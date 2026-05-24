Jogador do Brasil na Copa é criticado em Flamengo x Palmeiras: 'Surreal'

Após a partida entre Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro no último sábado (23), que terminou com vitória da equipe visitante por 3 a 0, Alex Sandro foi um dos jogadores mais criticados em campo. O jogador convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo teve o nível de atuação questionado, considerando o tamanho do confronto entre líder e vice-líder da competição nacional e a proximidade com o torneio mundial.

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Apesar de sofrer com alguns problemas físicos nos últimos meses, o lateral-esquerdo é convocado pelo treinador italiano constantemente, mas passou a gerar dúvidas na cabeça de alguns torcedores que manifestaram a insatisfação nas redes sociais. As suas apresentações nos últimos confrontos pelo Flamengo são o maior motivo para essa desconfiança sobre o jogador, que já está na lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

Confira alguns comentários:

Alex Sandro foi muito criticado após partida contra o Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Como foi a partida entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão?

Com clima de decisão no Maracanã, o Flamengo pressionou o Palmeiras desde os primeiros minutos, sem deixar o adversário respirar. Entretanto, desperdiçou chances claras. O cenário mudou aos 21 minutos, quando Carrascal foi expulso após entrada dura em Murilo e deixou o campo sob vaias da torcida rubro-negra. Com um jogador a mais, o Palmeiras cresceu no jogo e aproveitou. Aos 37', Flaco López bagunçou a defesa do time de Jardim e estufou a rede do gol de Rossi.

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Assim como no início da partida, o Flamengo voltou para o segundo tempo pressionando, mas também desperdiçando as oportunidades, uma delas com Paquetá. O Palmeiras, por sua vez, apostou nos contra-ataques e foi justamente assim que chegou ao segundo gol. Allan atravessou a defesa rubro-negra praticamente sozinho e, na saída de Rossi, que falhou, ampliou o placar no Maracanã. Ainda deu tempo para Paulinho, ex-Vasco, aumentar o marcador e fechar o triunfo. Na comemoração, o atacante pediu silêncio aos torcedores rubro-negros, iniciando um tumulto generalizado no gramado.

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