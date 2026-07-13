Namorada de titular da Noruega expõe ataques de ódio após eliminação na Copa do Mundo Fato aconteceu após derrota para a Inglaterra

A Noruega foi eliminada da Copa do Mundo no último sábado (12), após perder para a Inglaterra por 2 a 1, em Miami, nos Estados Unidos. Dois dias após a eliminação, Lena Selnes, namorada do atacante Alexander Sorloth, expôs nas redes sociais as mensagens de ódio que recebeu.

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Os ataques aconteceram mesmo após uma campanha considerada como a melhor da seleção norueguesa na história dos Mundiais. Entre as mensagens exibidas por Selnes havia "desejos" e "pedidos" para que ela, o atacante e a família sofressem algum mal, até morte foi citada.

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Mediante o ocorrido, a influenciadora se pronunciou sobre o caso e condenou os ataques a ela e ao atacante Sorloth. O jogador foi um dos "vilões" da eliminação da Noruega, ao protagonizar um lance que poderia ter tocado para Haaland, que se encontrava em uma boa posição para marcar.

— A Copa do Mundo e o futebol trazem muita alegria, mas também muito ódio. Eu realmente não queria dar atenção a isso, mas sinto necessidade de fazê-lo após comentários como estes. Espero que todos possam refletir um pouco mais antes de fazer comentários desse tipo, independentemente da situação — disse a influenciadora.

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Lena Selnes, namorada de Sorloth, denuncia ataques (Foto: Reprodução)

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Trajetória de Sorloth na Copa

O atacante foi titular em todas as partidas da Noruega, com exceção da última rodada da fase de grupos, derrota por 4 a 1 para a França, quando o técnico Stale Solbakken optou por escalar o time reserva. A seleção norueguesa eliminou o Brasil antes de cair diante da Inglaterra nas quartas de final.

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Antes da virada inglesa, Sorloth foi substituído por Oscar Bobb. A troca, recorrente ao longo da competição, chegou a ser alvo de reclamação do próprio jogador, segundo o pai dele.

Sorloth atua no Atlético de Madrid, da Espanha. Ele e Lena Selnes estão juntos há mais de dez anos, têm um filho de três anos e moram juntos no país.

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