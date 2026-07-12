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Galvão Bueno vai narrar semifinal entre Inglaterra e Argentina na Copa

Duelo vai definir vaga na grande final do Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 21:43
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As transmissões capitaneadas por Galvão Bueno e a atuação do Desimpedidos e N Sports no digital / (Foto: Divulgação)
As transmissões capitaneadas por Galvão Bueno no SBT (Foto: Divulgação)

Um clássico histórico, uma vaga na final da Copa do Mundo FIFA 2026 e a narração de Galvão Bueno. Nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), o SBT e a N Sports levam ao público todas as emoções de Inglaterra x Argentina, com os comentários de Mauro Beting e Alexandre Pato. Nos estúdios do SBT, a analista de arbitragem Nadine Basttos e o comentarista convidado Muricy Ramalho completam o time da transmissão para um duelo que promete escrever mais um capítulo de uma das maiores rivalidades do futebol mundial.

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    • Mais de duas décadas depois do último encontro em Copas do Mundo, Inglaterra e Argentina voltam a medir forças em uma partida decisiva. O clássico já foi palco de momentos inesquecíveis, como os gols da "Mão de Deus" e do "Gol do Século", de Diego Maradona, em 1986, e agora ganha um novo capítulo valendo um lugar na grande decisão do Mundial.

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    ➡️Análise – Inglaterra será primeiro adversário realmente difícil para a Argentina na Copa

    Atual campeã mundial, a Argentina busca disputar sua segunda final consecutiva e manter vivo o sonho do tetracampeonato. Do outro lado, a Inglaterra tenta voltar à decisão pela primeira vez desde o título conquistado em casa, em 1966, e segue em busca do bicampeonato mundial.

    Argentina 2x0 Inglaterra - Copa do Mundo de 1986
    Argentina x Inglaterra na Copa de 86 (Foto: STAFF / AFP)
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    • Inglaterra é grande ameaça para a Argentina

     Inglaterra que vai enfrentar a Argentina em uma das semifinais da Copa do Mundo não é um time que encanta e, entre as quatro que ainda disputam o Mundial, é provavelmente a menos cotada para ficar com o título. Mas é uma seleção que, a cada jogo que passa, demonstra bom jogo coletivo, resiliência e uma insatisfação às adversidades próprios de quem está muito no páreo.

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    ➡️Nem Kane, nem Haaland: Bellingham é o cara em Noruega x Inglaterra

    Diante da Noruega, os ingleses tiveram controle de jogo e paciência para se recuperar do placar, duas coisas que o Brasil não soube trazer para si seis dias antes.

    A Inglaterra de Thomas Tuchel é um time que sabe atacar com intensidade e recompor com rapidez. Tem um capitão que é a principal referência ofensiva, Harry Kane, e um meia capaz de desequilibrar, Jude Bellingham, o que aliás foi exatamente o que ele fez no 2 a 1 deste sábado (11), no Hard Rock Stadium, em Miami.

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