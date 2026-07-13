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Argentina x Inglaterra: desgaste, pressão e favoritismo marcam semifinal da Copa

Seleções chegam embaladas por vitórias na prorrogação, mas desgaste físico, calor nos Estados Unidos e cobrança sobre desempenho inglês entram no radar antes do duelo

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 13:51
Atualizado há 1 minutos
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Messi comemora gol marcado por Mac Allister para a Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo
Messi comemora gol marcado por Mac Allister para a Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

Argentina e Inglaterra se enfrentam na quarta-feira (15), em Atlanta, por uma das semifinais da Copa do Mundo. O duelo coloca frente a frente duas seleções campeãs mundiais e em alta na reta decisiva do torneio, mas também expõe pontos de atenção: o desgaste físico recente dos argentinos, o crescimento inglês no mata-mata e a pressão sobre o desempenho da equipe comandada por Thomas Tuchel.

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    A partida é tratada como o maior teste da Argentina até aqui no Mundial. Atual campeã e tricampeã do mundo, a seleção passou por uma primeira fase sem grandes sustos, mas encontrou dificuldades no mata-mata. Antes de chegar à semifinal, eliminou Cabo Verde, sofreu contra o Egito em uma virada no fim e precisou da prorrogação para bater a Suíça por 3 a 1, depois de empate por 1 a 1 no tempo normal.

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    Do outro lado, a Inglaterra chega embalada. A equipe venceu a Noruega por 2 a 1, também na prorrogação, e havia ganhado confiança com a boa atuação contra o México, no Estádio Azteca. A percepção é de que os ingleses cresceram no momento mais importante da competição.

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    • A sequência de jogos duros pode pesar para a Argentina. A equipe vem de duas partidas com alto nível de exigência física e terá pela frente uma semifinal disputada à tarde, em um período de calor nos Estados Unidos.

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    Em Atlanta, porém, o clima na segunda-feira (13) estava mais ameno. A temperatura ficou na casa dos 25°C, com céu nublado e chuva leve em alguns momentos. Ainda assim, as condições climáticas seguem como fator de atenção para as duas seleções.

    Contra a Suíça, a Argentina teve a vantagem de atuar com um jogador a mais após a expulsão de um adversário. O lance gerou discussão, mas a avaliação foi de que a punição ocorreu de forma correta, dentro da regra aplicada pela arbitragem.

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    Inglaterra cresce, mas Tuchel cobra mais

    A Inglaterra chega à semifinal com moral, mas nem tudo foi tranquilidade depois da classificação sobre a Noruega. O técnico Thomas Tuchel afirmou que não ficou totalmente satisfeito com a atuação inglesa e disse que o time poderia ter rendido mais.

    A declaração não agradou Jude Bellingham, que respondeu ao comentário ao lembrar a dificuldade de disputar uma partida decisiva em campo.

    — Tem que estar aqui dentro para saber como é difícil — afirmou o meio-campista.

    A situação foi tratada como uma discussão típica de ambiente competitivo, mas ganhou repercussão por envolver dois dos principais nomes da seleção inglesa. Ainda assim, o foco do elenco segue voltado para a semifinal.

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    Thomas Tuchel em México 2x3 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
    Thomas Tuchel em México 2x3 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Rodrigo Oropeza / AFP)

    Duelo reúne peso histórico e vaga na final

    A semifinal coloca frente a frente duas seleções com tradição na Copa do Mundo. A Inglaterra busca voltar a uma final e tentar o bicampeonato, depois do título conquistado em 1966, quando venceu jogando em casa. A Argentina, por sua vez, tenta defender a condição de atual campeã mundial e alcançar mais uma decisão.

    Na outra chave, Espanha e França se enfrentam na terça-feira (14), em Dallas. A leitura é de leve favoritismo francês pelo desempenho recente, mas a Espanha chega com campanha consistente e também carrega peso histórico no torneio.

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    O vencedor de Argentina x Inglaterra enfrentará Espanha ou França na final, marcada para o fim de semana, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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