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Ingleses reagem a anúncio de ex-Vasco no Manchester United: 'Ninguém acredita'

Clube da Premier League se reforça na atual janela

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 18:28
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Jogadores do Manchester United comemoram gol de Matheus Cunha sobre o Brighton na Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)
Jogadores do Manchester United comemoram gol de Matheus Cunha sobre o Brighton na Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

O Manchester United anunciou nesta segunda-feira (13) a contratação do meia Andrey Santos, que estava no Chelsea. O jogador, de apenas 22 anos, chega ao clube inglês vindo de um rival como uma aposta para melhorar o setor da equipe dos Red Devils.

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    No anúncio, o clube inglês compartilhou um vídeo com imagens do meia em campo e falas do jogador. Em uma das interações, Andrey classificou o Manchester United como o "maior clube" do mundo. A fala do brasileiro repercutiu entre os torcedores ingleses. Veja a repercussão abaixo:

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    • Tradução: "Ele disse a mesma coisa sobre o Chelsea. Ao assinar com o Chelsea, Santos disse: 'É uma oportunidade muito grande para mim. Este é um grande clube que joga em grandes competições como a Premier League, então estou muito animado. Os jogadores aqui são tão bons e estou muito feliz por estar aqui'".

    Tradução: "Todo novo reforço chama seu clube de o maior do mundo. O verdadeiro teste é dizer isso depois de alguns meses lendo os comentários".

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    Tradução: "E ele não estava errado ao dizer o que disse. Por que os torcedores do Chelsea estão chateados?".

    Tradução: "Jogadores ainda dizendo que somos o maior clube do mundo no final de 2026, cara".

    Tradução: "'Manchester United é o maior clube do mundo'. Ninguém acredita nessa merda, nem mesmo o clube.

    Detalhes da chegada de Andrey Santos ao Manchester United

    Manchester United anunciou oficialmente, nesta segunda-feira (13), a contratação do volante Andrey Santos. Revelado pelo Vasco, o brasileiro deixa o Chelsea após três temporadas para assinar contrato de cinco anos com os Red Devils, com opção de renovação por mais uma temporada. A negociação foi fechada por 56 milhões de euros (cerca de R$ 329 milhões), além de 2,4 milhões de euros (R$ 14 milhões) em bônus por metas previstas no acordo.

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    Além do valor da transferência, o Chelsea manteve 10% de uma futura venda do jogador, conforme divulgado pela imprensa inglesa. Aos 22 anos, Andrey chega ao Old Trafford como o primeiro reforço contratado em definitivo pelo Manchester United desde a chegada também definitiva de Michael Carrick ao comando da equipe.

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    O volante desembarca em Manchester após a temporada de maior sequência de sua carreira no futebol europeu. Em 2025/26, disputou 43 partidas pelo Chelsea, marcou três gols e distribuiu quatro assistências, consolidando espaço no elenco depois de passagens por empréstimo no Nottingham Forest e no Strasbourg.

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    Ex-Vasco, Andrey Santos é o novo reforço do Manchester United
    Ex-Vasco, Andrey Santos é o novo reforço do Manchester United (Foto: Reprodução/X)
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