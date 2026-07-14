Atuação de Lamine Yamal contra França repercute: 'Todo mundo é' Jogador disse não temer os franceses antes da partida

França e Espanha se enfrentaram nesta terça-feira (14) pela semifinal da Copa do Mundo e a atuação de Lamine Yamal virou assunto nas redes sociais. Antes da classificação da atual campeã da Eurocopa para a decisão, o camisa 19 afirmou que não temia a equipe liderada por Mbappé e que os franceses que deveriam ter cuidado com a seleção espanhola.

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Mesmo sem participar dos gols marcados por Mikel Oyarzabal e Pedro Porro, Lamine sofreu a penalidade cobrada pelo camisa 21. O ponta-direita foi acertado por Lucas Digne dentro da área e o árbitro confirmou a infração.

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Confira alguns comentários sobre a atuação de Lamine Yamal na semifinal da Copa do Mundo:

Todo mundo é melhor que o Lamine Yamal ate enfrentar o Lamine Yamal — real lusca (@Luscascritorre) July 14, 2026

Provocou nas redes sociais, chamou a responsabilidade nas entrevistas e ELIMINOU a fortíssima França da Copa do Mundo.



Personalidade absurda do Lamine Yamal.



por mais jogadores assim! 🇪🇸 pic.twitter.com/bVLigrRzKZ — Central do Braga (@CentralDoBrega) July 14, 2026

máximo respeito ao lamine yamal que falou falou e jogou muito https://t.co/ZkhSNsb1St — xandᶜʳᶠ (@sxuzzaxn) July 14, 2026

E agora a gente entende a marra do meu queridíssimo lamine Yamal — Mavi (@tuitaa_mavi) July 14, 2026

mbappe ja vai preparando a certidão nova ai pq teu pai se chama Lamine Yamal — rhannazzᶜʳᶠ (@_RhannaSantos_) July 14, 2026

Digne faz pênalti em Yamal em França x Espanha na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Como foi França x Espanha pela semifinal da Copa do Mundo?

A Espanha tomou a iniciativa desde os primeiros minutos. Com Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo no meio-campo, a equipe trocou passes no campo ofensivo e tentou empurrar a França para perto da própria área. Os franceses apostavam em um jogo mais vertical. A ideia era recuperar a bola e acelerar rapidamente na direção de Mbappé, principalmente nos espaços às costas de Pedro Porro.

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A Espanha abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Lucas Digne tentou afastar uma bola dentro da área, não percebeu a aproximação de Lamine Yamal e acertou um chute no atacante espanhol. O árbitro marcou pênalti. Oyarzabal cobrou firme no canto esquerdo. Mike Maignan acertou o lado, mas não conseguiu alcançar.

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Pouco depois do gol, a França recebeu outro golpe. Saliba caiu sozinho no gramado e pediu atendimento médico. O defensor já convivia com dores nas costas antes do início da Copa e não conseguiu permanecer na partida. Aos 30 minutos, Lacroix entrou em seu lugar.

Sem um dos pilares defensivos, a França passou a sofrer ainda mais com a movimentação do ataque espanhol. Aos 37, a pressão alta da Roja quase resultou no segundo gol. Yamal e Dani Olmo tabelaram na entrada da área, e Fabián Ruiz recebeu na pequena área. Upamecano apareceu no momento exato para bloquear.

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Segundo tempo

Deschamps colocou Manu Koné no lugar de Rabiot no intervalo. Depois, promoveu a entrada de Désiré Doué na vaga de Barcola. As mudanças não alteraram o cenário. A Espanha chegou ao segundo gol aos 12 minutos. Pedro Porro tabelou com Dani Olmo, infiltrou pelo lado direito da área e recebeu livre. O lateral tocou na saída de Maignan para fazer 2 a 0. No lance, Lacroix acompanhou apenas a bola e deixou Porro entrar livre na área francesa.

Deschamps colocou Rayan Cherki e Theo Hernández nas vagas de Olise e Digne. A França aumentou a presença ofensiva, mas continuou sem conseguir transformar a pressão em gol. A melhor oportunidade francesa apareceu aos 36 minutos. Mbappé foi lançado nas costas da defesa, e Unai Simón deixou o gol para fazer o corte. A sobra ficou com Doué, que tinha a meta desprotegida. O jovem ajeitou o corpo e tentou finalizar de longa distância, mas bateu fraco. O goleiro espanhol conseguiu se recuperar e fez a defesa.

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A Espanha administrou os minutos finais, manteve a França distante de uma reação e confirmou a classificação para a decisão do Mundial.

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