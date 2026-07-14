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França x Espanha: Deschamps define escalação com astro do Real Madrid de volta

Tchouaméni se recuperou de lesão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 14:56
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Deschamps orienta time da França
Deschamps orienta França contra Marrocos na Copa (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

A França anunciou a escalação para enfrentar a Espanha, nesta terça-feira (14), pela semifinal da Copa do Mundo. Recuperado de lesão nos adutores, Tchouaméni está confirmado entre os titulares de Didier Deschamps.

  • Esta combinação de fotos criadas em 12 de julho de 2026 mostra o forward #10 da França, Kylian Mbappé, em Foxborough em 9 de julho de 2026 (Esquera); e o ala espanhol #19 Lamine Yamal em Arlington em 6 de julho de 2026. França e Espanha se enfrentarão em uma semifinal da Copa do Mundo de 2026 no Dallas Stadium, em Arlington, no dia 14 de julho de 2026.

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    Escalação

    Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Tchouaméni, Rabiot e Olise; Dembélé, Barcola e Mbappé.

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    Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Oyarzabal.

    A França busca chegar à terceira final consecutiva de Copa do Mundo. Campeã em 2018 e vice em 2022, a seleção de Deschamps avançou após eliminar o Marrocos por 2 a 0. Já a Espanha garantiu a vaga com vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica. O vencedor enfrentará Argentina ou Inglaterra na decisão.

    Didier Deschamps com membro da comissão técnica da França
    Didier Deschamps com membro da comissão técnica da França (Imagem: Jewel SAMAD / AFP)

    França em sua melhor versão

    Apesar do caminho mais complicado até o título, a França chega mais preparada do que nunca. Didier Deschamps talvez tenha em mãos sua seleção mais forte desde que assumiu o comando. A equipe apresenta um equilíbrio maior entre defesa e ataque, tem mais repertório ofensivo e conta com um banco de reservas que oferece alternativas de alto nível durante toda a partida.

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    Michael Olise assumiu protagonismo na criação, Dembélé, dono da Bola de Ouro, vive grande fase, enquanto Barcola, Désiré Doué e Rayan Cherki aumentam as opções ofensivas.

    O maior diferencial ainda é Mbappé. Em 2018, o atacante era a grande revelação do futebol mundial e explodiu com quatro gols. Hoje, aos 27 anos, chega como capitão, maior artilheiro da história da seleção francesa e principal referência técnica da equipe.

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    Com oito gols, divide a artilharia desta Copa com Lionel Messi e vive sua melhor atuação em um Mundial. Além dos números, mudou sua função. Deixou de ser apenas um velocista pelos lados para atuar mais centralizado, participar do acabamento das jogadas e comandar ofensivamente a equipe.

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