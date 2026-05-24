Flamengo e Palmeiras se enfrentaram no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro e, com a vitória da equipe visitante por 3 a 0, Deyverson, ex-atleta do clube, aproveitou para aquecer ainda mais as redes sociais após a partida. Atualmente na LDU, o jogador parabenizou Paulinho pelo gol no confronto e brincou com a equipe rubro-negra.

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Autor do gol do título da Libertadores do Palmeiras em 2021 contra o Flamengo, Deyverson comentou em um vídeo que mostra o terceiro gol do alviverde nas redes sociais, marcado pelo camisa 10, Paulinho. Na publicação, o atacante da equipe equatoriana se referiu aos donos da casa como "filho".

Veja o comentário de Deyverson:

Paulinho justifica comemoração após gol contra Flamengo: 'Não foi'

O atacante Paulinho, autor do terceiro gol do Palmeiras na vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã, explicou a confusão generalizada que marcou os minutos finais da partida deste sábado (23), pela 17ª rodada do Brasileirão. Em entrevista pós-jogo ao "Sportv", o jogador garantiu que a sua comemoração não teve o objetivo de provocar a torcida ou a instituição rubro-negra, e sim partilhar o momento com pessoas próximas.

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A confusão teve início logo após Paulinho balançar as redes e selar o placar no Maracanã. Durante a celebração, o jogador, revelado pelo rival Vasco, fez gestos de silêncio e de comemoração em direção à arquibancada, atitude interpretada como desrespeito pelos atletas e torcedores do Flamengo. Na saída de campo, o atacante palmeirense esclareceu a situação.

— A minha família e amigos vieram ao jogo e alguns ficaram no camarote que fica exatamente ali. Eu fui comemorar com eles, porque eu os vi. Eles pensaram que eu fui fazer isso com a torcida, mas não. Só fui comemorar com a minha família. Eu respeito muito a instituição do Flamengo e os jogadores também. É pura situação de jogo — explicou o atacante.

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Além da polêmica, o gol representou um alívio emocional imenso para Paulinho. O atleta retorna de uma grave lesão que o afastou dos gramados por quase dez meses. O camisa 10 desabafou sobre a dificuldade de acompanhar de longe o clube em disputas de títulos importantes na última temporada.

— Foi um processo muito difícil, quase um ano de sofrimento. Não podia estar em atividade, via meus companheiros em disputa de títulos e ver tudo isso de fora era muito difícil para mim. Todo o time, o staff e a diretoria me ajudaram muito e passaram total confiança para eu poder voltar no tempo certo — revelou Paulinho, que ainda obedece a um protocolo rigoroso de limite de minutos em campo para evitar novos problemas físicos.

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