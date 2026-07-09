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Pênalti de Mbappé em França x Marrocos causa choque: 'Surreal'

Atacante teve a chance de abrir o placar nas quartas de final

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 17:48
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Mbappé teve a cobrança de pênalti defrendida por Bono em França x Marrocos pela Copa do Mundo
Cobrança de pênalti defrendida por Bono em França x Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Charly Triballeau / AFP)

França e Marrocos estão se enfrentando, na tarde desta quinta-feira (9), em jogo que define o primeiro semifinalista da Copa do Mundo de 2026. Mbappé teve a chance de abrir o placar, de pênalti, mas desperdiçou, e torcedores reagiram nas redes sociais.

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    • O próprio Mbappé fez bela jogada e foi derrubado pelo lateral Mazraoui dentro da área. O árbitro Facundo Tello não precisou da ajuda do VAR para assinalar a penalidade. O camisa 10 da França, porém, foi para a bola e bateu fraco, nas mãos do goleiro Bono.

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    Nas redes sociais, o pênalti perdido de Mbappé em França x Marrocos impressionou muitos brasileiros. Veja os comentários abaixo:

    Mbappé conduzindo a bola em campo
    Mbappé na partida entre França e Marrocos na Copa (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)
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    Copa do Mundo retorna nesta quinta-feira (9) após um dia de intervalo e abre a disputa das quartas de final com um confronto que promete fortes emoções. França e Marrocos se enfrentam pela primeira vaga nas semifinais do Mundial em um duelo que reedita a semifinal da Copa do Mundo de 2022, vencida pelos franceses.

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    Invictas na competição, as duas seleções chegam embaladas por campanhas consistentes. A França busca manter os 100% de aproveitamento e confirmar o favoritismo, enquanto o Marrocos tenta escrever mais um capítulo histórico e conquistar a revanche sobre os Bleus para alcançar sua segunda semifinal consecutiva em Copas do Mundo. O duelo entre França e Marrocos tem transmissão da CazéTV, da Globo, GE TV, Sportv, N Sports e SBT.

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