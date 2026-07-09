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Globo bate recorde de público na Copa; veja ranking de audiência

Globo está entre as maiores emissoras do torneio deste ano

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
09/07/2026 13:26
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)
Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)

A Globo divulgou o balanço de audiência da Copa do Mundo após o encerramento das oitavas de final. Somando TV Globo, sportv e Ge TV, o grupo alcançou 137,9 milhões de pessoas, de acordo com dados do Ibope. O número representa um crescimento de 36% entre crianças e jovens de 4 a 34 anos na comparação com as quatro semanas anteriores ao início do torneio.

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    • Segundo o levantamento, 36,4 milhões de pessoas foram impactadas exclusivamente pelos canais da Globo, o equivalente a 23% do público total alcançado durante a Copa até o momento.

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    Everaldo Marques é o principal narrador da Globo na Copa (Foto: Reprodução/Instagram)
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    • Os dados também apontam que a TV aberta (TV Globo e SBT) foi responsável por atingir 89% de todas as pessoas que acompanharam os jogos da Copa do Mundo. Desse total, a TV Globo respondeu sozinha por 84% do público.

    Outro destaque do levantamento é que as 38 maiores audiências da Copa do Mundo pertencem às transmissões da TV Globo. O jogo de maior audiência foi Escócia x Brasil, disputado em 24 de junho, com 39 pontos. Na sequência aparecem Brasil x Japão, com 36 pontos, e Brasil x Haiti, com 34 pontos.

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    A derrota da Seleção Brasileira para a Noruega, que marcou a eliminação nas oitavas de final, registrou 33 pontos, empatando com Brasil x Marrocos e ocupando a quarta colocação no ranking.

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    Confira as 38 maiores audiências da Copa do Mundo na TV Globo:

      1.
    1. Escócia x Brasil – 39 pontos (24/06/2026)
      2. 2.
    2. Brasil x Japão – 36 pontos (29/06/2026)
      3. 3.
    3. Brasil x Haiti – 34 pontos (19/06/2026)
      4. 4.
    4. Brasil x Noruega – 33 pontos (05/07/2026)
      5. 5.
    5. Brasil x Marrocos – 33 pontos (13/06/2026)
      6. 6.
    6. Argentina x Cabo Verde – 28 pontos (03/07/2026)
      7. 7.
    7. Alemanha x Paraguai – 26 pontos (29/06/2026)
      8. 8.
    8. Japão x Suécia – 24 pontos (25/06/2026)
      9. 9.
    9. Arábia Saudita x Uruguai – 23 pontos (15/06/2026)
      10. 10.
    10. Suíça x Colômbia – 22 pontos (07/07/2026)
      11. 11.
    11. México x África do Sul – 21 pontos (11/06/2026)
      12. 12.
    12. Equador x Alemanha – 20 pontos (25/06/2026)
      13. 13.
    13. Uruguai x Espanha – 19 pontos (26/06/2026)
      14. 14.
    14. Bélgica x Senegal – 19 pontos (01/07/2026)
      15. 15.
    15. Inglaterra x Croácia – 19 pontos (17/06/2026)
      16. 16.
    16. Noruega x Senegal – 19 pontos (22/06/2026)
      17. 17.
    17. França x Senegal – 18 pontos (16/06/2026)
      18. 18.
    18. Panamá x Inglaterra – 18 pontos (27/06/2026)
      19. 19.
    19. Portugal x Espanha – 18 pontos (06/07/2026)
      20. 20.
    20. Inglaterra x Gana – 17 pontos (23/06/2026)
      21. 21.
    21. Argentina x Egito – 17 pontos (07/07/2026)
      22. 22.
    22. Espanha x Áustria – 17 pontos (02/07/2026)
      23. 23.
    23. EUA x Paraguai – 17 pontos (12/06/2026)
      24. 24.
    24. Costa do Marfim x Equador – 17 pontos (14/06/2026)
      25. 25.
    25. Austrália x Egito – 17 pontos (03/07/2026)
      26. 26.
    26. Costa do Marfim x Noruega – 17 pontos (30/06/2026)
      27. 27.
    27. Noruega x França – 17 pontos (26/06/2026)
      28. 28.
    28. Uruguai x Cabo Verde – 16 pontos (21/06/2026)
      29. 29.
    29. Bélgica x Egito – 16 pontos (15/06/2026)
      30. 30.
    30. Holanda x Japão – 16 pontos (14/06/2026)
      31. 31.
    31. México x Coreia do Sul – 16 pontos (18/06/2026)
      32. 32.
    32. Alemanha x Costa do Marfim – 16 pontos (20/06/2026)
      33. 33.
    33. Canadá x Marrocos – 16 pontos (04/07/2026)
      34. 34.
    34. Argentina x Áustria – 15 pontos (22/06/2026)
      35. 35.
    35. República Tcheca x México – 14 pontos (24/06/2026)
      36. 36.
    36. Suíça x Bósnia – 14 pontos (18/06/2026)
      37. 37.
    37. Nova Zelândia x Egito – 12 pontos (21/06/2026)
      38. 38.
    38. México x Equador – 12 pontos (30/06/2026)

    Números SporTV e Ge TV, canais fechados

    Na TV por assinatura, o sportv liderou a audiência em todos os jogos exibidos, registrando mais de cinco vezes a audiência do segundo colocado. O confronto entre Brasil e Noruega foi a segunda maior audiência do canal durante a Copa, atrás apenas da estreia da Seleção Brasileira.

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    Na Ge TV, a eliminação da Seleção para a Noruega foi a partida de maior alcance do canal nesta edição da Copa, superando em 8% a audiência da estreia do Brasil. Além disso, a plataforma registrou crescimento de 44% na audiência em relação à fase anterior, dos 16 avos de final.

    ➡️Discussão em coletiva de Brahim Díaz envolve jornalista da Globo; entenda

    Já o Globoplay acumula 140 milhões de videoviews relacionados à Copa do Mundo e registrou crescimento de 25% no alcance durante as oitavas de final, em comparação com a mesma fase do torneio de 2022. No ge.globo, as oitavas de final tiveram 57% de aumento nos videoviews diários e um alcance 28% superior à média do ano.

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