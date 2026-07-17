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Como o Fluminense chega para a retomada do Brasileirão contra o Bragantino?

Tricolor joga nesta sexta-feira (17), no Maracanã

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 05:55
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Hulk e Cano comemoram gol do Fluminense juntos
Hulk e Cano comemoram gol do Fluminense juntos (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

O Fluminense encerrou a primeira parte do Campeonato Brasileiro na terceira colocação, com 31 pontos. Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Tricolor empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, e permaneceu na zona de classificação direta para a Libertadores.

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    Durante a intertemporada, a comissão técnica de Luis Zubeldía priorizou o controle de carga e a distribuição de minutos entre os jogadores. O elenco foi dividido em diferentes grupos, e praticamente todos os atletas receberam oportunidades nos jogos de preparação.

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    Dentro de campo, o Fluminense venceu os três testes realizados. Primeiro, goleou o São Cristóvão por 5 a 0, no CT Carlos Castilho. Depois, já no Maracanã, bateu o Nova Iguaçu por 6 a 1 e o Bahia por 2 a 0.

    Os amistosos também marcaram as primeiras aparições de Hulk pelo clube. O atacante participou de dois gols contra o Nova Iguaçu e marcou pela primeira vez diante do Bahia. Thiago Silva recebeu minutos no segundo amistoso, mas ainda não pode atuar oficialmente por depender da abertura da janela internacional.

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    • Germán Cano também aproveitou a preparação e marcou nas duas partidas no Maracanã. John Kennedy, um dos destaques do Fluminense antes da pausa, balançou as redes contra o Nova Iguaçu e segue como uma das principais opções para o ataque.

    Para enfrentar o Bragantino, Zubeldía já pode contar oficialmente com Hulk, registrado durante a janela extraordinária aberta pela CBF. Samuel Xavier, suspenso, é desfalque, enquanto Guilherme Arana e Canobbio tiveram preparação controlada após problemas físicos e retorno tardio, respectivamente.

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    Hulk no treino do Fluminense no CT Carlos Castilho
    Hulk no treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

    O que vem por aí para o Fluminense?

    O amistoso contra o Bahia foi o segundo compromisso do Fluminense no Maracanã durante a intertemporada. O clube já havia vencido o Nova Iguaçu por 6 a 1 no primeiro jogo aberto ao público neste período de preparação, na quarta-feira (8). O Tricolor volta a campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, na sexta-feira (17), às 20h, também no Maracanã.

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