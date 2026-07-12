Galvão Bueno vai narrar semifinal entre Inglaterra e Argentina na Copa Duelo vai definir vaga na grande final do Mundial

Um clássico histórico, uma vaga na final da Copa do Mundo FIFA 2026 e a narração de Galvão Bueno. Nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), o SBT e a N Sports levam ao público todas as emoções de Inglaterra x Argentina, com os comentários de Mauro Beting e Alexandre Pato. Nos estúdios do SBT, a analista de arbitragem Nadine Basttos e o comentarista convidado Muricy Ramalho completam o time da transmissão para um duelo que promete escrever mais um capítulo de uma das maiores rivalidades do futebol mundial.

Mais de duas décadas depois do último encontro em Copas do Mundo, Inglaterra e Argentina voltam a medir forças em uma partida decisiva. O clássico já foi palco de momentos inesquecíveis, como os gols da "Mão de Deus" e do "Gol do Século", de Diego Maradona, em 1986, e agora ganha um novo capítulo valendo um lugar na grande decisão do Mundial.

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➡️Análise – Inglaterra será primeiro adversário realmente difícil para a Argentina na Copa

Atual campeã mundial, a Argentina busca disputar sua segunda final consecutiva e manter vivo o sonho do tetracampeonato. Do outro lado, a Inglaterra tenta voltar à decisão pela primeira vez desde o título conquistado em casa, em 1966, e segue em busca do bicampeonato mundial.

Argentina x Inglaterra na Copa de 86 (Foto: STAFF / AFP)

Inglaterra é grande ameaça para a Argentina

Inglaterra que vai enfrentar a Argentina em uma das semifinais da Copa do Mundo não é um time que encanta e, entre as quatro que ainda disputam o Mundial, é provavelmente a menos cotada para ficar com o título. Mas é uma seleção que, a cada jogo que passa, demonstra bom jogo coletivo, resiliência e uma insatisfação às adversidades próprios de quem está muito no páreo.

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➡️Nem Kane, nem Haaland: Bellingham é o cara em Noruega x Inglaterra

Diante da Noruega, os ingleses tiveram controle de jogo e paciência para se recuperar do placar, duas coisas que o Brasil não soube trazer para si seis dias antes.

A Inglaterra de Thomas Tuchel é um time que sabe atacar com intensidade e recompor com rapidez. Tem um capitão que é a principal referência ofensiva, Harry Kane, e um meia capaz de desequilibrar, Jude Bellingham, o que aliás foi exatamente o que ele fez no 2 a 1 deste sábado (11), no Hard Rock Stadium, em Miami.

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