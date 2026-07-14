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ESPN reforça cobertura in loco para as semifinais e a decisão na Copa

Emissora terá equipe reforçada para transmissão in loco

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
14/07/2026 13:28
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Argentina e Inglaterra farão o primeiro jogo das semifinais da Copa (Reprodução)
Argentina e Inglaterra farão o primeiro jogo das semifinais da Copa (Reprodução)

A ESPN entra na reta decisiva para semifinais da Copa do Mundo com uma operação especial diretamente dos Estados Unidos. A partir desta terça-feira (14), a marca terá cerca de 20 profissionais distribuídos entre Dallas, Atlanta, Miami e Nova Jersey, cidades que recebem as semifinais, a disputa do terceiro lugar e a grande final do torneio.

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    • A cobertura especial começa com o duelo entre França e Espanha, em Dallas, pela primeira semifinal da competição. Além da presença nos arredores dos estádios com entradas ao vivo, reportagens e entrevistas, os talentos da ESPN participarão do Linha de Passe diretamente da cidade do Texas, levando análises e repercussão dos confrontos para o público.

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    ESPN reforça equipe para semifinal e final da Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
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    • Na quarta-feira (15), a equipe acompanha de Atlanta a segunda semifinal, um dos confrontos mais aguardados da competição, entre Argentina e Inglaterra. A cobertura seguirá no sábado (18), em Miami, palco da disputa do terceiro lugar, antes de chegar a Nova Jersey para a grande decisão da Copa do Mundo, marcada para domingo (19). Os torcedores também poderão acompanhar todas as partidas ao vivo no Disney+, por meio da parceria com a CazéTV.

    ➡️Simule os jogos do possível campeão da Copa do Mundo de 2026. Quem leva essa?

    Paralelamente às transmissões dos jogos, a Casa Ronaldo, em Miami, segue como um dos principais pontos da cobertura da ESPN durante o Mundial. Diretamente do espaço, André Plihal, Fábio Luciano e Fábio Santos comandam o Resenha da Copa, programa que reúne análises, bastidores e repercussão das partidas, com exibição na ESPN e também nas redes sociais da marca.

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    A operação para a reta final amplia a cobertura realizada pela ESPN ao longo de toda a Copa do Mundo. Desde o início do torneio, a marca mobilizou uma equipe especial nos Estados Unidos para acompanhar a competição de diferentes cidades-sede, produzindo conteúdo multiplataforma com reportagens, entrevistas, programas especiais e entradas ao vivo. A presença in loco reforça o compromisso da ESPN em oferecer uma cobertura jornalística ampla dos principais acontecimentos do Mundial, tanto na televisão quanto nas plataformas digitais, enquanto o Disney+, em parceria com a CazéTV, disponibiliza todos os jogos do torneio ao público brasileiro.

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