Espanha busca superar recorde histórico diante da França na Copa Caso vença, Espanha chegará a segunda final de Copa

A Espanha está a um passo de escrever mais um capítulo histórico no futebol mundial, além de disputar uma vaga na final da Copa do Mundo de 2026 diante da França, na próxima terça-feira (14), às 16h (de Brasília), em Dallas. A seleção comandada por Luis de la Fuente também pode estabelecer um recorde histórico: o maior período de invencibilidade em jogos oficiais entre seleções nacionais.

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Espanha busca marco histórico contra França pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul Ellis / AFP)

Espanha busca recorde contra França

A classificação sobre a Bélgica, por 2 a 1, nas quartas de final do Mundial, levou a Espanha à marca de 37 partidas oficiais consecutivas sem derrotas, segundo dados divulgados pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), buscando ampliar diante do confronto com a França. Desde o início da sequência, a equipe acumula 30 vitórias, sete empates, 96 gols marcados e apenas 26 sofridos, considerando partidas de Liga das Nações, Eurocopa, Copa do Mundo e eliminatórias das competições.

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A série invicta começou em 15 de junho de 2023, quando a Espanha derrotou a Itália por 2 a 1 na semifinal da Liga das Nações. Desde então, a seleção conquistou a Liga das Nações de 2023, levantou a taça da Eurocopa de 2024 e agora está entre as quatro melhores seleções da Copa do Mundo de 2026, mantendo vivo o sonho do bicampeonato mundial.

Marco contestado por rival europeu

Apesar da celebração da marca, o recorde gera debate. Em publicação divulgada neste domingo, a RFEF classificou a sequência como a maior invencibilidade da história do futebol de seleções em jogos oficiais e afirmou que a melhor campanha anterior pertencia à Itália, com 31 partidas sem derrota.

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Entretanto, os números não são consenso. A Uefa considera que a seleção italiana também permaneceu 37 jogos consecutivos invicta entre 2018 e 2021, somando exatamente 30 vitórias e sete empates. A diferença é que a campanha da Azzurra contabiliza partidas amistosas além dos compromissos oficiais.

Melhor campanha espanhola

Rival da França, a melhor série da história da Espanha havia sido registrada entre 2007 e 2009, quando a seleção alcançou 35 partidas sem perder e conquistou a Eurocopa de 2008. A atual geração igualou essa marca durante a Copa do Mundo e agora tem a oportunidade de superá-la de forma isolada.

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Caso elimine a França na semifinal, a Espanha chegará à segunda final de Copa do Mundo de sua história, repetindo o feito de 2010, quando conquistou seu único título mundial, e também estabelecerá uma nova marca histórica de invencibilidade em partidas oficiais entre seleções nacionais.

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