Arbitragem argentina em França x Marrocos vira assunto: 'Piada'
Facundo Tello está apitando a partida nesta quinta-feira (9)
França e Marrocos estão se enfrentando, na tarde desta quinta-feira (9), em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Mbappé teve a chance de abrir o placar, de pênalti, mas desperdiçou, no entanto, torcedores arranjaram um culpado em batida do craque francês.
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Quando o cronometro marcava os 24 minutos do primeiro tempo, Doué desarmou Hakimi na defesa, Olise puxou o contra-ataque e Mbbapé parte para cima da marcação, com direito a pelada. Mazraoui dá carrinho, e o árbitro marca pênalti para a França.
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Apesar da marcação quase imediata, o árbitro demorou para validar o penal no VAR, além de segurar o Mbappé, fazendo com que o craque francês só batesse aos 27 minutos da primeira etapa, batendo mal e Bono fazendo a defesa. Torcedores nas redes sociais culparam Facundo Tello, árbitro argentino escalado para apitar a partida, acusando que a demora teria atrapalhado o camisa 10. Veja a repercussão:
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FACUNDO TELLO CATIMBOU O PENAL— emo calvo (@fabiohist93) July 9, 2026
Mas o que o Facundo Tello atrapalhou o Mbappé, hein…— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 9, 2026
nem o dibu martinez contra a frança em 22 catimbou tanto quanto o facundo tello catimbou a cobrança do mbappé.— JP. (@joaogs01) July 9, 2026
Facundo Tello levou a catimba pra um nível inigualável.— fp (@inter1x2flu) July 9, 2026
argentina pura isso ai kkkkkk
Facundo Tello e o VAR tiraram a concentração de Mbappé. Demora absurda. E falação absurda até autorizarem.— Fabiano Artiles 🇳🇬👑 (@ArtilesFabiano) July 9, 2026
Olha o Facundo Tello KAKKAK piada— Dê (@dnscsup) July 9, 2026
Onde assistir França x Marrocos
A Copa do Mundo retorna nesta quinta-feira (9) após um dia de intervalo e abre a disputa das quartas de final com um confronto que promete fortes emoções. França e Marrocos se enfrentam pela primeira vaga nas semifinais do Mundial em um duelo que reedita a semifinal da Copa do Mundo de 2022, vencida pelos franceses.
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Invictas na competição, as duas seleções chegam embaladas por campanhas consistentes. A França busca manter os 100% de aproveitamento e confirmar o favoritismo, enquanto o Marrocos tenta escrever mais um capítulo histórico e conquistar a revanche sobre os Bleus para alcançar sua segunda semifinal consecutiva em Copas do Mundo. O duelo entre França e Marrocos tem transmissão da CazéTV, da Globo, GE TV, Sportv, N Sports e SBT.
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