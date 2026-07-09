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Torcida do Atlético-MG reage a fala de Hulk após polêmica: 'Ainda dizem'

Camisa 7 fez sua estreia na última quarta-feira (8)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 15:29
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Hulk em ação pela primeira vez com a camisa do Fluminense em amistoso
Hulk em ação pela primeira vez com a camisa do Fluminense em amistoso (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Hulk estreou com a camisa do Fluminense na última quarta-feira (8), na goleada por 6 a 1 sobre o Nova Iguaçu, no Maracanã, em amistoso de intertemporada. No entanto, depois da partida, o atacante comparou o novo momento da carreira com a passagem pelo Atlético-MG e afirmou que, no clube mineiro, conviveu com uma pressão maior para decidir jogos.

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    — O que eu vejo aqui é que, diferentemente do Atlético, eu tinha uma responsabilidade muito grande de jogar todos os jogos, de ter que decidir. É uma pressão muito grande desde que eu cheguei no Atlético-MG. Venho para o Fluminense, um time que tem muitos jogadores de qualidade também, muitos jogadores que estão acostumados a ganhar, com experiência também — afirmou Hulk.

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    ➡️Como foi a estreia de Hulk pelo Fluminense?

    Nas redes sociais, torcedores do Atlético-MG não gostaram do comentário do atacante, principalmente porque o camisa 7 teve uma despedida á altura da sua passagem, e sentiram que a fala foi infeliz. Veja a repercussão:

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    • ➡️Hulk aponta diferença entre Fluminense e Atlético-MG: 'Responsabilidade de decidir'

    Hulk se pronunciou após repercussão negativa

    — O que me entristece é que algumas pessoas sempre buscam polêmica. Até numa fala, onde, para mim, tudo estava claro. Cheguei num time (Fluminense) que já estava montado, com uma base consolidada. Aqui, sou apenas mais uma peça e não preciso jogar todas as partidas por isso. No Atlético, eu fiz parte do processo de 'montagem' do time, acabei assumindo o protagonismo durante estes anos e, até pela relação de idolatria criada, me sentia na obrigação de sempre jogar — iniciou Hulk.

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    Hulk na estreia pelo Fluminense no Maracanã
    Hulk na estreia pelo Fluminense no Maracanã (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

    — O que me entristece é que algumas pessoas sempre buscam polêmica. Até numa fala, onde, para mim, tudo estava claro. Cheguei num time (Fluminense) que já estava montado, com uma base consolidada. Aqui, sou apenas mais uma peça e não preciso jogar todas as partidas por isso. No Atlético, eu fiz parte do processo de 'montagem' do time, acabei assumindo o protagonismo durante estes anos e, até pela relação de idolatria criada, me sentia na obrigação de sempre jogar — completou.

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