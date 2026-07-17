Como o Fluminense chega para a retomada do Brasileirão contra o Bragantino?
Tricolor joga nesta sexta-feira (17), no Maracanã
O Fluminense encerrou a primeira parte do Campeonato Brasileiro na terceira colocação, com 31 pontos. Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Tricolor empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, e permaneceu na zona de classificação direta para a Libertadores.
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Durante a intertemporada, a comissão técnica de Luis Zubeldía priorizou o controle de carga e a distribuição de minutos entre os jogadores. O elenco foi dividido em diferentes grupos, e praticamente todos os atletas receberam oportunidades nos jogos de preparação.
Dentro de campo, o Fluminense venceu os três testes realizados. Primeiro, goleou o São Cristóvão por 5 a 0, no CT Carlos Castilho. Depois, já no Maracanã, bateu o Nova Iguaçu por 6 a 1 e o Bahia por 2 a 0.
Os amistosos também marcaram as primeiras aparições de Hulk pelo clube. O atacante participou de dois gols contra o Nova Iguaçu e marcou pela primeira vez diante do Bahia. Thiago Silva recebeu minutos no segundo amistoso, mas ainda não pode atuar oficialmente por depender da abertura da janela internacional.
Germán Cano também aproveitou a preparação e marcou nas duas partidas no Maracanã. John Kennedy, um dos destaques do Fluminense antes da pausa, balançou as redes contra o Nova Iguaçu e segue como uma das principais opções para o ataque.
Para enfrentar o Bragantino, Zubeldía já pode contar oficialmente com Hulk, registrado durante a janela extraordinária aberta pela CBF. Samuel Xavier, suspenso, é desfalque, enquanto Guilherme Arana e Canobbio tiveram preparação controlada após problemas físicos e retorno tardio, respectivamente.
O que vem por aí para o Fluminense?
O amistoso contra o Bahia foi o segundo compromisso do Fluminense no Maracanã durante a intertemporada. O clube já havia vencido o Nova Iguaçu por 6 a 1 no primeiro jogo aberto ao público neste período de preparação, na quarta-feira (8). O Tricolor volta a campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, na sexta-feira (17), às 20h, também no Maracanã.
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