da Copa do Mundo, os jogadores cantaram a música que cita as Malvinas, Messi e Maradona no campo, mas também nos vestiários. E o Lance! detalha e explica a letra que embala a Scaloneta nos Estados Unidos.

Conheça a música da Argentina na Copa do Mundo

Soy hincha de La Selección (Sou torcedor da Seleção)

La aliento con el corazón (A apoio com o coração)

Ganamos la tercera con Lionel (Ganhamos a terceira com Lionel)

Queremos ser campeones otra vez (Queremos ser campeões outra vez)

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No trecho, a letra aborda a paixão do torcedor com a seleção da Argentina, além de lembrar que a Albiceleste conquistou o tricampeonato da Copa do Mundo com Lionel Messi, em 2022. No entanto, os fãs afirmam o desejo de conquistar um novo título em 2026, nos Estados Unidos.

Y treinta y dos años después (E 32 anos depois)

La Scaloneta va a vengar (A Scaloneta vai vingar)

La copa que le robaron al Diez (A Copa que roubaram do 10)

La que no nos dejaron levantar (A que não o deixaram levantar)

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Nesse trecho, a letra aborda o banimento de Diego Maradona da Copa do Mundo de 1994 ao afirmar que o torneio foi "roubado" do então camisa 10 da Argentina. O atleta foi punido por doping após a 2ª rodada da competição por conta da presença de uma substância proibida chamada efedrina em seu exame. A defesa do atleta alegou que o elemento estava presente em uma suplementação alimentar do jogador e que seu uso não resultava em um aumento de desempenho na performance.

Quiero ver la cuarta estrella (Quero ver a quarta estrela)

Brillar en la camiseta (Brilhar na camisa)

Soy argento de la cuna hasta el cajón (Sou argentino desde o berço até o caixão)

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Nesse trecho, a letra pede para que os jogadores conquistem o tetracampeonato e coloquem a quarta estrela na camisa da Argentina.

Por Malvinas, por El Diego (Pelas Malvinas, pelo Diego)

Por la última de Leo (Pela última de Leo)

Argentina, quiero verte bicampeón (Argentina, quero te ver bicampeã)

Nesse trecho, a letra pede o título da Copa do Mundo pela Argentina, por Diego Maradona, mas também pela última participação de Messi no torneio. As canções da Albiceleste costumam fazer referência aos dois maiores ídolos, mas também as Ilhas Malvinas, que é um território palco de uma Guerra entre o país sul-americano e a Inglaterra, onde centenas de soldados latinos morreram na década de 1980.

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