Manchester City pode lucrar com renovação de Ferran Torres com o Barcelona; entenda
Cláusula dificulta renovação de Ferran Torres no Barcelona
O Barcelona ainda não iniciou conversas para renovar o contrato de Ferran Torres, e uma cláusula firmada com o Manchester City pode ser um dos principais obstáculos para a negociação. Segundo o jornal britânico The Athletic, informação confirmada pelo Marca, o clube catalão terá de pagar cerca de 8 milhões de euros ao time inglês caso estenda o vínculo do atacante.
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Ferran Torres tem contrato com o Barcelona até junho de 2027. Até o momento, as partes ainda não abriram negociações por uma renovação, cenário que ganhou ainda mais destaque após surgirem informações sobre o interesse do Paris Saint-Germain no jogador.
De acordo com The Athletic e Marca, a cláusula faz parte do acordo firmado entre Barcelona e Manchester City na transferência concluída em janeiro de 2022. Na ocasião, o clube espanhol acertou a contratação do atacante por 55 milhões de euros fixos, além de 10 milhões de euros em bônus, parte dos quais já foi paga.
Além desses valores, o contrato prevê um pagamento adicional entre 7 e 8 milhões de euros ao Manchester City caso Ferran Torres renove seu compromisso com o Barcelona. Segundo os veículos, essa obrigação financeira pode ser um dos principais motivos para o clube catalão ainda não ter iniciado negociações pela extensão do contrato.
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Enquanto isso, o interesse do PSG aumenta a atenção sobre a situação do atacante. Segundo informações divulgadas neste sábado, o clube francês monitora Ferran Torres, embora não haja confirmação de uma negociação em andamento.
Questionado sobre o assunto ao desembarcar nos Estados Unidos para acompanhar a semifinal da Copa do Mundo entre Espanha e França, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, evitou comentar uma possível saída do atacante.
— Ouvi algo a respeito, mas não temos confirmação. Ele é jogador do Barça — declarou o dirigente.
Espanha de Ferran na Copa do Mundo
A seleção da Espanha está entre as quatro melhores equipes da Copa do Mundo de 2026 e volta a campo na próxima terça-feira (14), às 16h (de Brasília), para enfrentar a França na semifinal do torneio. A equipe espanhola chega embalada após eliminar a Bélgica nas quartas de final e agora busca superar os franceses para garantir vaga na grande decisão. O confronto reúne duas das principais seleções da competição e vale um lugar na final do Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.
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