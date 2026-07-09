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Everaldo Marques desabafa ao vivo e manda recado à Fifa: 'Estamos fritando'

Everaldo Marques não é o primeiro narrador que reclama da estrutura do Mundial

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
09/07/2026 18:32
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Everaldo Marques narra os jogos do Brasil na Copa do Mundo
Everaldo Marques narra os jogos do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Reprodução Globo)

Durante a transmissão de França x Marrocos, jogo válido pela primeira rodada das quartas de final da Copa do Mundo, Everaldo Marques, narrador da Globo, desabafou sobre atitude da Fifa. De acordo com o locutor, a entidade tomou atitudes diferentes em outros Mundiais. O duelo acontece no Gillette Stadium, em Boston.

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    Segundo Everaldo Marques, o ambiente onde as equipes de narração foram alocadas nos Estados Unidos não atende às regras da própria entidade. Confira o que disse o jornalista, ao vivo.

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    — Estamos com 32 graus de temperatura em Boston neste momento e eu queria fazer um registro nessa abertura. Está um calor daqueles. Não sei se vou suar tanto quanto em Miami, porque aqui é menos úmido - relatou.

    Mbappé disputa a bola com Ounahi no duelo entre França e Marrocos pelas oitavas da Copa do Mundo
    Mbappé disputa a bola com Ounahi no duelo entre França e Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife / AFP)
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    — Quando a Copa do Mundo é na África do Sul ou no Brasil, fazem uma série de exigências para que tudo tenha as melhores condições. Mas isso deveria valer aqui também. Nesta parte do estádio não há cobertura. Se chover daqui a pouco, vamos tomar chuva na posição de transmissão, enquanto todos os outros estádios têm cobertura nas cabines - afirmou.

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    — Vocês estão vendo a imagem aérea do estádio de Boston. Nós estamos aqui ao relento, com 32 graus de temperatura. Estamos todos fritando: nós e os companheiros de todas as televisões do mundo. Só que, quando a Copa é na África do Sul ou no Brasil, existe uma série de exigências que não se repetem agora, em 2026 - finalizou Everaldo.

    Galvão também reclamou

    Em outra oportunidade, Galvão Bueno, ex-Globo e agora no SBT, já havia reclamado da estrutura e posição das cabines de narração na Copa do Mundo. O locutor disse, quando reclamou, que nunca tinha visto nada tão ruim.

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    Você pode conferir a declaração de Galvão Bueno em outra nota do Lance!:

    ➡️ Galvão critica estrutura na Copa do Mundo: 'Nunca vi nada tão ruim'

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