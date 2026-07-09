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Prejudicado? Veja quanto tempo Mbappé esperou para bater pênalti

Jogador desperdiçou a cobrança

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 18:37
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Mbappé batendo pênalti na Copa do Mundo
Mbappé igualou Messi na artilharia da Copa (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Durante a etapa inicial de França x Marrocos na Copa do Mundo, Kylian Mbappé desperdiçou o seu primeiro pênalti no torneio. O artilheiro da competição bateu rasteiro, no canto esquerdo de Bono, que defendeu com tranquilidade. O que chamou atenção foi o tempo de espera entre a marcação da infração e a cobrança do camisa 10.

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    Desde o apito de Facundo Raul Tello Figueroa, passando pela análise do VAR até o chute defendido por Bono, foram 1 minuto e 40 segundos de espera. Kylian Mbappé, que aparentou estar desconcentrado no momento da batida, reclamou e não gostou da condução do juiz no lance.

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    Mabppé de braços abertos contra o Marrocos
    Mbappé reclamou com a arbitragem no momento da conbrança (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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    • Kylian Mbappé teve a oportunidade de empatar com Lionel Messi em cobrança de pênalti no primeiro tempo. Apesar de desperdiçar a penalidade, o jogador do Real Madrid marcou no segundo tempo e chegou aos oito gols nesta edição do torneio, ao lado do camisa 10 da Argentina.

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    Mbappé marcou em cinco dos cinco jogos que a França disputou nesta Copa do Mundo. O camisa 10 fez dois gols contra Senegal na estreia, dois contra o Iraque, deu duas assistências contra a Noruega, marcou dois contra a Suécia, converteu o pênalti na vitória sobre o Paraguai no tempo regulamentar e fez contra o Marrocos.

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    Lionel Messi, por usa vez, balançou as redes em todos os cinco jogos que a Argentina esteve em campo. O atual campeão do mundo fez três contra a Argélia, dois contra a Áustria e um contra a Jordânia, Cabo Verde e Egito, além de uma assistência na partida das oitavas.

    Em jogos mata-mata, o francês é o maior artilheiro da história dos mundiais balançando as redes 12 vezes, porém o detentor do recorde de gols em Copas do Mundo é o argentino, com 21. Na lista geral da artilharia, Mbappé está na segunda colocação, com 20.

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