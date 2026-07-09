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Arbitragem argentina em França x Marrocos vira assunto: 'Piada'

Facundo Tello está apitando a partida nesta quinta-feira (9)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 18:15
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Mbappé após perder pênalti em partida da Copa do Mundo
Mbappé após perder pênalti em partida da Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

França e Marrocos estão se enfrentando, na tarde desta quinta-feira (9), em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Mbappé teve a chance de abrir o placar, de pênalti, mas desperdiçou, no entanto, torcedores arranjaram um culpado em batida do craque francês.

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    Quando o cronometro marcava os 24 minutos do primeiro tempo, Doué desarmou Hakimi na defesa, Olise puxou o contra-ataque e Mbbapé parte para cima da marcação, com direito a pelada. Mazraoui dá carrinho, e o árbitro marca pênalti para a França.

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    Apesar da marcação quase imediata, o árbitro demorou para validar o penal no VAR, além de segurar o Mbappé, fazendo com que o craque francês só batesse aos 27 minutos da primeira etapa, batendo mal e Bono fazendo a defesa. Torcedores nas redes sociais culparam Facundo Tello, árbitro argentino escalado para apitar a partida, acusando que a demora teria atrapalhado o camisa 10. Veja a repercussão:

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    Onde assistir França x Marrocos

    Copa do Mundo retorna nesta quinta-feira (9) após um dia de intervalo e abre a disputa das quartas de final com um confronto que promete fortes emoções. França e Marrocos se enfrentam pela primeira vaga nas semifinais do Mundial em um duelo que reedita a semifinal da Copa do Mundo de 2022, vencida pelos franceses.

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    Invictas na competição, as duas seleções chegam embaladas por campanhas consistentes. A França busca manter os 100% de aproveitamento e confirmar o favoritismo, enquanto o Marrocos tenta escrever mais um capítulo histórico e conquistar a revanche sobre os Bleus para alcançar sua segunda semifinal consecutiva em Copas do Mundo. O duelo entre França e Marrocos tem transmissão da CazéTV, da Globo, GE TV, Sportv, N Sports e SBT.

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