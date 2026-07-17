logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Briga em Fluminense e RB Bragantino repercute: 'Que loucura'

Equipes se enfrentaram pela 19ª rodada do Brasileirão

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 22:14
Atualizado há 15 minutos
Favorite o Lance! no Google
Briga em Fluminense x RB Bragantino pela 19ª rodada do Brasileirão
Briga em Fluminense x RB Bragantino pela 19ª rodada do Brasileirão (Foto: Jayson Braga/Brazil Photo Press/Folhapress)

O final do confronto entre Fluminense e RB Bragantino, desta sexta-feira (17), no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão, foi marcado por uma briga entre jogadores. O conflito foi protagonizado entre o atacante John Kennedy e o volante Fabinho. Ambos foram expulsos. O jogo terminou 1 a 1.

  • Briga em Fluminense x RB Bragantino pela 19ª rodada do Brasileirão

    Fluminense marca no fim e arranca empate com Bragantino em jogo com briga e expulsões

    Fluminense
    Há 23 minutos
  • PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

    PC Oliveira bate o martelo sobre expulsão em Fluminense x RB Bragantino

    Fora de Campo
    Há 10 minutos
  • Hulk atuando com a camia do Fluminense no Maracanã

    Lance de Hulk em Fluminense x RB Bragantino decepciona: ‘Pelo amor’

    Fora de Campo
    Há 8 minutos

    • ➡️ Lance de Hulk em Fluminense x RB Bragantino decepciona: 'Alérgico'

    A confusão em campo começou quando o atacante Canobbio segurou a bola aos 46 minutos do segundo tempo. A ação do jogador desencadeou uma sequência de empurrões entre os atletas das duas equipes.

    continua após a publicidade

    ➡️ PC Oliveira bate o martelo sobre expulsão em Fluminense x RB Bragantino

    No meio do conflito, John Kennedy e Fabinho se exaltaram e iniciaram uma briga entre eles. Ambos chegaram a trocar socos. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda aplicou um cartão vermelho para os dois jogadores.

  • Lionel Scaloni fala durante coletiva de imprensa prévia ao jogo entre Argentina e Espanha, pela final da Copa do Mundo

    Técnico da Argentina elogia Espanha e se esquiva sobre futuro de Messi

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Goleiro da Argentina, Dibu Martínez concede entrevista coletiva antes da final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha

    Dibu Martínez faz desabafo antes da final da Copa: 'Só penso em ganhar'

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Lionel Messi, da Argentina, em evento antes da final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha

    Messi manda recado para Yamal antes da final: 'Impedir o melhor jogo dele'

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas

    • Nas redes sociais, as imagens do conflito viralizaram. Torcedores reagiram à situação. Veja abaixo:

    Partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2026 entre Fluminense e Bragantino
    Partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2026 entre Fluminense e Bragantino (Foto: Jayson Braga/Brazil Photo Press/Folhapress)

    Como foi Fluminense x RB Bragantino?

    O Bragantino iniciou a partida com mais intensidade e explorou principalmente os espaços pelos lados do campo. Logo no primeiro minuto, Fernando recebeu dentro da área, passou por Guga e finalizou colocado para fora.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    O Fluminense teve dificuldade para acelerar a circulação da bola. Aos três minutos, Lucho Acosta avançou pelo meio, tocou para Hulk e passou livre para receber. O atacante, porém, segurou a bola, tentou o drible e acabou desarmado.

    O gol do Bragantino saiu aos 26 minutos. Fernando puxou o contra-ataque com a defesa do Fluminense aberta e encontrou Herrera dentro da área. O atacante levantou para Eduardo Sasha, que apareceu livre e cabeceou para o fundo da rede.

    continua após a publicidade

    Além da desvantagem, o Tricolor perdeu Millán por problema físico. O zagueiro sentiu a parte posterior da coxa direita, deixou o campo chorando e foi substituído por Freytes.

    O Fluminense cresceu nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 45, Lucho Acosta disputou a bola na ponta e cruzou de bico para a área. Kevin Serna apareceu na segunda trave e cabeceou na trave. Dois minutos depois, Savarino fez boa jogada pelo lado direito e voltou a encontrar Serna, que cabeceou para fora. A equipe de Luis Zubeldía foi para o intervalo sob vaias da torcida.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em Fluminense x RB Bragantino pelo Brasileirão! Clique e saiba mais!

    *18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    Zubeldía colocou Ignácio no lugar de Jemmes durante o intervalo. A principal mudança no comportamento do Fluminense, porém, aconteceu aos dez minutos, com as entradas de John Kennedy e Canobbio nas vagas de Savarino e Serna.

    A dupla aumentou a intensidade do ataque. John Kennedy passou a disputar mais jogadas por dentro, enquanto Canobbio acelerou pelos lados e ajudou o Tricolor a empurrar o Bragantino para o campo defensivo.

    continua após a publicidade

    Hulk continuou como o jogador mais acionado. Aos dez minutos, recuperou a bola após pressão na saída adversária, girou sobre o marcador e bateu para fora. Três minutos depois, recebeu dentro da área, limpou Rodriguinho e finalizou novamente sem direção.

