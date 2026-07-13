SBT Sports cresce durante a Copa do Mundo FIFA 2026; veja números Programa comandado por Renata Saporito consolida evolução no Mundial

A cobertura da Copa do Mundo FIFA 2026 segue impulsionando a audiência da programação esportiva do SBT. Desde o início do Mundial, quando passou a ser exibido ao vivo nas manhãs de domingo, o SBT Sports registra crescimento de 10% na audiência média da Grande São Paulo na comparação entre as cinco edições exibidas durante a Copa (1,78 ponto) e as cinco anteriores ao torneio (1,61 ponto).

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A edição deste domingo (12) reforçou esse desempenho. Com 2,12 pontos de audiência, o SBT Sports conquistou seu terceiro melhor resultado de 2026 na Grande São Paulo, alcançando a maior audiência desde a edição de 8 de fevereiro.

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No confronto direto com a Record, o desempenho foi ainda mais expressivo no último programa. Enquanto o SBT Sports marcou 2,12 pontos, a emissora concorrente, que exibia um programa religioso matinal no mesmo horário, registrou 0,6 ponto de audiência, índice 253% inferior ao alcançado pelo programa esportivo do SBT.

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Durante a Copa do Mundo, o SBT Sports, apresentado por Renata Saporito, ampliou sua cobertura do torneio com edições especiais ao vivo, reunindo os principais destaques da maior competição de clubes do planeta, análises, bastidores e matérias especiais, reforçando o compromisso do SBT em levar ao público uma cobertura completa da competição.

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