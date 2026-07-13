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Manchester United fecha contratação de Tielemans após desistir de Éderson

Meia belga deixa o Aston Villa e reforça os Red Devils por 41 milhões de euros

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 09:06
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Youri Tielemans com os braços levantdos e punhos fechados comemorando a classificação da Bélgica na Copa do Mundo de 2026
Youri Tielemans comemora classificação da Bélgica na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Luke Hales / AFP)

O Manchester United fechou a contratação do meia belga Youri Tielemans, ex-Aston Villa. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, os Red Devils firmaram um acordo verbal com o jogador de 29 anos e ativaram a cláusula de liberação do atleta por 41 milhões de euros. O jogador chega a Manchester e se junta a Andrey Santos, após a desistência do clube inglês pelo meio-campista Éderson.

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    • Apesar da investida de outros clubes, o Tielemans optou por ir para o Old Trafford. A investida pelo meia da Bélgica por parte do United se deu após a equipe desistir da contratação de Éderson, após os exames médicos apontarem um histórico de lesões no joelho do volante, o que fez o clube inglês recuar. 

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    Tielemans chegou ao Aston Villa sem custos em 2023, após deixar o Leicester, e foi um dos destaques da equipe campeã da Liga Europa e classificada para a Liga dos Campeões em 2025/26. O técnico Unai Emery desejava manter o trio formado por Tielemans, Boubacar Kamara e Amadou Onana, mas a grave lesão de Onana durante a Copa do Mundo alterou os planos do clube inglês.

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    • Tielemans marcou o gol de empate da Bélgica contra Senegal aos 44 minutos do segundo tempo
    Tielemans marcou o gol de empate da Bélgica contra Senegal aos 44 minutos do segundo tempo (Foto: Foto por ALEX GRIMM / GETTY IMAGES)

    Pela Copa do Mundo, Tielemans foi o capitão da Bélgica durante a campanha que levou a seleção até as quartas de final do torneio, mas acabou ficando fora do duelo contra a Espanha após sentir uma lesão ainda no aquecimento. Antes disso, o meio-campista havia sido um dos destaques da equipe, inclusive marcando dois gols na vitória de virada por 3 a 2 sobre o Senegal, na fase de 16 avos de final.

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    A busca do Manchester United por reforços para o meio-campo ganhou força após a saída de Casemiro. Além disso, o uruguaio Manuel Ugarte sofreu uma lesão ligamentar no joelho durante a derrota do Uruguai para a Espanha na fase de grupos da Copa do Mundo, aumentando a necessidade de novas opções para o setor.

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