Espanha iguala feito de Brasil, Itália e Holanda ao chegar à final da Copa do Mundo La Roja chega à decisão com apenas um gol sofrido e entra para seleto grupo histórico

Com uma atuação sólida e incontestável contra a França, até então favorita ao título da Copa do Mundo, a Espanha chega à final do Mundial após 16 anos e com um sistema defensivo quase perfeito. A equipe de Luis de la Fuente, após sete jogos, sofreu apenas um gol, sendo a melhor defesa da competição e se tornou a quarta seleção na história do torneio a chegar em uma final de Copa do Mundo com essa marca, igualando um feito que apenas Brasil, Holanda e Itália conseguiram.

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A primeira campanha com esse desempenho defensivo foi a Holanda, em 1974. A "Laranja Mecânica" de Johan Cruyff foi vazada apenas uma vez antes de chegar à decisão, com um pênalti convertido contra a seleção da Bulgária ainda na fase de grupos. Porém, os holandeses acabaram com o vice-campeonato, perdendo a final de virada para a Alemanha Ocidental por 2 a 1.

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28 anos depois, em 2002, foi a vez da Seleção Brasileira. O elenco estrelado, sob o comando de Felipão, alcançou a final da Copa do Mundo, disputada no Japão e na Coreia do Sul. Além dos grandes craques no ataque, como Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, a Seleção apresentou uma campanha também muito consistente defensivamente. Durante todo o torneio, foi vazada apenas uma vez, contra a Turquia, também na fase de grupos. O desfecho para os brasileiros foi diferente e mais feliz do que o dos holandeses. Na ocasião, o Brasil, com dois gols de Ronaldo, venceu a Alemanha por 2 a 0 e se sagrou pentacampeão do mundo.

Brasil foi campeão da Copa do Mundo em 2002 (Foto: Pedro Ugarte/ AFP)

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Na vez da Itália, em 2006, a Azzurra sofreu com o fogo amigo, e o único gol sofrido na campanha que levou o país ao tetracampeonato foi do zagueiro Cristian Zaccardo, contra, diante dos Estados Unidos. Ou seja, nenhum adversário conseguiu superar Buffon no gol italiano até chegar à final da Copa do Mundo. Até que os italianos encontraram Zinedine Zidane, que, de pênalti, converteu logo no início da partida. A decisão — também marcada pela expulsão de Zidane após agredir Materazzi — terminou em 1 a 1 e foi para os pênaltis, confirmando o título nas penalidades.

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Dessa vez, a Espanha chega à final da Copa do Mundo de 2026 após sofrer apenas um gol, contra a Bélgica, nas quartas de final, algo que já coloca La Roja como uma das equipes mais sólidas da história da Copa do Mundo e podendo repetir o feito de Brasil e Itália no dia 19 de julho, em Nova Jersey, para chegar ao bicampeonato.

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