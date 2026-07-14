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Wonderwall: o que diz a letra do hit que embalou a campanha da Inglaterra na Copa?

Confira a tradução da música Wonderwall, do Oasis

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 19:02
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Jogadores da Ingalterra cantam Wonderwall junto com a torcida após classificação para a semifinal da Copa do Mundo
Jogadores da Inglaterra cantam Wonderwall junto com a torcida após classificação para a semifinal da Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

A música Wonderwall, um dos maiores sucessos da banda Oasis, se transformou no hino não oficial da Inglaterra durante a Copa do Mundo 2026. Após cada vitória da seleção, jogadores e torcedores passaram a cantá-la em sintonia. Os jogadores, do campo, entoam a canção para o torcedor, que retribui cantando em coro das arquibancadas. Embora tenha sido composta para ser uma canção sobre amor romântico, a letra de Wonderwall acabou encontrando um paralelo com a relação entre o torcedor inglês e a sua seleção.

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    No verso "And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding" ("Todos os caminhos que temos de percorrer são tortuosos, e todas as luzes que nos guiam são ofuscantes"), cantor narra uma trajetória que encontrou dificuldades, mas foram superadas. É possível relacionar o trecho com as dificuldades enfrentadas pela Inglaterra em cada fase do Mundial.

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    Jogadores da Inglaterra cantam Wonderwall junto com a torcida após classificação para a semifinal da Copa do Mundo
    Letra de Wonderwall foi entoada por torcedores e jogadores da Inglaterra após cada vitória na Copa do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

    Outro trecho da letra de Wonderwall diz: "I don't believe that anybody feels the way I do about you now" ("Não acredito que alguém sinta por você o que eu sinto agora"). O verso traduz a intensidade da paixão do torcedor. Mesmo diante das derrotas e frustrações ao longo dos anos, o apoio e o amor permanecem inabaláveis.

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    Tradução da letra de Wonderwall, música da Inglaterra na Copa

    Hoje vai ser o dia que eles vão devolver isso para você.
    Neste momento você devia, de algum modo, ter percebido o que tem de fazer.
    Eu não acredito que alguém se sinta do modo como me sinto a seu respeito neste momento.

    A conversa que corre na rua é
    Que o fogo no seu coração se apagou
    Tenho certeza que você ouviu tudo isso antes
    Mas você nunca realmente teve uma dúvida.
    Eu não creio que alguém se sinta como eu me sinto sobre você agora

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    E todas as estradas pelas quais temos de caminhar são sinuosas
    E todas as luzes que nos conduzem até lá estão nos cegando.
    Existem muitas coisas que eu gostaria de dizer para você, mas eu não sei como...

    Porque talvez você vá ser aquela que me salva...
    E no final das contas, você é meu porto de seguro

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