Globo bate recorde de público na Copa; veja ranking de audiência Globo está entre as maiores emissoras do torneio deste ano

A Globo divulgou o balanço de audiência da Copa do Mundo após o encerramento das oitavas de final. Somando TV Globo, sportv e Ge TV, o grupo alcançou 137,9 milhões de pessoas, de acordo com dados do Ibope. O número representa um crescimento de 36% entre crianças e jovens de 4 a 34 anos na comparação com as quatro semanas anteriores ao início do torneio.

Segundo o levantamento, 36,4 milhões de pessoas foram impactadas exclusivamente pelos canais da Globo, o equivalente a 23% do público total alcançado durante a Copa até o momento.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Everaldo Marques é o principal narrador da Globo na Copa (Foto: Reprodução/Instagram)

Estatísticas Tv Globo na Copa do Mundo

Os dados também apontam que a TV aberta (TV Globo e SBT) foi responsável por atingir 89% de todas as pessoas que acompanharam os jogos da Copa do Mundo. Desse total, a TV Globo respondeu sozinha por 84% do público.

Outro destaque do levantamento é que as 38 maiores audiências da Copa do Mundo pertencem às transmissões da TV Globo. O jogo de maior audiência foi Escócia x Brasil, disputado em 24 de junho, com 39 pontos. Na sequência aparecem Brasil x Japão, com 36 pontos, e Brasil x Haiti, com 34 pontos.

continua após a publicidade

A derrota da Seleção Brasileira para a Noruega, que marcou a eliminação nas oitavas de final, registrou 33 pontos, empatando com Brasil x Marrocos e ocupando a quarta colocação no ranking.

➡️Simule os jogos do possível campeão da Copa do Mundo de 2026. Quem leva essa?

Confira as 38 maiores audiências da Copa do Mundo na TV Globo:

1 . Escócia x Brasil – 39 pontos (24/06/2026) 2 . Brasil x Japão – 36 pontos (29/06/2026) 3 . Brasil x Haiti – 34 pontos (19/06/2026) 4 . Brasil x Noruega – 33 pontos (05/07/2026) 5 . Brasil x Marrocos – 33 pontos (13/06/2026) 6 . Argentina x Cabo Verde – 28 pontos (03/07/2026) 7 . Alemanha x Paraguai – 26 pontos (29/06/2026) 8 . Japão x Suécia – 24 pontos (25/06/2026) 9 . Arábia Saudita x Uruguai – 23 pontos (15/06/2026) 10 . Suíça x Colômbia – 22 pontos (07/07/2026) 11 . México x África do Sul – 21 pontos (11/06/2026) 12 . Equador x Alemanha – 20 pontos (25/06/2026) 13 . Uruguai x Espanha – 19 pontos (26/06/2026) 14 . Bélgica x Senegal – 19 pontos (01/07/2026) 15 . Inglaterra x Croácia – 19 pontos (17/06/2026) 16 . Noruega x Senegal – 19 pontos (22/06/2026) 17 . França x Senegal – 18 pontos (16/06/2026) 18 . Panamá x Inglaterra – 18 pontos (27/06/2026) 19 . Portugal x Espanha – 18 pontos (06/07/2026) 20 . Inglaterra x Gana – 17 pontos (23/06/2026) 21 . Argentina x Egito – 17 pontos (07/07/2026) 22 . Espanha x Áustria – 17 pontos (02/07/2026) 23 . EUA x Paraguai – 17 pontos (12/06/2026) 24 . Costa do Marfim x Equador – 17 pontos (14/06/2026) 25 . Austrália x Egito – 17 pontos (03/07/2026) 26 . Costa do Marfim x Noruega – 17 pontos (30/06/2026) 27 . Noruega x França – 17 pontos (26/06/2026) 28 . Uruguai x Cabo Verde – 16 pontos (21/06/2026) 29 . Bélgica x Egito – 16 pontos (15/06/2026) 30 . Holanda x Japão – 16 pontos (14/06/2026) 31 . México x Coreia do Sul – 16 pontos (18/06/2026) 32 . Alemanha x Costa do Marfim – 16 pontos (20/06/2026) 33 . Canadá x Marrocos – 16 pontos (04/07/2026) 34 . Argentina x Áustria – 15 pontos (22/06/2026) 35 . República Tcheca x México – 14 pontos (24/06/2026) 36 . Suíça x Bósnia – 14 pontos (18/06/2026) 37 . Nova Zelândia x Egito – 12 pontos (21/06/2026) 38 . México x Equador – 12 pontos (30/06/2026)

Números SporTV e Ge TV, canais fechados

Na TV por assinatura, o sportv liderou a audiência em todos os jogos exibidos, registrando mais de cinco vezes a audiência do segundo colocado. O confronto entre Brasil e Noruega foi a segunda maior audiência do canal durante a Copa, atrás apenas da estreia da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Na Ge TV, a eliminação da Seleção para a Noruega foi a partida de maior alcance do canal nesta edição da Copa, superando em 8% a audiência da estreia do Brasil. Além disso, a plataforma registrou crescimento de 44% na audiência em relação à fase anterior, dos 16 avos de final.

➡️Discussão em coletiva de Brahim Díaz envolve jornalista da Globo; entenda

Já o Globoplay acumula 140 milhões de videoviews relacionados à Copa do Mundo e registrou crescimento de 25% no alcance durante as oitavas de final, em comparação com a mesma fase do torneio de 2022. No ge.globo, as oitavas de final tiveram 57% de aumento nos videoviews diários e um alcance 28% superior à média do ano.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável