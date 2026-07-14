Provocação de Yamal antes de Espanha x França divide opiniões: 'Precisa'
Jovem atacante realizou postagem em suas redes sociais
Antes da partida entre Espanha e França, nesta terça-feira (14), pela primeira semifinal da Copa do Mundo, Lamine Yamal voltou a provocar em suas redes sociais.
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Em seu Instagram, o atacante espanhol publicou uma sequência de 3 stories em que mostram o placar entre as duas seleções nas semifinais da Liga das Nações da Uefa em 2025 que o placar terminou 5 a 4 para os espanhóis. Confira:
➡️Provocação de Yamal e resposta dos franceses marcam semifinal da Copa
Nas redes sociais, torcedores reagiram brincando com a situação, com internautas apontando que a personalidade do jovem atacante é de se invejar aos brasileiros, e outros afirmaram que ele vai se arrepender das postagens após o final do jogo. Veja a repercussão:
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Se a Espanha não cometer o crime, esse mlk vai desativar o insta kkkkkk— Botequista (@botecoanalista) July 14, 2026
Deixa esse amostradinho, hoje o Mbappé vai mostrar quem manda pic.twitter.com/xnjPfayKGI— Ryan (@ryanfleal) July 14, 2026
O cara esquece que esse jogo foi 5x4 e se tivesse mais uns 5 minutos a frança empatava kkkkkkkk— Gerson Santos (@Sanderitto) July 14, 2026
nao tem jeito, podem falar o que for mas falta esse tipo de jogador hj em dia, que nao queira ser ovacionado por todos e tenha personalidade— 亀 (@rhuxnn) July 14, 2026
Depois que perder e for zoado pelo Mbappe ele vai ficar chorando aí kkkkkk fica vendo— Guilhermeᶜʳᶠ (@Guilhermedruss) July 14, 2026
Pronto. Se a França precisa de um bom motivo para vencer a Espanha hoje, agora ela tem. Yamal vai ter que jogar muita bola ou vai virar chacota de todos os jogadores franceses depois do jogo.— Luís (@xftbol) July 14, 2026
Yamal já provocou durante coletiva
— Se eles têm alguém a temer, somos nós. Fomos nós que os eliminamos [na Eurocopa de 2024]. Somos duas das melhores seleções do mundo, para mim as duas melhores, e não temos medo de nada. Se alguém pode enfrentar a França com segurança, somos nós — afirmou Yamal na ocasião.
Nesta segunda-feira (13), data em que completou 19 anos, Yamal manteve o tom provocativo em coletiva realizada em Dallas. Ao ser questionado se as palavras foram mal interpretadas na entrevista anterior, o atacante minimizou a polêmica:
➡️Quem é o árbitro de França x Espanha na semifinal da Copa do Mundo?
— Me perguntaram se tinha medo da França, eu disse que não. Somos os campeões da Europa e não temos medo de nenhum jogo. É futebol, eles que interpretem a frase como quiserem —.
O jovem ainda rebateu críticas sobre seu desempenho individual na Copa. O jogador recebeu críticas por não ser tão decisivo nos últimos confrontos e por ser eleito o melhor da partida contra a Bélgica mesmo assim. Yamal afirmou não sentir pressão por ter marcado apenas um gol até agora.
➡️França x Espanha: melhor ataque enfrentará melhor defesa da Copa
— Dizem que não estou no meu melhor nível, então não precisam esperar nada de mim amanhã — pontuou.
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