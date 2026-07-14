Roy Keane critica pai de Haaland após polêmica e reacende rivalidade antiga Jogadores já se envolveram em conflitos quando eram jogadores

A eliminação da Noruega para a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo voltou a colocar frente a frente dois antigos desafetos do futebol inglês. Após Alf-Inge Haaland reclamar da arbitragem nas redes sociais e afirmar que a seleção norueguesa foi prejudicada, Roy Keane respondeu em tom de deboche e reacendeu uma rivalidade que atravessa quase três décadas.

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As declarações aconteceram durante o podcast "Stick to Football", no qual Keane analisava a vitória inglesa ao lado de Gary Neville e Ian Wright. O ex-capitão do Manchester United discordou da tese de que a arbitragem foi determinante para a classificação da Inglaterra e aproveitou para provocar o ex-jogador norueguês.

— Ele provavelmente estava bebendo durante o jogo. Quando você bebe, vê as coisas de um jeito diferente... — ironizou Keane.

Roy Keane é comentarista da Sky Sports (Foto: Reprodução)

Pouco antes, Alf-Inge Haaland havia usado as redes sociais para demonstrar indignação com a atuação do árbitro francês Clément Turpin. O ex-jogador afirmou que a Inglaterra foi beneficiada em lances decisivos e classificou a derrota da Noruega como um "roubo".

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— Espero que vocês ganhem a Copa do Mundo. Mas nós fomos roubados — escreveu.

No programa, Ian Wright também rebateu as críticas à arbitragem e avaliou que o gol anulado da Noruega, por falta de Erling Haaland sobre o goleiro inglês, foi corretamente invalidado.

— Um empurrão é um empurrão. Eles perderam o jogo pelos próprios erros, não por causa do árbitro — afirmou.

Gary Neville seguiu a mesma linha e disse que a arbitragem não teve influência decisiva no resultado da partida. O ex-lateral ainda lembrou que, segundo informações divulgadas pela FIFA, o possível toque da bola no cabo da spidercam não alterou a leitura do sensor utilizado na tecnologia da bola.

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Rivalidade atravessa gerações

As provocações de Keane não surgiram por acaso. O irlandês e Alf-Inge Haaland protagonizaram uma das rivalidades mais conhecidas da história da Premier League.

O conflito começou em 1997, quando Keane sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior durante uma partida entre Manchester United e Leeds United. Enquanto o volante permanecia caído no gramado, Haaland o acusou de simular a contusão para escapar de uma punição, sem perceber a gravidade da lesão.

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Quatro anos depois, os dois voltaram a se enfrentar, desta vez em um clássico entre Manchester United e Manchester City, clube que Alf-Inge Haaland passou a defender. Durante a partida, Keane acertou uma entrada violenta no joelho do norueguês e recebeu cartão vermelho direto. O lance foi um dos fatores que contribuíram para o encerramento precoce da carreira de Haaland, que passou a conviver com problemas no joelho até anunciar a aposentadoria em 2003.

O episódio ganhou proporções ainda maiores em 2002, quando Keane publicou sua autobiografia e admitiu que a falta havia sido motivada pelo ressentimento acumulado desde 1997. O ex-volante afirmou que entrou em campo decidido a acertar Haaland, mas negou que tivesse a intenção de provocar uma lesão grave ou encerrar a carreira do adversário.

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