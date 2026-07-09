Torcida do Atlético-MG reage a fala de Hulk após polêmica: 'Ainda dizem' Camisa 7 fez sua estreia na última quarta-feira (8)

Hulk estreou com a camisa do Fluminense na última quarta-feira (8), na goleada por 6 a 1 sobre o Nova Iguaçu, no Maracanã, em amistoso de intertemporada. No entanto, depois da partida, o atacante comparou o novo momento da carreira com a passagem pelo Atlético-MG e afirmou que, no clube mineiro, conviveu com uma pressão maior para decidir jogos.

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— O que eu vejo aqui é que, diferentemente do Atlético, eu tinha uma responsabilidade muito grande de jogar todos os jogos, de ter que decidir. É uma pressão muito grande desde que eu cheguei no Atlético-MG. Venho para o Fluminense, um time que tem muitos jogadores de qualidade também, muitos jogadores que estão acostumados a ganhar, com experiência também — afirmou Hulk.

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➡️Como foi a estreia de Hulk pelo Fluminense?

Nas redes sociais, torcedores do Atlético-MG não gostaram do comentário do atacante, principalmente porque o camisa 7 teve uma despedida á altura da sua passagem, e sentiram que a fala foi infeliz. Veja a repercussão:

➡️Hulk aponta diferença entre Fluminense e Atlético-MG: 'Responsabilidade de decidir'

Não achei desrespeitosa a fala dele, o problema do Galo é evidente tem uns anos, e não falo do clube como instituição, mas de quem comanda e gere futebol. — Gabriel Souza | CartolaTricolor✝️ (@gabrielffc17) July 9, 2026

Eu vi a responsabilidade no penalti contra o Lanus. Um ano sem fazer gol de bola rolando. Zero autocrítica, sempre terceirizado a culpa. Ex jogador. — Wiver Oliva (@WiverOliva) July 9, 2026

É legal lembrar que quem colocou o galo na final da libertadores em 2024 foi o DEYVERSON.

E na final da Sula em 2025 foi o Bernard.



Deve 2023 nao tava decidindo jogo grande nenhum

Quando precisou perdeu penalti contra o Fluminense, contra o CAP, Lanus, deivinho e rubens salvaram — Rafael Mendigo (@HOperaria) July 9, 2026

Claramente, Hulk tá mandando uma indireta para a SAF que, de 04 anos pra cá , não montou times a altura do Galo. Daí... as mesmas pessoas que criticam a SAF, vem aqui e detonam o cara, exatamente porque tá fazendo uma crítica idêntica!!! O povo tá louco!!! Eu hein!!! — Rodrigo Macholi (@RodrigoMacholi) July 9, 2026

Tá na hora dele parar de falar do Galo. Nós já viramos a página. — @Cintiagreg30 (@Cintia39389652) July 9, 2026

Era tanta responsabilidade de jogar todas as partidas que ele mesmo reclamava publicamente quando não jogava. Os caras tentam reescrever a história quando saem do clube — João Victor Caires (@jvcaires13) July 9, 2026

Hulk se pronunciou após repercussão negativa

— O que me entristece é que algumas pessoas sempre buscam polêmica. Até numa fala, onde, para mim, tudo estava claro. Cheguei num time (Fluminense) que já estava montado, com uma base consolidada. Aqui, sou apenas mais uma peça e não preciso jogar todas as partidas por isso. No Atlético, eu fiz parte do processo de 'montagem' do time, acabei assumindo o protagonismo durante estes anos e, até pela relação de idolatria criada, me sentia na obrigação de sempre jogar — iniciou Hulk.

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Hulk na estreia pelo Fluminense no Maracanã (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

— O que me entristece é que algumas pessoas sempre buscam polêmica. Até numa fala, onde, para mim, tudo estava claro. Cheguei num time (Fluminense) que já estava montado, com uma base consolidada. Aqui, sou apenas mais uma peça e não preciso jogar todas as partidas por isso. No Atlético, eu fiz parte do processo de 'montagem' do time, acabei assumindo o protagonismo durante estes anos e, até pela relação de idolatria criada, me sentia na obrigação de sempre jogar — completou.

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