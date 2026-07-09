Prejudicado? Veja quanto tempo Mbappé esperou para bater pênalti Jogador desperdiçou a cobrança

Durante a etapa inicial de França x Marrocos na Copa do Mundo, Kylian Mbappé desperdiçou o seu primeiro pênalti no torneio. O artilheiro da competição bateu rasteiro, no canto esquerdo de Bono, que defendeu com tranquilidade. O que chamou atenção foi o tempo de espera entre a marcação da infração e a cobrança do camisa 10.

➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

Desde o apito de Facundo Raul Tello Figueroa, passando pela análise do VAR até o chute defendido por Bono, foram 1 minuto e 40 segundos de espera. Kylian Mbappé, que aparentou estar desconcentrado no momento da batida, reclamou e não gostou da condução do juiz no lance.

continua após a publicidade

Mbappé reclamou com a arbitragem no momento da conbrança (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Como está Mbappé na disputa da artilharia da Copa do Mundo?

Kylian Mbappé teve a oportunidade de empatar com Lionel Messi em cobrança de pênalti no primeiro tempo. Apesar de desperdiçar a penalidade, o jogador do Real Madrid marcou no segundo tempo e chegou aos oito gols nesta edição do torneio, ao lado do camisa 10 da Argentina.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Mbappé marcou em cinco dos cinco jogos que a França disputou nesta Copa do Mundo. O camisa 10 fez dois gols contra Senegal na estreia, dois contra o Iraque, deu duas assistências contra a Noruega, marcou dois contra a Suécia, converteu o pênalti na vitória sobre o Paraguai no tempo regulamentar e fez contra o Marrocos.

continua após a publicidade

Lionel Messi, por usa vez, balançou as redes em todos os cinco jogos que a Argentina esteve em campo. O atual campeão do mundo fez três contra a Argélia, dois contra a Áustria e um contra a Jordânia, Cabo Verde e Egito, além de uma assistência na partida das oitavas.

Em jogos mata-mata, o francês é o maior artilheiro da história dos mundiais balançando as redes 12 vezes, porém o detentor do recorde de gols em Copas do Mundo é o argentino, com 21. Na lista geral da artilharia, Mbappé está na segunda colocação, com 20.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável