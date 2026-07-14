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Provocação de Yamal antes de Espanha x França divide opiniões: 'Precisa'

Jovem atacante realizou postagem em suas redes sociais

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 14:54
Supervisionado porLeonardo Damico,
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O espanhol Yamal com colete térmico em treino nos EUA
O espanhol Yamal com colete térmico em treino nos EUA (Foto: RFEF/Divulgação)

Antes da partida entre Espanha e França, nesta terça-feira (14), pela primeira semifinal da Copa do Mundo, Lamine Yamal voltou a provocar em suas redes sociais.

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    Em seu Instagram, o atacante espanhol publicou uma sequência de 3 stories em que mostram o placar entre as duas seleções nas semifinais da Liga das Nações da Uefa em 2025 que o placar terminou 5 a 4 para os espanhóis. Confira:

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    ➡️Provocação de Yamal e resposta dos franceses marcam semifinal da Copa

    Lamine Yamal através do seu Instagram antes da partida entre Espanha e França
    Lamine Yamal através do seu Instagram antes da partida entre Espanha e França (Foto: Reprodução)
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  • Esta combinação de fotos criadas em 12 de julho de 2026 mostra o forward #10 da França, Kylian Mbappé, em Foxborough em 9 de julho de 2026 (Esquera); e o ala espanhol #19 Lamine Yamal em Arlington em 6 de julho de 2026. França e Espanha se enfrentarão em uma semifinal da Copa do Mundo de 2026 no Dallas Stadium, em Arlington, no dia 14 de julho de 2026.

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    • Nas redes sociais, torcedores reagiram brincando com a situação, com internautas apontando que a personalidade do jovem atacante é de se invejar aos brasileiros, e outros afirmaram que ele vai se arrepender das postagens após o final do jogo. Veja a repercussão:

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    Yamal já provocou durante coletiva

    — Se eles têm alguém a temer, somos nós. Fomos nós que os eliminamos [na Eurocopa de 2024]. Somos duas das melhores seleções do mundo, para mim as duas melhores, e não temos medo de nada. Se alguém pode enfrentar a França com segurança, somos nós — afirmou Yamal na ocasião.

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    Nesta segunda-feira (13), data em que completou 19 anos, Yamal manteve o tom provocativo em coletiva realizada em Dallas. Ao ser questionado se as palavras foram mal interpretadas na entrevista anterior, o atacante minimizou a polêmica:

    ➡️Quem é o árbitro de França x Espanha na semifinal da Copa do Mundo?

    Yamal em coletiva antes de França x Espanha na Copa
    Yamal em coletiva antes de França x Espanha na Copa (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    — Me perguntaram se tinha medo da França, eu disse que não. Somos os campeões da Europa e não temos medo de nenhum jogo. É futebol, eles que interpretem a frase como quiserem —.

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    O jovem ainda rebateu críticas sobre seu desempenho individual na Copa. O jogador recebeu críticas por não ser tão decisivo nos últimos confrontos e por ser eleito o melhor da partida contra a Bélgica mesmo assim. Yamal afirmou não sentir pressão por ter marcado apenas um gol até agora.

    ➡️França x Espanha: melhor ataque enfrentará melhor defesa da Copa

    — Dizem que não estou no meu melhor nível, então não precisam esperar nada de mim amanhã — pontuou.

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