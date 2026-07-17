Briga em Fluminense e RB Bragantino repercute: 'Que loucura' Equipes se enfrentaram pela 19ª rodada do Brasileirão

O final do confronto entre Fluminense e RB Bragantino, desta sexta-feira (17), no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão, foi marcado por uma briga entre jogadores. O conflito foi protagonizado entre o atacante John Kennedy e o volante Fabinho. Ambos foram expulsos. O jogo terminou 1 a 1.

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A confusão em campo começou quando o atacante Canobbio segurou a bola aos 46 minutos do segundo tempo. A ação do jogador desencadeou uma sequência de empurrões entre os atletas das duas equipes.

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➡️ PC Oliveira bate o martelo sobre expulsão em Fluminense x RB Bragantino

No meio do conflito, John Kennedy e Fabinho se exaltaram e iniciaram uma briga entre eles. Ambos chegaram a trocar socos. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda aplicou um cartão vermelho para os dois jogadores.

Nas redes sociais, as imagens do conflito viralizaram. Torcedores reagiram à situação. Veja abaixo:

Confusão no Fluminense x RB Bragantino.



John Kennedy (Fluminense) e Fabinho (RB Bragantino) foram expulsos 🟥 pic.twitter.com/O60u0B21kX — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) July 18, 2026

Perdendo e o JK querendo brigar que loucura kkk — invincible BOTAFOGO ★彡 (@teapoiareibfr) July 18, 2026

JOHN KENNEDY FICOU MALUCO — Bielᶜᵉᶜ (@yBieIz) July 18, 2026

Que coisa ridícula — Mengao.ia (@MengaoIA) July 18, 2026

fascinante de observar — ꒰ঌ🏆⁴ | a n e (@therola9) July 18, 2026

Partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2026 entre Fluminense e Bragantino (Foto: Jayson Braga/Brazil Photo Press/Folhapress)

Como foi Fluminense x RB Bragantino?

O Bragantino iniciou a partida com mais intensidade e explorou principalmente os espaços pelos lados do campo. Logo no primeiro minuto, Fernando recebeu dentro da área, passou por Guga e finalizou colocado para fora.

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O Fluminense teve dificuldade para acelerar a circulação da bola. Aos três minutos, Lucho Acosta avançou pelo meio, tocou para Hulk e passou livre para receber. O atacante, porém, segurou a bola, tentou o drible e acabou desarmado.

O gol do Bragantino saiu aos 26 minutos. Fernando puxou o contra-ataque com a defesa do Fluminense aberta e encontrou Herrera dentro da área. O atacante levantou para Eduardo Sasha, que apareceu livre e cabeceou para o fundo da rede.

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Além da desvantagem, o Tricolor perdeu Millán por problema físico. O zagueiro sentiu a parte posterior da coxa direita, deixou o campo chorando e foi substituído por Freytes.

O Fluminense cresceu nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 45, Lucho Acosta disputou a bola na ponta e cruzou de bico para a área. Kevin Serna apareceu na segunda trave e cabeceou na trave. Dois minutos depois, Savarino fez boa jogada pelo lado direito e voltou a encontrar Serna, que cabeceou para fora. A equipe de Luis Zubeldía foi para o intervalo sob vaias da torcida.

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Zubeldía colocou Ignácio no lugar de Jemmes durante o intervalo. A principal mudança no comportamento do Fluminense, porém, aconteceu aos dez minutos, com as entradas de John Kennedy e Canobbio nas vagas de Savarino e Serna.

A dupla aumentou a intensidade do ataque. John Kennedy passou a disputar mais jogadas por dentro, enquanto Canobbio acelerou pelos lados e ajudou o Tricolor a empurrar o Bragantino para o campo defensivo.

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Hulk continuou como o jogador mais acionado. Aos dez minutos, recuperou a bola após pressão na saída adversária, girou sobre o marcador e bateu para fora. Três minutos depois, recebeu dentro da área, limpou Rodriguinho e finalizou novamente sem direção.

O Bragantino ficou com um jogador a menos aos 17 minutos do segundo tempo. Sant'Anna foi puxado por Lucho Acosta e reagiu com uma cotovelada no rosto do argentino. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda mostrou inicialmente o cartão amarelo, mas mudou a decisão após conversar com a equipe de arbitragem e expulsou o lateral. Lucho teve sangramento no supercílio e precisou receber atendimento.

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A partida ficou ainda mais quente nos acréscimos. Aos 47 minutos, uma discussão entre Canobbio e Lucas Barbosa terminou em empurrões e confusão generalizada no gramado.

John Kennedy foi expulso por participar de forma mais exaltada do tumulto e atingir o rosto de adversários. Fabinho, que havia acabado de entrar no Bragantino, também recebeu cartão vermelho. Freytes, Henry Mosquera e Tiago Volpi foram advertidos com amarelo em momentos diferentes dos minutos finais.

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O Fluminense seguiu pressionando. Aos 56 minutos, Cano recebeu lançamento dentro da área e tentou concluir, mas Gustavo Marques fez o corte. A sobra ficou com Lucho Acosta, que finalizou no alto para defesa de Volpi. No minuto seguinte, saiu o empate. Canobbio venceu a disputa pela bola na ponta esquerda e cruzou para a segunda trave. Ignácio subiu mais alto que a marcação e cabeceou no canto, sem chances para o goleiro.