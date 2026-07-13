Camisa de Vozinha é leiloada por valor superior à de Neuer e Alisson; entenda Uniforme do goleiro de Cabo Verde tornou-se o mais caro da posição em plataforma global

O goleiro Vozinha, um dos principais destaques da inédita campanha de Cabo Verde na Copa do Mundo, eliminada pela Argentina na fase de 16-avos de final, transformou o sucesso de campo em valor de mercado. O atleta, que iniciou o torneio com 50 mil seguidores nas redes sociais, alcançou a marca de 29 milhões de seguidores no Instagram e impulsionou a busca por itens exclusivos ligados ao seu nome.

Vozinha supera Alisson e Neur

Nesse sentido, a camisa utilizada por Vozinha na partida contra a Arábia Saudita, leiloada pela plataforma MWS, tornou-se o uniforme de goleiro mais caro já vendido pela empresa global de leilões esportivos, sendo arrematado por R$ 65.575 por um colecionador dos Estados Unidos, após uma disputa que somou 59 lances de participantes de 16 países, incluindo o Brasil.

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Com o resultado, o uniforme de Vozinha superou os antigos recordes da plataforma quando se trata de goleiros, como a camisa de Alisson, utilizada em uma partida contra o Tottenham em 2025, vendida por R$ 59.044, e a de Manuel Neuer, usada no confronto contra a Escócia em 2024, arrematada por R$ 52.722.

Vozinha (Cabo Verde - Copa 2026): R$ 65.575 Alisson Becker (Liverpool/Brasil - 2025): R$ 59.044 Manuel Neuer (Bayern/Alemanha - 2024): R$ 52.722

Para garantir a segurança dos investidores e colecionadores, as peças comercializadas contam com chips de autenticação digital que mapeiam a origem, o histórico de uso em campo e a certificação de originalidade do produto.

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Possibilidade de jogar no Brasil?

Além da valorização de sua imagem, a situação contratual de Vozinha atrai a atenção do mercado de transferências. O veterano está livre no mercado após o encerramento do seu vínculo com o Chaves, de Portugal, e admitiu a possibilidade de transferir-se para o futebol sul-americano.

Em entrevista à CazéTV após a despedida do Mundial, o goleiro confirmou que seu estafe recebeu sondagens durante a competição e sinalizou positivamente para o mercado brasileiro.

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— Meu foco era totalmente a Copa do Mundo e a seleção. Existem rumores, mas nada concreto. Estou aberto a qualquer possibilidade. Jogar no Brasil seria muito bom pelo carinho que tenho recebido do povo brasileiro. Vamos ver o que acontece. Como profissional, vou avaliar a melhor oportunidade — declarou o jogador.

Camisa leiloada de Vozinha, que bateu recorde no leilão - (Crédito: reprodução/MWS)

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