    O Bragantino ficou com um jogador a menos aos 17 minutos do segundo tempo. Sant'Anna foi puxado por Lucho Acosta e reagiu com uma cotovelada no rosto do argentino. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda mostrou inicialmente o cartão amarelo, mas mudou a decisão após conversar com a equipe de arbitragem e expulsou o lateral. Lucho teve sangramento no supercílio e precisou receber atendimento.

    continua após a publicidade

    A partida ficou ainda mais quente nos acréscimos. Aos 47 minutos, uma discussão entre Canobbio e Lucas Barbosa terminou em empurrões e confusão generalizada no gramado.

    John Kennedy foi expulso por participar de forma mais exaltada do tumulto e atingir o rosto de adversários. Fabinho, que havia acabado de entrar no Bragantino, também recebeu cartão vermelho. Freytes, Henry Mosquera e Tiago Volpi foram advertidos com amarelo em momentos diferentes dos minutos finais.

    continua após a publicidade

    O Fluminense seguiu pressionando. Aos 56 minutos, Cano recebeu lançamento dentro da área e tentou concluir, mas Gustavo Marques fez o corte. A sobra ficou com Lucho Acosta, que finalizou no alto para defesa de Volpi. No minuto seguinte, saiu o empate. Canobbio venceu a disputa pela bola na ponta esquerda e cruzou para a segunda trave. Ignácio subiu mais alto que a marcação e cabeceou no canto, sem chances para o goleiro.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Bruno Henrique comemorando gol pelo Flamengo

    Fora de Campo

    Bruno Henrique vira assunto após vitória do Flamengo: 'Sem dúvidas'

    Há 20 minutos
    PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

    Fora de Campo

    PC Oliveira bate o martelo sobre expulsão em Fluminense x RB Bragantino

    Há 1 hora
    Hulk atuando com a camia do Fluminense no Maracanã

    Fora de Campo

    Lance de Hulk em Fluminense x RB Bragantino decepciona: 'Pelo amor'

    Há 1 hora
    Bruno Henrique em ação durante Flamengo x Olimpia

    Fora de Campo

    Gol de Bruno Henrique em Flamengo x Olimpia choca torcedores: 'Incrível'

    Há 2 horas
    Fluminense e RB Bragantino em confronto pela 19ª rodada do Brasileirão

    Fora de Campo

    Veja gols em Fluminense x RB Bragantino: Sasha e Ignácio marcam

    Há 2 horas
    Samuel Lino perde chance clara de gol em Flamengo x Olimpia

    Fora de Campo

    Gol perdido por Samuel Lino em Flamengo x Olimpia gera revolta: 'Alérgico'

    Há 3 horas
    Mais LANCE!
    Messi e Pelé se abraçam na entrega da Bola de Ouro de 2012, vencida pelo argentino (Reprodução/Instagram)

    Comentarista faz paralelo entre Pelé e Messi e se rende: 'Eu aceito'

    Luis Suárez se encontrou com Ronaldo Fenômeno (Foto: Reprodução/X/Suárez)

    Suárez se encontra com Ronaldo Fenômeno e admite: 'O melhor de todos'

    Camisa 10 do Santos ficará de fora dos dois próximos amistosos (Foto: Divulgação/Santos)

    Atitude de Neymar em reapresentação ao Santos viraliza: 'Sempre será'

    Lewis Hamilton e Kim Kardashian em momento romântico durante pausa da F1 (Foto: Reprodução/Instagram)

    Lewis Hamilton curte pausa da F1 ao lado de Kim Kardashian; veja fotos

    Narradores da NBA, Rômulo Mendonça e Ricardo Bucarelli em bastidores da ESPN (Foto: Reprodução/Twitter)

    Romulo Mendonça aponta descaso da Prime Video em demissão

    Técnico da Espanha exalta desempenho durante Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

    Técnico da Espanha liga sinal de alerta para final contra a Argentina

    Imagem de Lionel Messi em treino antes de final da Copa do Mundo viraliza

    Postura de Messi durante treino antes de final da Copa viraliza; confira

    Vídeo de reação de Vinčić viraliza nas redes sociais (Foto: EFE/ Alex Cruz ORG)

    Árbitro se emociona ao saber que apitará final da Copa do Mundo; veja

    Caio Ribeiro falou sobre gol de Messi

    Caio Ribeiro avalia proteção da arbitragem a Messi: 'Muito mais'

    Cuca em derrota do Santos para o Botafogo

    Torcida do Santos manda recado a Cuca após derrota para o Botafogo

    Cauan Barros em ação durante a partida contra o Vitória

    Torcedores apontam culpado por derrota do Vasco para o Vitória: 'Sempre'

    Juiz esloveno Slavko Vinčić

    Árbitro da final da Copa já foi detido em festa com drogas, armas e prostitutas

    Pedro Emanuel observa treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa

    Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após derrota para o Vitória