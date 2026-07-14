Caio Ribeiro aponta favorita ao título da Copa e cita Pelé ao falar de Messi Comentarista da Globo projetou duelos das semifinais

Caio Ribeiro participou do 'Seleção Copa', programa do sportv, nesta segunda-feira (13), e respondeu perguntas sobre favoritismo e protagonismo deste Mundial. Ao falar de Lionel Messi, o ex-atleta comentou que, para ele, apenas Pelé jogou mais que o argentino.

➡️ Religião, família, carreira… Entenda o significado das tatuagens de Messi

Perguntado sobre o favorito para levantar a taça da Copa do Mundo, Caio respondeu que enxerga a França de Mbappé como "o time a ser batido".

- São as duas seleções que entraram como favoritas, são as duas seleções mais fortes do momento, são as duas seleções que têm tudo para fazer um jogo inesquecível. Pela rivalidade, pela qualidade individual, pelo comportamento coletivo. Acho que a França é o adversário a ser batido, a França, para mim, não tem ponto fraco. Mas se tem alguém que pode ganhar dessa França é a Espanha. Por quê? Porque ela te tira da zona de conforto - disse.

continua após a publicidade

Messi e jogadores da Argentina comemoram classificação à semifinal da Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

🤑 Aposte nos jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais! É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Ao falar da Argentina, Caio acabou falando de Messi, e lembrou de Pelé ao dizer que o atleta só jogou menos que o histórico camisa 10 do Santos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Não falo em final antecipada porque quando você tem uma Argentina, atual campeã do mundo e com um Messi, que é um dos maiores da história. Para mim, depois do Pelé é o maior jogador de todos os tempos. Quando você tem uma seleção que repete um ciclo virtuoso, que é a campeã, que tem apetite e busca resultados improváveis... Que se recusa a entregar jogo, como é esse caso da Argentina. Sofreu contra Suíça, Cabo Verde e Egito, mas chegou de novo -finalizou.