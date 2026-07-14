Pênalti cometido em França x Espanha vira assunto: 'Burro' Lateral-esquerdo cometeu um pênalti no início do jogo

A partida entre França e Espanha, nesta terça-feira (14), pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Mundo, teve como protagonista negativo o lateral-esquerdo Digne, que cometeu um pênalti logo no início da primeira etapa.

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Quando o cronometro marcava os 19 minutos do primeiro tempo, Digne erra ao tentar afastar, não vê Lamine Yamal se aproximando e acerta um chute no atacante da Espanha. Oyarzabal cobra o pênalti com batida firme no canto esquerdo. Veja o pênalti:

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Nas redes sociais, torcedores destacaram a ação infantil do jogador, que erros como esse podem decidir um campeonato - afirmando a 'burrice' do lateral. Veja a repercussão:

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Deu um chutao no Yamal. Mesmo q sem querer, penal claro. — Kizaru ✝️ ᶜʳᶠ (@KizaruNumberOne) July 14, 2026

Olha o nivel desse penalti infantil — the football br (@thefootballbr1) July 14, 2026

Pênalti bobo demais tá maluco — Bruno Abreu (@babreuviana) July 14, 2026

Pênalti mais juvenil da copa do mundo pic.twitter.com/qVCBEBScEE — RAPOSAO SINCERAO (@RAPOSAOSINCERAO) July 14, 2026

muito burro kkkkkkkkkkkkk



Espanha tava jogando NADA — mg. (@mgxsep) July 14, 2026

Nos dez encontros entre os dois jogadores, Yamal, em cinco partidas, anotou seis gols, enquanto Mbappé teve nove tentos em seis jogos. No Mundial, o francês desponta como um dos grandes protagonistas e o principal artilheiro da competição, ao lado de Lionel Messi, com oito gols. Já Lamine tem apenas um gol marcado.

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Lamine Yamal e Mbappé já se enfrentaram em Espanha x França pela Eurocopa (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

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Embates entre Lamine Yamal e Kylian Mbappé

1 . Barcelona 3 x 2 Real Madrid - Final da Supercopa 25/26 2 . Real Madrid 2 x 1 Barcelona - La Liga 25/26 3 . Espanha 5 x 4 França - Semifinais da Liga das Nações da Uefa 2025 4 . Barcelona 4 x 3 Real Madrid - La Liga 24/25 5 . Barcelona 3 x 2 Real Madrid - Final da Copa do Rei 24/25 6 . Real Madrid 2 x 5 Barcelona - Final da Supercopa 24/25 7 . Real Madrid 0 x 4 Barcelona - La Liga 24/25 8 . Espanha 2 x 1 França - Semifinais da Euro 2024 9 . Barcelona 1 x 4 PSG - Volta das quartas da Liga dos Campeões da Europa 23/24 10 . PSG 2 x 3 Barcelona - Ida das quartas da Liga dos Campeões da Europa 23/24

O momento na Copa, seja no âmbito individual ou coletivo, favorece Mbappé e França, mas a Espanha, que foi a principal pedra no sapato dos franceses, vai apostar no bom retrospecto entre as seleções e seus astros para manter a confiança e chegar à decisão, algo que não acontece há 16 anos.

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