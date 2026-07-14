CazéTV é da Globo? Web recupera fala de Casimiro sobre semifinal da Copa Casimiro já explicou que a CazéTV não possui relações com o grupo Globo

Em 2025, algumas teorias de que a CazéTV seria um canal da Globo foram criadas e propagadas nas redes sociais. Com a força dos boatos, Casimiro Miguel, rosto da empresa, se pronunciou sobre o assunto na época. Agora que o canal será o único a transmitir a semifinal da Copa do Mundo entre França e Espanha, internautas resgataram um vídeo do streamer, em que ele "prevê" a atual situação no Mundial.

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Veja o que Casimiro disse em live, em 2025:

— Rapaz, acho que as pessoas só vão perceber que a CazéTV não é da Globo quando a gente transmitir uma semifinal de Copa ano que vem e a Globo não transmitir. Mas, mesmo assim, acho que a galera vai falar: "Não, porque a Globo queria que a CazéTV transmitisse a semifinal da Copa e eles não". Tipo assim, eu não sei qual vai ser a desculpa, mas alguém vai falar uma parada assim - declarou.

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Casimiro Miguel durante live em canal no Youtube (Foto: Reprodução)

— Várias pessoas já falaram isso: "Cazé, responde essa p****". Eu vou falar: "Pô, irmão, eu já falei várias vezes na live, cara". Só que a galera nunca vai acreditar na verdade, porque a mentira é mais legal. A teoria é boa - continuou.

— Só que aí a Globo criou um canal para concorrer com a gente (GeTV). Tenta contratar 10 pessoas da CazéTV, não consegue contratar ninguém. E vai concorrer com a gente agora, e vai ser uma porradaria. Mas legal, para a galera da internet vai ser bom, porque vai ter conteúdo gratuito - finalizou.

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A quase 8 meses atrás os caras ficavam falando que a Caze tv era da globo kkkkkkk



Aí o Caze numa live falou isso aqui.



"Só vão perceber que a Caze tv não é da globo quando nós transmitir uma semi de copa, e eles não"



França x Espanha vai ser exclusiva da Cazetv.



Muito foda pic.twitter.com/QPXFlKbhvM — Ryan (@ryanspfc7) July 12, 2026

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Em outras ocasiões, Casimiro já havia destacado que a emissora NÃO tinha nenhuma ligação com a Globo. Em algumas transmissões da Copa do Mundo, inclusive, o streamer fez brincadeiras para cutucar o grupo, sugerindo filmes para eles transmitirem no horário dos jogos que não tinham direito, por exemplo.

Às 16h (de Brasília) de terça-feira (14), a Cazé TV irá exibir o jogo entre França e Espanha. Com os direitos de apenas uma das semifinais, a Globo vai exibir Inglaterra x Argentina, na quarta (15).

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