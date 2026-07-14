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Pênalti cometido em França x Espanha vira assunto: 'Burro'

Lateral-esquerdo cometeu um pênalti no início do jogo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 16:43
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O árbitro salvadorenho Ivan Barton marca um pênalti durante a partida semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre França e Espanha, no Estádio Dallas, em Arlington, em 14 de julho de 2026
O árbitro salvadorenho Ivan Barton marca um pênalti durante a partida semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre França e Espanha (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A partida entre França e Espanha, nesta terça-feira (14), pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Mundo, teve como protagonista negativo o lateral-esquerdo Digne, que cometeu um pênalti logo no início da primeira etapa.

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    Quando o cronometro marcava os 19 minutos do primeiro tempo, Digne erra ao tentar afastar, não vê Lamine Yamal se aproximando e acerta um chute no atacante da Espanha. Oyarzabal cobra o pênalti com batida firme no canto esquerdo. Veja o pênalti:

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    Nas redes sociais, torcedores destacaram a ação infantil do jogador, que erros como esse podem decidir um campeonato - afirmando a 'burrice' do lateral. Veja a repercussão:

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    Nos dez encontros entre os dois jogadores, Yamal, em cinco partidas, anotou seis gols, enquanto Mbappé teve nove tentos em seis jogos. No Mundial, o francês desponta como um dos grandes protagonistas e o principal artilheiro da competição, ao lado de Lionel Messi, com oito gols. Já Lamine tem apenas um gol marcado.

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    Lamine Yamal e Mbappé já se enfrentaram em Espanha x França pela Eurocopa
    Lamine Yamal e Mbappé já se enfrentaram em Espanha x França pela Eurocopa (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

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    Embates entre Lamine Yamal e Kylian Mbappé

      1.
    1. Barcelona 3 x 2 Real Madrid - Final da Supercopa 25/26
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    2. Real Madrid 2 x 1 Barcelona - La Liga 25/26
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    4. Barcelona 4 x 3 Real Madrid - La Liga 24/25
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      10. 10.
    10. PSG 2 x 3 Barcelona - Ida das quartas da Liga dos Campeões da Europa 23/24

    O momento na Copa, seja no âmbito individual ou coletivo, favorece Mbappé França, mas a Espanha, que foi a principal pedra no sapato dos franceses, vai apostar no bom retrospecto entre as seleções e seus astros para manter a confiança e chegar à decisão, algo que não acontece há 16 anos.

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