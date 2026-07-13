França x Espanha: de Zidane a Mbappé, semifinal da Copa do Mundo reacende rivalidade histórica
Craques franceses tem semelhanças com a mídia espanhola
O encontro entre França e Espanha, nesta terça-feira (14), por uma vaga na final da Copa do Mundo de 2026, coloca frente a frente duas das seleções mais fortes do planeta. O duelo em Dallas resgata um dos capítulos mais emblemáticos da história recente dos Mundiais: as oitavas de final de 2006, quando a Espanha acreditava que encerraria a carreira de Zinédine Zidane e acabou vendo o craque francês escrever um dos capítulos mais marcantes de sua trajetória.
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Vinte anos depois, o roteiro apresenta algumas semelhanças. A França chega embalada por mais uma grande campanha e liderada por Kylian Mbappé, enquanto a Espanha tenta confirmar a força de uma geração que vem encantando o futebol europeu. O peso da história, porém, ainda acompanha esse confronto.
Quando a Espanha tentou 'aposentar' Zidane
Em 2006, Zidane já havia anunciado que encerraria a carreira ao término da Copa do Mundo. Uma eliminação nas oitavas significaria sua despedida definitiva do futebol. A confiança espanhola era tanta que o jornal Marca estampou na capa, dias antes da partida, a frase: "Vamos aposentar Zidane".
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A provocação fazia sentido dentro do contexto da época. A Espanha havia vencido os três jogos da fase de grupos com autoridade, enquanto a França avançara cercada por dúvidas, após dois empates e apenas uma vitória. A imprensa espanhola classificava a equipe francesa como envelhecida e acreditava que aquele seria o último jogo de Zidane.
Resposta veio em campo
A Espanha abriu o placar com David Villa, em cobrança de pênalti, mas a resposta francesa veio ainda antes do intervalo. Franck Ribéry marcou um dos gols mais importantes de sua carreira ao empatar a partida depois de arrancada em velocidade e uma finalização cheia de personalidade diante de Iker Casillas. O lance transformou definitivamente a imagem do jovem atacante, então com apenas 23 anos, que passou de promessa a protagonista da seleção francesa.
A atuação chamou a atenção de toda a Europa. O Bayern de Munique, que já acompanhava o jogador, intensificou o interesse, contratando Ribéry na temporada seguinte. Na Alemanha, ele iniciaria uma trajetória histórica de 12 anos e se transformaria em um dos maiores ídolos do clube.
No segundo tempo, porém, foi a vez de Zidane assumir completamente o protagonismo. O camisa 10 participou da jogada que originou o gol da virada de Patrick Vieira e, nos acréscimos, marcou um belo gol para decretar a vitória francesa por 3 a 1.
Mbappé também é pauta na Espanha
Duas décadas depois, outro camisa 10 francês chega para enfrentar a Espanha cercado por expectativas. Mbappé desembarca na semifinal vivendo uma Copa do Mundo brilhante. Com oito gols, divide a artilharia da competição e lidera uma seleção francesa extremamente sólida.
O desempenho, porém, também abriu um debate na Espanha. Parte da torcida do Real Madrid entende que Mbappé vem apresentando pela França um nível ainda superior ao exibido pelo clube espanhol durante a última temporada. Apesar dos 42 gols marcados pelo atacante em todas as competições, muitos torcedores acreditam que ele demonstra mais liderança e personalidade quando veste a camisa da seleção.
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