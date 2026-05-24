Mauro Cezar manda recado à diretoria do Flamengo: 'Vocês conseguiram'

O jornalista e comentarista Mauro Cezar analisou a partida entre Flamengo e Palmeiras, vencida pela equipe visitante no último sábado (23), além do momento e das decisões do rubro-negro na temporada. De acordo com o profissional, a diretoria do clube errou ao demitir Filipe Luís antes da final do Campeonato Carioca e substituí-lo por Leonardo Jardim.

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Apesar dos desempenhos abaixo do esperado apresentados pelo time do ex-treinador no início da temporada, o comentarista analisou, em seu canal no YouTube, que, muito provavelmente, os erros seriam corrigidos naturalmente com o passar dos meses. Nessa análise, ele também afirmou que o ex-comandante era mais competente que o atual e que a decisão dos dirigentes responsáveis pela troca foi movida por vaidade.

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— O Filipe Luís é um técnico melhor que o Leonardo Jardim. Essa conclusão hoje eu já cheguei. Observando o trabalho dele (Leonardo Jardim) no Flamengo, no Cruzeiro, tem toda a sua trajetória, tem mais experiência do que o Filipe Luís, tem passagem na Champions League, trabalhou no Oriente Médio, foi bem no Cruzeiro no passado, fez um bom trabalho, é verdade, pegou o bonde andando, fez um bom trabalho, mas o Filipe é melhor do que ele. E o Filipe tem mais estratégia de jogo. Entende melhor os contextos — comentou Mauro.

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— O começo de ano foi ruim, a questão da preparação, os prazos e tudo mais, o time estava perdendo, aquilo poderia e seria corrigido naturalmente. Ele não teve a chance de corrigir. O que eu quero dizer é: "Ah, você está sendo viúva do Filipe". Não se trata disso. É hora de lembrar que essa troca foi uma troca equivocada, movida por vaidade pelo presidente Bap e pelo diretor de futebol, José Boto, que faz um trabalho fraco, um trabalho ruim — continuou.

— Uma troca ruim, e ela explica também a derrota para o Palmeiras no Maracanã. Boto e Bap, vocês queriam assinar, vocês conseguiram. A assinatura está muito clara; vocês fizeram a troca, uma troca ruim para o Flamengo — disse o comentarista.

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Leonardo Jardim comandou o Flamengo contra o Palmeiras no Brasileirão (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Como foi a partida entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão?

Com clima de decisão no Maracanã, o Flamengo pressionou o Palmeiras desde os primeiros minutos, sem deixar o adversário respirar. Entretanto, desperdiçou chances claras. O cenário mudou aos 21 minutos, quando Carrascal foi expulso após entrada dura em Murilo e deixou o campo sob vaias da torcida rubro-negra. Com um jogador a mais, o Palmeiras cresceu no jogo e aproveitou. Aos 37', Flaco López bagunçou a defesa do time de Jardim e estufou a rede do gol de Rossi.

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Assim como no início da partida, o Flamengo voltou para o segundo tempo pressionando, mas também desperdiçando as oportunidades, uma delas com Paquetá. O Palmeiras, por sua vez, apostou nos contra-ataques e foi justamente assim que chegou ao segundo gol. Allan atravessou a defesa rubro-negra praticamente sozinho e, na saída de Rossi, que falhou, ampliou o placar no Maracanã. Ainda deu tempo para Paulinho, ex-Vasco, aumentar o marcador e fechar o triunfo. Na comemoração, o atacante pediu silêncio aos torcedores rubro-negros, iniciando um tumulto generalizado no gramado.

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