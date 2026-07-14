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CazéTV cria projeto para apoiar atletas brasileiros rumo às Olimpíadas 2028

Canal oferecerá apoio aos atletas que disputarão os jogos

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
14/07/2026 11:39
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Campeões olímpicos fazem parte do projeto criado (Foto: @casacazetv)
Campeões olímpicos fazem parte do projeto criado (Foto: @casacazetv)

Projeto rumo Olimpíadas 2028 reúne transmissões, mentoria e oportunidades comerciais para fortalecer os atletas olímpicos brasileiros para além dos Jogos. A CazéTV lança o Mutirão Olímpico, projeto estruturado para fortalecer o esporte olímpico brasileiro ao longo de todo o ciclo rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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    • A iniciativa reúne atletas, torcedores, marcas e parceiros em um movimento contínuo de valorização das modalidades olímpicas, com foco em três pilares: visibilidade, mentoria e oportunidades comerciais.

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    CazéTV reúne grandes nomes do esporte em prol de projeto para Olimpíadas de 2028 (Foto: @casacazetv)
    CazéTV reúne grandes nomes do esporte em prol de projeto para Olimpíadas de 2028 (Foto: @casacazetv)

    Ideia do projeto até Olimpíadas de 2028

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    • Inspirado na mobilização espontânea criada durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, quando a CazéTV ajudou atletas a conquistarem mais de 15 milhões de novos seguidores nas redes sociais, o projeto busca ampliar a visibilidade do esporte olímpico brasileiro durante todo o ciclo, acompanhando a trajetória dos atletas das primeiras competições classificatórias até os Jogos Olímpicos.

    ➡️Simule os jogos do possível campeão da Copa do Mundo de 2026. Quem leva essa?

    Na frente de visibilidade, a CazéTV já transmitiu mais de 100 competições de 20 modalidades diferentes desde o início do ciclo olímpico e prevê mais de 230 transmissões ao longo de 2026. Mesmo durante a Copa do Mundo, o esporte olímpico permaneceu em destaque na programação do canal, com 14 eventos exibidos e cerca de 4 milhões de pessoas alcançadas.

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    Ideia conjunta ao projeto

    O segundo pilar é a mentoria, um programa de cocriação de conteúdo com atletas. Atualmente, cerca de 100 nomes participam do projeto, incluindo os medalhistas olímpicos Beatriz Souza, Caio Bonfim e Julia Soares, que oferece orientação estratégica para produção de conteúdo, amplificação de audiência e desenvolvimento de suas marcas pessoais. Os conteúdos produzidos em parceria já ultrapassam 140 milhões de visualizações nas redes sociais.

    Mais do que uma iniciativa de transmissão, o Mutirão Olímpico consolida o compromisso da CazéTV com o desenvolvimento do esporte brasileiro durante todo o ciclo olímpico, transformando a visibilidade conquistada em Paris 2024 em um projeto permanente de apoio aos atletas e às modalidades das Olimpíadas de 2028.

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