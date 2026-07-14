Rice supera virose e será titular da Inglaterra contra a Argentina Volante se recuperou de quadro viral que o tirou do segundo tempo contra a Noruega e reforça a seleção inglesa na semifinal da Copa do Mundo

Declan Rice estará em campo pela Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo contra a Argentina, na quarta-feira (15), em Atlanta (EUA). O volante do Arsenal superou o quadro viral que o afetou nos últimos dias e deve ser mantido entre os titulares por Thomas Tuchel em um dos jogos mais importantes da campanha inglesa no torneio.

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Rice preocupou a comissão técnica após passar os três dias anteriores ao duelo contra a Noruega praticamente de cama por causa de uma virose contraída durante a estadia da seleção na Cidade do México, onde a Inglaterra eliminou o país-sede nas oitavas de final. Ainda debilitado, ele iniciou a partida pelas quartas de final, mas foi substituído no intervalo da vitória por 2 a 1, na prorrogação.

Nos últimos dias, porém, o meio-campista apresentou evolução significativa e voltou a treinar normalmente. Apesar de ainda não estar totalmente recuperado dos efeitos da doença, a tendência é que forme novamente a dupla de meio-campo com Elliot Anderson diante da atual campeã mundial.

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Declan Rice em ação em Inglaterra x Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

Problema físico é administrado pela seleção

Além da virose, Rice convive há alguns meses com um problema neural que afeta a região lombar e o tendão da coxa. A condição vem sendo controlada pelo departamento médico inglês ao longo da temporada e também durante a disputa da Copa do Mundo, sem impedir que o volante mantenha sequência entre os titulares.

O volante disputou cinco das seis partidas da Inglaterra no Mundial. A única ausência aconteceu na vitória por 2 a 0 sobre o Panamá, ainda na fase de grupos, quando um agravamento do problema físico levou a comissão técnica a preservá-lo.

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A recuperação de Rice representa um reforço importante para Thomas Tuchel, que considera o volante uma peça essencial no equilíbrio da equipe. Contra a Argentina, ele terá a missão de proteger a defesa, controlar o meio-campo e ajudar a Inglaterra na tentativa de voltar à final da Copa do Mundo após 60 anos.

Declan Rice em ação em Inglaterra x Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

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