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Manchester United desiste de Éderson após exames e brasileiro fica na Atalanta

Volante segue no clube italiano, que já prepara renovação de contrato até 2031

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 07:44
Atualizado há 4 minutos
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Éderson vive grande momento na Atalanta (Foto: Reprodução/Instagram)
Éderson em ação pela Atalanta (Foto: Reprodução/Instagram)

O meia brasileiro Éderson, que esteve com a Seleção na Copa do Mundo, não irá mais para o Manchester United, da Inglaterra. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o clube inglês enviou, nesta segunda-feira (13), uma confirmação formal para a Atalanta, informando que a negociação pelo brasileiro está encerrada. Com isso, o meia brasileiro seguirá no clube italiano.

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    Vale lembrar que a Atalanta, assim que soube do embrólio e possibilidade da venda não acontecer, se movimentou e ofereceu um novo contrato a Éderson, para estender o vínculo com o jogador até junho de 2031.

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    Éderson com a boila dominada atuando pela Atalanta
    Éderson em ação pela Atalanta (Foto: Reprodução/Instagram)
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    • A causa da reviravolta

    Segundo apuração do ge, o Manchester United acabou desistindo da negociação após detectar um histórico de lesão no joelho do volante que, na avaliação do clube, poderia impactar seu desempenho e valor de mercado ao longo da carreira. Ainda nas categorias de base do Desportivo Brasil, Éderson sofreu uma grave lesão e precisou passar por uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior, além de tratar danos no menisco lateral e no tendão patelar. A recuperação o afastou dos gramados por cerca de 11 meses.

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    Andrey Santos fechado e João Gomes na mira

    Com a desistência por Éderson, outro meia brasileiro é a bola da vez dos Red Devils: João Gomes. O volante já era monitorado pelo clube desde janeiro, quando uma possível investida acabou não avançando após mudanças internas no comando da equipe. 

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    O United, que pretendia reforçar o meio-campo com duas contratações para a próxima temporada, acertou a chegada de Andrey Santos, do Chelsea, por 50 milhões de libras (cerca de R$ 345 milhões na cotação atual). Do valor total, 48 milhões de libras são fixos, enquanto os outros 2 milhões estão condicionados ao cumprimento de metas.

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