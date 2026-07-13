Ingleses reagem a anúncio de ex-Vasco no Manchester United: 'Ninguém acredita' Clube da Premier League se reforça na atual janela

O Manchester United anunciou nesta segunda-feira (13) a contratação do meia Andrey Santos, que estava no Chelsea. O jogador, de apenas 22 anos, chega ao clube inglês vindo de um rival como uma aposta para melhorar o setor da equipe dos Red Devils.

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No anúncio, o clube inglês compartilhou um vídeo com imagens do meia em campo e falas do jogador. Em uma das interações, Andrey classificou o Manchester United como o "maior clube" do mundo. A fala do brasileiro repercutiu entre os torcedores ingleses. Veja a repercussão abaixo:

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🔴🇧🇷 Andrey Santos: "Manchester United is the biggest club in the world". pic.twitter.com/XrLNmXonMb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026

Tradução: "Ele disse a mesma coisa sobre o Chelsea. Ao assinar com o Chelsea, Santos disse: 'É uma oportunidade muito grande para mim. Este é um grande clube que joga em grandes competições como a Premier League, então estou muito animado. Os jogadores aqui são tão bons e estou muito feliz por estar aqui'".

Every new signing calls their club the biggest in the world. The real test is saying it after a few months of reading the comments 😭 — Nature & Noise (@dekaelixx) July 13, 2026

Tradução: "Todo novo reforço chama seu clube de o maior do mundo. O verdadeiro teste é dizer isso depois de alguns meses lendo os comentários".

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🔴🇧🇷 Andrey Santos: "Manchester United is the biggest club in the world". pic.twitter.com/XrLNmXonMb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026

Tradução: "E ele não estava errado ao dizer o que disse. Por que os torcedores do Chelsea estão chateados?".

Players still saying we are the biggest club in the world in late 2026 man 🥹🥹 pic.twitter.com/rI6L0pzdMn — HOTTY FC (@hottyfc1) July 13, 2026

Tradução: "Jogadores ainda dizendo que somos o maior clube do mundo no final de 2026, cara".

"Manchester United is the biggest club in the world"



Nobody believes this shit, not even the club 😭😭😭 pic.twitter.com/kEOjJQnoku — Rayan (@Rayansstl) July 13, 2026

Tradução: "'Manchester United é o maior clube do mundo'. Ninguém acredita nessa merda, nem mesmo o clube.

Detalhes da chegada de Andrey Santos ao Manchester United

O Manchester United anunciou oficialmente, nesta segunda-feira (13), a contratação do volante Andrey Santos. Revelado pelo Vasco, o brasileiro deixa o Chelsea após três temporadas para assinar contrato de cinco anos com os Red Devils, com opção de renovação por mais uma temporada. A negociação foi fechada por 56 milhões de euros (cerca de R$ 329 milhões), além de 2,4 milhões de euros (R$ 14 milhões) em bônus por metas previstas no acordo.

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Além do valor da transferência, o Chelsea manteve 10% de uma futura venda do jogador, conforme divulgado pela imprensa inglesa. Aos 22 anos, Andrey chega ao Old Trafford como o primeiro reforço contratado em definitivo pelo Manchester United desde a chegada também definitiva de Michael Carrick ao comando da equipe.

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O volante desembarca em Manchester após a temporada de maior sequência de sua carreira no futebol europeu. Em 2025/26, disputou 43 partidas pelo Chelsea, marcou três gols e distribuiu quatro assistências, consolidando espaço no elenco depois de passagens por empréstimo no Nottingham Forest e no Strasbourg.

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