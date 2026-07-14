IA crava resultado ousado entre França e Espanha: 'Difícil' Vencedor de hoje, enfrentará Argentina ou Inglaterra na final domingo (19)

França e Espanha se enfrentam pelas semifinais da Copa do Mundo nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília). Liderada por Kylian Mbappé, a seleção francesa divide o protagonismo do duelo com os espanhóis. Diante deste cenário, a redação do Lance! questionou ao ChatGPT a previsão para este duelo decisivo.

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Lamine Yamal é o grande astro e esperança da Espanha contra França para semifinais (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

França x Espanha complicado, mas com vantagem para um lado

"A tendência é de um jogo bastante equilibrado e difícil, colocando frente a frente o ataque veloz da França e o controle de posse característico da Espanha. A seleção francesa chega muito sólida defensivamente nesta Copa, enquanto os espanhóis têm mostrado eficiência para decidir partidas grandes. Minha previsão é França 3 x 1 Espanha, com um duelo decidido nos detalhes e em transições rápidas"

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"Acredito que Kylian Mbappé abra o placar para a França ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Lamine Yamal empataria para a Espanha em uma jogada individual, mas Michael Olise marcaria os gols da classificação francesa nos minutos finais, aproveitando um contra-ataque e um lance de cabeça na área. Vejo a França com ligeiro favoritismo pela força do elenco e pela campanha consistente até aqui"

Atual momento do craque francês

Caso balance as redes diante da seleção espanhola, Mbappé pode assumir a artilharia do torneio, além de ampliar seus números históricos em Copas do Mundo e reforçar o protagonismo da campanha da França, com uma das favoritas ao titulo.

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O atacante do Real Madrid está empatado em oito gols com Lionel Messi até então, no entanto, Mbappé lidera o ranking pelo critério de desempate direto: assistências em gols marcados. Ambos artilheiros estão classificados para as semifinais, e possuem um certo favoritismo para chegar na tão esperada final.

Histórico de França x Espanha

França e Espanha já se enfrentaram 38 vezes no futebol masculino principal. O retrospecto é favorável aos espanhóis, que somam 18 vitórias, contra 13 triunfos da França, além de 7 empates. O equilíbrio aumentou nos últimos anos, com confrontos frequentes em grandes competições europeias, transformando o duelo em um dos mais tradicionais entre seleções.

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➡️Espanha busca superar recorde histórico diante da França na Copa

Em torneios oficiais, os encontros recentes foram marcados por jogos decisivos. A Espanha venceu a França por 2 a 1 na semifinal da Eurocopa de 2024, resultado que abriu caminho para o título continental. Antes disso, a França havia derrotado a Espanha por 2 a 1 na final da Nations League de 2021. No histórico de Copas do Mundo, as seleções se enfrentaram apenas uma vez: nas oitavas de final de 2006, quando a França venceu por 3 a 1 e eliminou os espanhóis.

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