ESPN reforça cobertura in loco para as semifinais e a decisão na Copa Emissora terá equipe reforçada para transmissão in loco

A ESPN entra na reta decisiva para semifinais da Copa do Mundo com uma operação especial diretamente dos Estados Unidos. A partir desta terça-feira (14), a marca terá cerca de 20 profissionais distribuídos entre Dallas, Atlanta, Miami e Nova Jersey, cidades que recebem as semifinais, a disputa do terceiro lugar e a grande final do torneio.

A cobertura especial começa com o duelo entre França e Espanha, em Dallas, pela primeira semifinal da competição. Além da presença nos arredores dos estádios com entradas ao vivo, reportagens e entrevistas, os talentos da ESPN participarão do Linha de Passe diretamente da cidade do Texas, levando análises e repercussão dos confrontos para o público.

continua após a publicidade

ESPN reforça equipe para semifinal e final da Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Planejamento para semifinais da Copa

Na quarta-feira (15), a equipe acompanha de Atlanta a segunda semifinal, um dos confrontos mais aguardados da competição, entre Argentina e Inglaterra. A cobertura seguirá no sábado (18), em Miami, palco da disputa do terceiro lugar, antes de chegar a Nova Jersey para a grande decisão da Copa do Mundo, marcada para domingo (19). Os torcedores também poderão acompanhar todas as partidas ao vivo no Disney+, por meio da parceria com a CazéTV.

➡️Simule os jogos do possível campeão da Copa do Mundo de 2026. Quem leva essa?

Paralelamente às transmissões dos jogos, a Casa Ronaldo, em Miami, segue como um dos principais pontos da cobertura da ESPN durante o Mundial. Diretamente do espaço, André Plihal, Fábio Luciano e Fábio Santos comandam o Resenha da Copa, programa que reúne análises, bastidores e repercussão das partidas, com exibição na ESPN e também nas redes sociais da marca.

continua após a publicidade

➡️Semifinal da Copa reúne três vencedores da Bola de Ouro em marco histórico

A operação para a reta final amplia a cobertura realizada pela ESPN ao longo de toda a Copa do Mundo. Desde o início do torneio, a marca mobilizou uma equipe especial nos Estados Unidos para acompanhar a competição de diferentes cidades-sede, produzindo conteúdo multiplataforma com reportagens, entrevistas, programas especiais e entradas ao vivo. A presença in loco reforça o compromisso da ESPN em oferecer uma cobertura jornalística ampla dos principais acontecimentos do Mundial, tanto na televisão quanto nas plataformas digitais, enquanto o Disney+, em parceria com a CazéTV, disponibiliza todos os jogos do torneio ao público brasileiro.

⚽MELHOR PALPITE: Aposte em Messi para marcar a qualquer altura em Inglaterra x Argentina @2.14

Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.