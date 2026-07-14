CazéTV é da Globo? Web recupera fala de Casimiro sobre semifinal da Copa
Casimiro já explicou que a CazéTV não possui relações com o grupo Globo
Em 2025, algumas teorias de que a CazéTV seria um canal da Globo foram criadas e propagadas nas redes sociais. Com a força dos boatos, Casimiro Miguel, rosto da empresa, se pronunciou sobre o assunto na época. Agora que o canal será o único a transmitir a semifinal da Copa do Mundo entre França e Espanha, internautas resgataram um vídeo do streamer, em que ele "prevê" a atual situação no Mundial.
Copa do Mundo: federação descobre que médico da seleção é ginecologista
França x Espanha: de Zidane a Mbappé, semifinal da Copa do Mundo reacende rivalidade histórica
Museu Flamengo reabre com exposição inédita de Zagallo e taças das Copas do Mundo
➡️ França x Espanha: de Zidane a Mbappé, semifinal da Copa do Mundo reacende rivalidade histórica
Veja o que Casimiro disse em live, em 2025:
— Rapaz, acho que as pessoas só vão perceber que a CazéTV não é da Globo quando a gente transmitir uma semifinal de Copa ano que vem e a Globo não transmitir. Mas, mesmo assim, acho que a galera vai falar: "Não, porque a Globo queria que a CazéTV transmitisse a semifinal da Copa e eles não". Tipo assim, eu não sei qual vai ser a desculpa, mas alguém vai falar uma parada assim - declarou.
IA crava resultado ousado entre França e Espanha: 'Difícil'
Semifinal entre França e Espanha marca mais um duelo entre Yamal e Mbappé, agora na Copa
De 1966 a 2026: Inglaterra busca reviver a campanha do título mundial
— Várias pessoas já falaram isso: "Cazé, responde essa p****". Eu vou falar: "Pô, irmão, eu já falei várias vezes na live, cara". Só que a galera nunca vai acreditar na verdade, porque a mentira é mais legal. A teoria é boa - continuou.
— Só que aí a Globo criou um canal para concorrer com a gente (GeTV). Tenta contratar 10 pessoas da CazéTV, não consegue contratar ninguém. E vai concorrer com a gente agora, e vai ser uma porradaria. Mas legal, para a galera da internet vai ser bom, porque vai ter conteúdo gratuito - finalizou.
A quase 8 meses atrás os caras ficavam falando que a Caze tv era da globo kkkkkkk— Ryan (@ryanspfc7) July 12, 2026
Aí o Caze numa live falou isso aqui.
"Só vão perceber que a Caze tv não é da globo quando nós transmitir uma semi de copa, e eles não"
França x Espanha vai ser exclusiva da Cazetv.
Muito foda pic.twitter.com/QPXFlKbhvM
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Em outras ocasiões, Casimiro já havia destacado que a emissora NÃO tinha nenhuma ligação com a Globo. Em algumas transmissões da Copa do Mundo, inclusive, o streamer fez brincadeiras para cutucar o grupo, sugerindo filmes para eles transmitirem no horário dos jogos que não tinham direito, por exemplo.
Às 16h (de Brasília) de terça-feira (14), a Cazé TV irá exibir o jogo entre França e Espanha. Com os direitos de apenas uma das semifinais, a Globo vai exibir Inglaterra x Argentina, na quarta (15).
🤑 Aposte nos jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Quem é o árbitro de França x Espanha na semifinal da Copa do Mundo?Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Entenda a decisão que deixou a Globo sem semifinal de Copa após 56 anosHá 2 horas
Fora de Campo
Mbappé ditador: entenda o meme viral envolvendo o craque da França na CopaHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
SBT e Globo ganham novo jogo da Copa do Mundo após eliminação do BrasilHá 3 horas
Fora de Campo
Copa do Mundo: vidente aponta vencedor de França x EspanhaHá 3 horas
Copa do Mundo 2026
Copa do Mundo: por que França x Espanha não vai passar na Globo?Há 4 horas
Mais LANCE!