Mãe de atleta da Argentina é criticada antes de jogo contra Inglaterra Argentina buscará vaga para a final da Copa do Mundo nesta terça-feira (14)

A semifinal da Copa do Mundo entre Argentina e Inglaterra ganhou um novo capítulo fora das quatro linhas. Desta vez, o assunto envolve Silvina Riela, mãe do meio-campista Alexis Mac Allister, que passou a receber críticas nas redes sociais após revelar que não participa de um dos principais cânticos da torcida argentina durante os jogos da seleção.

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Antes de confronto contra Inglaterra, mãe de atleta da Argentina é reprimida por torcedores (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Relato da mãe de Mac Allister antes de Inglaterra x Argentina

Em entrevista à Radio Mitre, Silvina afirmou que deixou de cantar a música "Quem não pula é inglês", tradicional entre os torcedores da Albiceleste. O cântico carrega uma forte relação com a rivalidade histórica entre os dois países, que vai além do futebol e também envolve a Guerra das Malvinas, conflito entre Argentina e Reino Unido em 1982.

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- Na Inglaterra, essa questão está muito ligada à nossa história em relação às Ilhas Malvinas. O que o Scaloni disse é verdade: é apenas um jogo de futebol. Minha neta nasceu na Inglaterra. Então, quando todos cantam 'quem não pula é inglês', eu continuo sentada com ela. Não consigo cantar nisso. Nesse aspecto, não acompanho - afirmou Silvina.

A mãe de Mac Allister também explicou que sua visão sobre a Inglaterra mudou depois que o filho passou a atuar no país. O meio-campista foi contratado pelo Brighton em 2020 e, atualmente, defende o Liverpool. Durante o período em que a família esteve no Reino Unido, nasceu Alaia, neta de Silvina.

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Segundo ela, a experiência de morar na Inglaterra fez com que deixasse para trás uma imagem negativa que tinha antes de conhecer o país.

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- Eu tinha uma imagem bastante negativa da Inglaterra para morar lá, por ser frio e pela falta de sol. Dizia, com ignorância, que nunca deveríamos ter que ir para a Inglaterra. Mas quando conheci o país, tudo mudou. Inclusive a forma de ver as pessoas. Pensei que encontraria pessoas frias, mas elas são muito educadas e respeitosas. Fomos acolhidos por um país que nos tratou da melhor maneira possível - declarou.

Manifestação de internautas e próximo compromisso

A declaração rapidamente repercutiu entre torcedores argentinos nas redes sociais e dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas criticaram a postura da mãe do jogador, outros defenderam que o cântico faz parte apenas do ambiente dos estádios e não deveria ser interpretado como uma manifestação de conflito.

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O confronto entre Inglaterra e Argentina vale uma vaga na final da Copa do Mundo de 2026. O duelo acontece nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), no estádio de Atlanta. Quem avançar encara o vencedor de França x Espanha na decisão.

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