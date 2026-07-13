Manchester United desiste de Éderson após exames e brasileiro fica na Atalanta Volante segue no clube italiano, que já prepara renovação de contrato até 2031

O meia brasileiro Éderson, que esteve com a Seleção na Copa do Mundo, não irá mais para o Manchester United, da Inglaterra. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o clube inglês enviou, nesta segunda-feira (13), uma confirmação formal para a Atalanta, informando que a negociação pelo brasileiro está encerrada. Com isso, o meia brasileiro seguirá no clube italiano.

🚨💣 CONFIRMED: Manchester United send formal confirmation to Atalanta about Éderson deal OFF, as exclusively revealed on Friday.



Brazilian midfielder won't join #MUFC and Atalanta offered him new deal until June 2031 — to be negotiated.



Éderson, disappointed and back to Italy. pic.twitter.com/1Iym9ubyf2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026

➡️Santos vai faturar quantia milionária com venda de Marcos Leonardo ao Ajax

Vale lembrar que a Atalanta, assim que soube do embrólio e possibilidade da venda não acontecer, se movimentou e ofereceu um novo contrato a Éderson, para estender o vínculo com o jogador até junho de 2031.

continua após a publicidade

Éderson em ação pela Atalanta (Foto: Reprodução/Instagram)

A causa da reviravolta

Segundo apuração do ge, o Manchester United acabou desistindo da negociação após detectar um histórico de lesão no joelho do volante que, na avaliação do clube, poderia impactar seu desempenho e valor de mercado ao longo da carreira. Ainda nas categorias de base do Desportivo Brasil, Éderson sofreu uma grave lesão e precisou passar por uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior, além de tratar danos no menisco lateral e no tendão patelar. A recuperação o afastou dos gramados por cerca de 11 meses.

➡️Quem são os principais candidatos a melhor jogador da Copa do Mundo?

Andrey Santos fechado e João Gomes na mira

Com a desistência por Éderson, outro meia brasileiro é a bola da vez dos Red Devils: João Gomes. O volante já era monitorado pelo clube desde janeiro, quando uma possível investida acabou não avançando após mudanças internas no comando da equipe.

continua após a publicidade

O United, que pretendia reforçar o meio-campo com duas contratações para a próxima temporada, acertou a chegada de Andrey Santos, do Chelsea, por 50 milhões de libras (cerca de R$ 345 milhões na cotação atual). Do valor total, 48 milhões de libras são fixos, enquanto os outros 2 milhões estão condicionados ao cumprimento de metas.

💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.