Ex-jogador brasileiro, Saul Muniz, morre em acidente na Irlanda
Ex-zagueiro teve duas passagens pelo Comercial
O ex-zagueiro brasileiro Saul Muniz morreu aos 40 anos, na última segunda-feira (13), em Galway, na Irlanda. O ex-jogador sofreu um grave acidente enquanto pilotava uma scooter elétrica na sexta-feira (10), teve traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos.
Após a queda, Saul foi socorrido em estado grave e encaminhado para um hospital em Dublin. O ex-atleta permaneceu internado por cerca de três dias em coma induzido, mas teve o óbito confirmado no início da semana.
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Trajetória de Saul Muniz no futebol brasileiro
Natural de Ituiutaba, em Minas Gerais, Saul Muniz iniciou sua trajetória no futebol ainda jovem. Em 1995, mudou-se para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde passou pelas categorias de base do Comercial. O clube paulista lamentou a morte do ex-zagueiro e relembrou sua passagem pela equipe.
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- O Comercial Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Saul Muniz, ex-atleta do clube. Zagueiro, Saul vestiu a camisa do Leão do Norte nas temporadas de 2007 e 2010, deixando sua contribuição à história alvinegra", publicou o clube nas redes sociais.
Revelado nas categorias de base do clube, Saul Muniz foi uma peça importante na história recente do Comercial de Ribeirão Preto. Ele vestiu a camisa do elenco profissional em duas fases distintas, nos anos de 2007 e 2010, integrando o grupo que pavimentou o caminho e lutou pelo acesso à Série A2 do Campeonato Paulista. Sua forte identificação com a equipe e a dedicação demonstrada em campo nessas edições da Série A3 e da Copa Paulista deixaram um legado de muito respeito.
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Passagem por outros clubes
Além do Comercial, Saul também defendeu equipes do futebol paulista como Francana, Jaboticabal e Guariba. O ex-zagueiro encerrou a carreira como jogador em 2012 e, posteriormente, se mudou para a Irlanda, onde passou a viver como empresário. Segundo um amigo do ex-atleta,um dos sonhos de Saul Muniz era seguir no futebol como treinador.
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