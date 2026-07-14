logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

IA crava resultado ousado entre França e Espanha: 'Difícil'

Vencedor de hoje, enfrentará Argentina ou Inglaterra na final domingo (19)

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
14/07/2026 08:38
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Craque francês somou oito gols até então
Craque francês somou oito gols até então (Foto: Charly Triballeau / AFP)

França e Espanha se enfrentam pelas semifinais da Copa do Mundo nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília). Liderada por Kylian Mbappé, a seleção francesa divide o protagonismo do duelo com os espanhóis. Diante deste cenário, a redação do Lance! questionou ao ChatGPT a previsão para este duelo decisivo.

  • Monatagem de fotos mostra Mbappé e Lamine Yamal em ação pelas suas seleções na Coap do Mundo

    Semifinal entre França e Espanha marca mais um duelo entre Yamal e Mbappé, agora na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 25 minutos
  • Árbitro de França x Espanha foi o primeiro a aplicar uma nova regra da Fifa (Foto: Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Quem é o árbitro de França x Espanha na semifinal da Copa do Mundo?

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 horas
  • Ousmane Dembélé comemora gol da França na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Ataque da França desafia defesa da Espanha por vaga na final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 10 horas

    • 📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

    Lamine Yamal é o grande astro e esperança da Espanha contra França para semifinais
    Lamine Yamal é o grande astro e esperança da Espanha contra França para semifinais (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

    França x Espanha complicado, mas com vantagem para um lado

    "A tendência é de um jogo bastante equilibrado e difícil, colocando frente a frente o ataque veloz da França e o controle de posse característico da Espanha. A seleção francesa chega muito sólida defensivamente nesta Copa, enquanto os espanhóis têm mostrado eficiência para decidir partidas grandes. Minha previsão é França 3 x 1 Espanha, com um duelo decidido nos detalhes e em transições rápidas"

    continua após a publicidade
  • Cazé

    CazéTV é da Globo? Web recupera fala de Casimiro sobre semifinal da Copa

    Fora de Campo
    Há 6 horas
  • Monatagem de fotos mostra Mbappé e Lamine Yamal em ação pelas suas seleções na Coap do Mundo

    Semifinal entre França e Espanha marca mais um duelo entre Yamal e Mbappé, agora na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 25 minutos
  • Jude Bellingham e Harry Kane comemora gol da Inglaterra na Copa do Mundo

    De 1966 a 2026: Inglaterra busca reviver a campanha do título mundial

    Copa do Mundo 2026
    Há 44 minutos

    • "Acredito que Kylian Mbappé abra o placar para a França ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Lamine Yamal empataria para a Espanha em uma jogada individual, mas Michael Olise marcaria os gols da classificação francesa nos minutos finais, aproveitando um contra-ataque e um lance de cabeça na área. Vejo a França com ligeiro favoritismo pela força do elenco e pela campanha consistente até aqui"

    Atual momento do craque francês

    Caso balance as redes diante da seleção espanhola, Mbappé pode assumir a artilharia do torneio, além de ampliar seus números históricos em Copas do Mundo e reforçar o protagonismo da campanha da França, com uma das favoritas ao titulo.

    continua após a publicidade

    ➡️Simule os jogos do possível campeão da Copa do Mundo de 2026. Quem leva essa?

    O atacante do Real Madrid está empatado em oito gols com Lionel Messi até então, no entanto, Mbappé lidera o ranking pelo critério de desempate direto: assistências em gols marcados. Ambos artilheiros estão classificados para as semifinais, e possuem um certo favoritismo para chegar na tão esperada final.

    Histórico de França x Espanha

    França e Espanha já se enfrentaram 38 vezes no futebol masculino principal. O retrospecto é favorável aos espanhóis, que somam 18 vitórias, contra 13 triunfos da França, além de 7 empates. O equilíbrio aumentou nos últimos anos, com confrontos frequentes em grandes competições europeias, transformando o duelo em um dos mais tradicionais entre seleções.

    continua após a publicidade

    ➡️Espanha busca superar recorde histórico diante da França na Copa

    Em torneios oficiais, os encontros recentes foram marcados por jogos decisivos. A Espanha venceu a França por 2 a 1 na semifinal da Eurocopa de 2024, resultado que abriu caminho para o título continental. Antes disso, a França havia derrotado a Espanha por 2 a 1 na final da Nations League de 2021. No histórico de Copas do Mundo, as seleções se enfrentaram apenas uma vez: nas oitavas de final de 2006, quando a França venceu por 3 a 1 e eliminou os espanhóis.

    🔥 MELHOR PALPITE: SuperOdd 5x para a vitória da França contra a Espanha
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Árbitro de França x Espanha foi o primeiro a aplicar uma nova regra da Fifa (Foto: Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Quem é o árbitro de França x Espanha na semifinal da Copa do Mundo?

    Há 1 hora
    Ousmane Dembélé comemora gol da França na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Ataque da França desafia defesa da Espanha por vaga na final da Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Yamal sorrindo em coletiva

    Copa do Mundo 2026

    Provocação de Yamal e resposta dos franceses marcam semifinal da Copa

    Há 1 hora
    Ousmane Dembélé comemora gol da França na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Sabe tudo sobre Ousmane Dembélé? Responda ao quiz da Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Everaldo Marques narra os jogos do Brasil na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Entenda a decisão que deixou a Globo sem semifinal de Copa após 56 anos

    Há 2 horas
    Jogador da França x Jogador da Espanha com a bola

    Copa do Mundo 2026

    França x Espanha: melhor ataque enfrentará melhor defesa da Copa

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Mbappé ditador

    Mbappé ditador: entenda o meme viral envolvendo o craque da França na Copa

    Mbappé fez gol na derrota da França para a Espanha (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (14/07/2026)

    Mbappé comemora o gol de pênalti marcado pela França contra o Paraguai e França nas oitavas de final da Copa.

    França encara reta final mais difícil do que na Copa do Mundo de 2018

    Globo e SBT transmitem o jogo da França nesta quinta-feira (9) (Foto: Reprodução)

    SBT e Globo ganham novo jogo da Copa do Mundo após eliminação do Brasil

    Trionda, bola da Copa de 2026 e ao lado, o troféu do torneio (Foto: X/@adidasfootball)

    Copa do Mundo: vidente aponta vencedor de França x Espanha

    Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)

    Copa do Mundo: por que França x Espanha não vai passar na Globo?

    Paolo Rossi vibra com a camisa da seleção italiana

    Artilheiro da Copa de 1982: Paolo Rossi, da Itália

    Espanha eliminou Portugal da Copa do Mundo

    Espanha segue caminho visando superar campanha mágica de 2010 na Copa

    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Mbappé, o fragmentado: três Copas do Mundo, três versões e um craque geracional