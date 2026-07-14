Wonderwall: o que diz a letra do hit que embalou a campanha da Inglaterra na Copa?
Confira a tradução da música Wonderwall, do Oasis
A música Wonderwall, um dos maiores sucessos da banda Oasis, se transformou no hino não oficial da Inglaterra durante a Copa do Mundo 2026. Após cada vitória da seleção, jogadores e torcedores passaram a cantá-la em sintonia. Os jogadores, do campo, entoam a canção para o torcedor, que retribui cantando em coro das arquibancadas. Embora tenha sido composta para ser uma canção sobre amor romântico, a letra de Wonderwall acabou encontrando um paralelo com a relação entre o torcedor inglês e a sua seleção.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
No verso "And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding" ("Todos os caminhos que temos de percorrer são tortuosos, e todas as luzes que nos guiam são ofuscantes"), cantor narra uma trajetória que encontrou dificuldades, mas foram superadas. É possível relacionar o trecho com as dificuldades enfrentadas pela Inglaterra em cada fase do Mundial.
Outro trecho da letra de Wonderwall diz: "I don't believe that anybody feels the way I do about you now" ("Não acredito que alguém sinta por você o que eu sinto agora"). O verso traduz a intensidade da paixão do torcedor. Mesmo diante das derrotas e frustrações ao longo dos anos, o apoio e o amor permanecem inabaláveis.
🎵Confira abaixo a letra completa de Wonderwall.
➡️ Inglaterra x Argentina: confrontos diretos e retrospecto em Copas do Mundo
⚽🔥MELHOR PALPITE: Aposte em Messi para marcar a qualquer altura em Inglaterra x Argentina @2.14 - *Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.
Tradução da letra de Wonderwall, música da Inglaterra na Copa
Hoje vai ser o dia que eles vão devolver isso para você.
Neste momento você devia, de algum modo, ter percebido o que tem de fazer.
Eu não acredito que alguém se sinta do modo como me sinto a seu respeito neste momento.
A conversa que corre na rua é
Que o fogo no seu coração se apagou
Tenho certeza que você ouviu tudo isso antes
Mas você nunca realmente teve uma dúvida.
Eu não creio que alguém se sinta como eu me sinto sobre você agora
E todas as estradas pelas quais temos de caminhar são sinuosas
E todas as luzes que nos conduzem até lá estão nos cegando.
Existem muitas coisas que eu gostaria de dizer para você, mas eu não sei como...
Porque talvez você vá ser aquela que me salva...
E no final das contas, você é meu porto de seguro
Tudo sobre
Fora de Campo
Mbappé vira assunto após queda da França para a Espanha: 'Primeira vez'Há 46 minutos
Fora de Campo
Sem Globo, CazéTV bate recorde histórico com França x EspanhaHá 1 hora
Fora de Campo
Decisão da arbitragem em França x Espanha causa revolta: 'Inacreditável'Há 2 horas
Copa do Mundo 2026
Possível expulsão em França x Espanha agita torcedores: 'Estão seguindo'Há 2 horas
Fora de Campo
Pênalti cometido em França x Espanha vira assunto: 'Burro'Há 2 horas
Vasco
Cria do Vasco, Andrey Santos se declara ao clube em apresentação no Manchester UnitedHá 2 horas
Mais LANCE!