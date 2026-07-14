FBI classifica Inglaterra e Argentina como jogo de maior risco da Copa Polícia de Atlanta anuncia reforço no policiamento

A semifinal entre Inglaterra e Argentina, marcada para esta quarta-feira (14), em Atlanta, terá um esquema especial de segurança. O Departamento de Polícia de Atlanta anunciou o reforço do policiamento dentro e no entorno do estádio após o confronto ser classificado pelo FBI como o jogo de maior risco da Copa do Mundo de 2026.

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De acordo com as autoridades locais, equipes extras e recursos adicionais foram mobilizados para atuar nas proximidades da arena, em áreas de entretenimento e em outros pontos de grande circulação de torcedores. O objetivo é garantir a segurança de moradores e visitantes durante a realização da partida.

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Em comunicado, a polícia destacou que as medidas têm caráter preventivo e visam inibir possíveis ocorrências, além de proporcionar um ambiente seguro para o público que acompanhará o confronto.

Jogadores da Argentina em treino antes da decisão contra a Inglaterra (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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A preocupação das autoridades está relacionada ao histórico de rivalidade entre ingleses e argentinos, que ultrapassa o futebol e remonta à Guerra das Malvinas, em 1982. Durante o Mundial, o clima voltou a esquentar após a circulação de vídeos de torcedores e jogadores argentinos entoando cânticos com referências à Inglaterra e às ilhas.

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Jogadores da Inglaterra durante treino antes da decisão contra a Argentina (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

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Além disso, episódios de violência já foram registrados entre torcedores das duas seleções durante a competição. No último domingo, grupos de argentinos e ingleses entraram em confronto nas ruas de Miami, cidade que recebeu grande número de torcedores para os jogos das quartas de final.

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A bola rola para Inglaterra e Argentina às 16h (de Brasília), em Atlanta. O vencedor garante vaga na decisão da Copa do Mundo e enfrentará quem avançar do duelo entre França e Espanha.

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Confira a nota:

Enquanto Atlanta se prepara para receber uma das semifinais da Copa do Mundo da FIFA e um aumento no número de moradores e visitantes, o Departamento de Polícia de Atlanta reforçou seu esquema de segurança e policiamento em toda a cidade.

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