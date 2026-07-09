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Marcelo Courrege explica discussão nos bastidores da Copa ao vivo; entenda

Confusão aconteceu em entrevista coletiva de jogador marroquino

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
09/07/2026 19:01
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Jornalista envolvido em discussão durante coletiva de Brahim Diaz é Marcelo Courrege, da Tv Globo (Foto: Reprodução/Divulgação)
Jornalista envolvido em discussão durante coletiva de Brahim Diaz é Marcelo Courrege, da Tv Globo (Foto: Reprodução/Divulgação)

Durante a coletiva de imprensa de Brahim Díaz, de Marrocos, na Copa do Mundo, o repórter da Globo, Marcelo Courrege, se envolveu em uma confusão. Na transmissão do duelo entre marroquinos e franceses pelas quartas de final do Mundial, o jornalista explicou o que aconteceu.

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    Veja a explicação de Marcelo Courrege:

    — Ele achou que eu era francês. Depois que descobriu que eu era brasileiro, ficou tudo bem. Mas essa rivalidade conta muito, e ele estava bastante nervoso. Então, levantou o braço na frente de todas as câmeras que estavam atrás, atrapalhando a visão de quem filmava a entrevista coletiva - explicou.

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    • — Aí eu pedi para ele baixar o braço. Ele se irritou, mas depois ficou tudo bem - acrescentou.

    — Feitos os esclarecimentos também, porque a internet repercutiu bastante o episódio. Mas está esclarecido: foi isso que aconteceu - finalizou o repórter.

    Marrocos e França se enfrentam nesta quinta-feira (9) (Foto: Reprodução)
    Marrocos e França se enfrentam nesta quinta-feira (9) (Foto: Reprodução)

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    O que aconteceu?

    A entrevista coletiva de Brahim Diáz, jogador do Real Madrid e da seleção marroquina, foi interrompida por uma confusão. Marcelo Courrege, da Globo, parecia estar discutindo com um jornalista marroquino, mas o repórter brasileiro esclareceu o que aconteceu em suas redes sociais e, posteriormente, ao vivo, na transmissão do grupo Globo na partida entre França e Marrocos, que decide o primeiro semifinalista da Copa do Mundo.

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