Leitura labial revela discussões em Flamengo x Palmeiras

Flamengo e Palmeiras se enfrentaram no Maracanã no último sábado (23) em uma partida que ficou marcada pelo ambiente aquecido entre os jogadores, comissões técnicas e arbitragem. O dublador profissional, Gustavo Machado, fez a leitura labial e reuniu em vídeo diversos momentos de discussões que ocorreram durante o confronto e, principalmente, o da expulsão de Carrascal e o da confusão final que envolveu Paulinho, camisa 10 do Palmeiras.

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Ainda na primeira etapa, o colombiano dono da camisa 15 foi expulso após uma entrada em Murillo e acabou deixando o Flamengo com um jogador a menos. No momento, o árbitro Davi Lacerda foi muito questionado pelos jogadores da equipe mandante, que tentaram convencê-lo de que a dívida não foi para cartão vermelho.

— Vermelho! Ele subiu o pé e pegou! — disse o juiz.

— Não! Ei! Ei! Tá de brincadeira?! — questionou Pedro, atacante do Flamengo.

— Eu toquei na bola primeiro! — disse Carrascal.

— Confirmado — encerrou Davi Lacerda.

A confusão com Paulinho

Na reta final da partida, após o terceiro gol do Palmeiras, marcado por Paulinho, os jogadores do Flamengo, como De la Cruz e Varela, correram para empurrar o atleta, direcionando xingamentos por conta da sua comemoração. Os representantes do rubro-negro se queixaram do pedido de silêncio feito pelo camisa 10 em direção à torcida e da comemoração efusiva em frente ao banco dos donos da casa.

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Paulinho se justificou, afirmando que estava correndo em direção aos seus familiares do Rio de Janeiro, estado em que nasceu, que estavam acompanhando o confronto em um dos camarotes.

— Não, eu sou… eu sou daqui, irmão. Eu sou daqui do Rio, porque minha família está lá. Minha família está lá no camarote, irmão. É só isso, irmão. É só isso — disse Paulinho.

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— Não, tudo bem, mas a forma como tu comemorou... — ponderou Ayrton Lucas.

Confira o vídeo na íntegra:

Paulinho correndo dos jogadores do Flamengo após marcar o terceiro gol do Palmeiras (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

Como foi a partida entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão?

Com clima de decisão no Maracanã, o Flamengo pressionou o Palmeiras desde os primeiros minutos, sem deixar o adversário respirar. Entretanto, desperdiçou chances claras. O cenário mudou aos 21 minutos, quando Carrascal foi expulso após entrada dura em Murilo e deixou o campo sob vaias da torcida rubro-negra. Com um jogador a mais, o Palmeiras cresceu no jogo e aproveitou. Aos 37', Flaco López bagunçou a defesa do time de Jardim e estufou a rede do gol de Rossi.

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Assim como no início da partida, o Flamengo voltou para o segundo tempo pressionando, mas também desperdiçando as oportunidades, uma delas com Paquetá. O Palmeiras, por sua vez, apostou nos contra-ataques e foi justamente assim que chegou ao segundo gol. Allan atravessou a defesa rubro-negra praticamente sozinho e, na saída de Rossi, que falhou, ampliou o placar no Maracanã. Ainda deu tempo para Paulinho, ex-Vasco, aumentar o marcador e fechar o triunfo. Na comemoração, o atacante pediu silêncio aos torcedores rubro-negros, iniciando um tumulto generalizado no gramado.

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