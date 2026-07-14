Conheça Keyne, irmão de Yamal que tem chamado atenção na Copa Keyne sempre aparece com o irmão depois das partidas e agora está recebendo os holofotes

Nascido em setembro de 2022, Keyne Yamal, de três anos, irmão do craque do Barcelona e da seleção da Espanha, Lamine Yamal, virou um fenômeno nas redes sociais durante a Copa do Mundo. O garoto, que conquistou os corações da web, chamou atenção pelo jeito espontâneo e fofo.

Em vídeos na internet, Keyne aparece sempre de maneira descontraída, ao lado do irmão ou de familiares. Um de seus vídeos mais famosos é em um campo de golfe, onde o menino erra a bolinha algumas vezes e, eventualmente, perde a paciência e dispensa o taco, pegando a bola com a mão e tentando acertar o buraco.

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O garoto sempre está acompanhado de seu irmão, aparecendo dentro do gramado em diversas oportunidades. Lamine parece ter uma ótima relação com o caçula, em vídeos que mostram uma forte conexão entre os dois.

Lamine Yamal completou 19 anos nesta segunda-feira (13), e um dia depois de seu aniversário, terá pela frente a partida mais importante de sua carreira até o momento, a semifinal da Copa do Mundo contra a França.

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Lamine Yamal e seu irmão (Foto: Reprodução/Instagram)

🤣🇪🇸 O irmão do Lamine Yamal comemorando MUITO a classificação da Espanha!



🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/dEMKZRTYiG — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 10, 2026

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Espanha se classificou após derrotar a Bélgica

A Espanha venceu a Bélgica por 2 a 1 e garantiu vaga nas semifinais da Copa do Mundo após um duelo equilibrado e decidido nos minutos finais. Antes mesmo do início da partida, os belgas sofreram um duro golpe com a lesão muscular de Youri Tielemans durante o aquecimento, obrigando uma mudança na equipe comandada por Rudi Garcia.

Em campo, a seleção espanhola assumiu o controle da posse de bola desde os primeiros minutos e pressionou uma Bélgica fechada em bloco baixo. Depois de insistir bastante, abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Lamine Yamal recebeu nas costas da defesa e encontrou Dani Olmo, que parou em Courtois. No rebote, Fabián Ruiz apareceu livre para completar para as redes.

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Mesmo dominando a partida e criando oportunidades para ampliar a vantagem, a Espanha acabou castigada. Aos 39 minutos, a Bélgica construiu boa jogada pela direita, e Charles De Ketelaere apareceu na área para cabecear sem chances para Unai Simón, deixando tudo igual antes do intervalo.

Na segunda etapa, o confronto ficou mais aberto, com a Bélgica explorando os contra-ataques e levando perigo à defesa espanhola. Aos 25 minutos, Courtois também deixou o gramado lesionado, sendo substituído por Lammens.

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Quando a partida parecia caminhar para a prorrogação, a Espanha encontrou o gol da classificação. Aos 42 minutos, Cubarsí arriscou um chute de média distância, Lammens deu rebote para a frente, e Mikel Merino, que havia acabado de entrar, aproveitou a sobra e marcou em seu primeiro toque na bola, confirmando a vitória espanhola e a vaga entre as quatro melhores seleções do torneio.