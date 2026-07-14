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Semifinal da Copa reúne três vencedores da Bola de Ouro em marco histórico

Apenas a Copa de 2006 teve mais atletas ganhadores do prêmio

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
14/07/2026 10:34
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Copa do Mundo reúne vencedores de prêmio individual nas semifinais (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Copa do Mundo reúne vencedores de prêmio individual nas semifinais (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

França e Espanha disputarão mais uma edição histórica de semifinal da Copa do Mundo. Por outro lado, Argentina e Inglaterra se encontram buscando a vaga na final do Mundial também. O primeiro duelo está marcado para esta terça-feira (14), às 16h (de Brasília). No outro lado da chave, os ingleses terão a difícil missão de bater Lionel Messi na quarta-feira (15), também às 16h (de Brasília). Os vencedores do jogo se enfrentarão pela tão esperada final.

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    • Os confrontos guardam um marco histórico somente alcançado nas Copas de 2006, 2010 e 2014. Pelo menos três vencedores da Bola de Ouro disputando o torneio mundial. Na atual edição, Lionel Messi, Ousmane Dembelé e Rodri, são os representantes do prêmio.

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    Último vencedor da Bola de Ouro, Dembelé disputa semifinal da Copa contra Espanha (Foto: Franck Fife / AFP)
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    • O marco foi atingido anteriormente nos anos de 2010 e 2014, que também tiveram três representantes, sendo eles Kaká, Cristiano Ronaldo e Messi nas duas edições. A Copa do Mundo de 2006 teve cinco jogadores que conquistaram o prêmio: Ronaldo, Zidane, Luís Figo, Ronaldinho e Michael Owen, no entanto, somente Zidane e Figo alcançaram a semifinal do Mundial.

    Nenhum jogador que conquistou a Bola de Ouro chegou a ganhar o Mundial dos anos mencionados, no entanto, Lionel Messi chegou o mais próximo de conquistar a Copa do Mundo, foi derrotado para a Alemanha na final de 2014 disputada no Brasil.

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    Possíveis ganhadores da Bola de Ouro na semifinal da Copa

    A reta final da Copa do Mundo deve ser determinante para a corrida pelo prêmio individual. Quatro dos principais candidatos ao prêmio individual seguem vivos na disputa pelo título mundial. Outros nomes também buscam conquista da Bola de Ouro desta temporada.

    Craque francês favorito ao Ballon d'Or?

    Kylian Mbappé desponta como o principal favorito graças ao protagonismo pela França e classificação para semifinal da Copa. Caso conquiste a tão sonhada taça, mantendo o desempenho, o atacante francês chega à cerimônia como o principal nome da disputa.

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    Jovem promessa espanhola

    Outro forte candidato é Lamine Yamal. A joia da Espanha já era apontada como um dos favoritos antes mesmo do Mundial e pode transformar uma eventual campanha campeã em seu maior trunfo na votação, mesmo que não esteja rendendo o esperado na Copa.

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    Semifinal da Copa decisiva para inglês

    Pela Inglaterra, Jude Bellingham também permanece na corrida. Embora não seja o favorito no momento, uma atuação decisiva na semifinal da Copa e em uma possível final pode recolocá-lo entre os primeiros colocados na eleição.

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    Antigo conhecido do prêmio individual

    Lionel Messi segue como um concorrente natural. O argentino faz mais uma Copa de destaque e, se conduzir a Argentina ao bicampeonato, ganhará força mesmo atuando fora do futebol europeu. Mesmo que seja seu último Mundial a ser disputado, o ídolo histórico do Barcelona não deixou cair o nível.

    Além do quarteto, outros jogadores ainda podem entrar na disputa, como Ousmane Dembélé, vencedor da última Bola de Ouro, Michael Olise, destaque da França, e Harry Kane, que também reúne uma temporada consistente e segue vivo na busca pelo título mundial. Historicamente, anos de Copa costumam influenciar diretamente a votação do prêmio individual, o que torna as semifinais e a decisão de 2026 cruciais, não apenas para definir o campeão do mundo, mas também o provável vencedor do prêmio individual.

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