Pênalti cometido em França x Espanha vira assunto: 'Burro'
Lateral-esquerdo cometeu um pênalti no início do jogo
A partida entre França e Espanha, nesta terça-feira (14), pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Mundo, teve como protagonista negativo o lateral-esquerdo Digne, que cometeu um pênalti logo no início da primeira etapa.
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Quando o cronometro marcava os 19 minutos do primeiro tempo, Digne erra ao tentar afastar, não vê Lamine Yamal se aproximando e acerta um chute no atacante da Espanha. Oyarzabal cobra o pênalti com batida firme no canto esquerdo. Veja o pênalti:
بللللنتي لاسبانيا— تغطية فرنسا - اسبانيا (@athrineyeung141) July 14, 2026
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Nas redes sociais, torcedores destacaram a ação infantil do jogador, que erros como esse podem decidir um campeonato - afirmando a 'burrice' do lateral. Veja a repercussão:
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Deu um chutao no Yamal. Mesmo q sem querer, penal claro.— Kizaru ✝️ ᶜʳᶠ (@KizaruNumberOne) July 14, 2026
Olha o nivel desse penalti infantil— the football br (@thefootballbr1) July 14, 2026
Pênalti bobo demais tá maluco— Bruno Abreu (@babreuviana) July 14, 2026
Pênalti mais juvenil da copa do mundo pic.twitter.com/qVCBEBScEE— RAPOSAO SINCERAO (@RAPOSAOSINCERAO) July 14, 2026
muito burro kkkkkkkkkkkkk— mg. (@mgxsep) July 14, 2026
Espanha tava jogando NADA
Nos dez encontros entre os dois jogadores, Yamal, em cinco partidas, anotou seis gols, enquanto Mbappé teve nove tentos em seis jogos. No Mundial, o francês desponta como um dos grandes protagonistas e o principal artilheiro da competição, ao lado de Lionel Messi, com oito gols. Já Lamine tem apenas um gol marcado.
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O momento na Copa, seja no âmbito individual ou coletivo, favorece Mbappé e França, mas a Espanha, que foi a principal pedra no sapato dos franceses, vai apostar no bom retrospecto entre as seleções e seus astros para manter a confiança e chegar à decisão, algo que não acontece há 16 anos.
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