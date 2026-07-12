Reestreia de Thiago Silva pelo Fluminense chama atenção: 'É simples' Tricolor das Laranjeiras venceu o Bahia por 2 a 0

Thiago Silva voltou a vestir a camisa do Fluminense e empolgou a torcida tricolor nas redes sociais. O zagueiro entrou no segundo tempo do amistoso contra o Bahia, neste domingo (12), e teve a reestreia acompanhada com atenção pelos torcedores.

Conhecido como "Monstro", Thiago Silva recebeu mensagens positivas dos tricolores durante e após sua participação na partida. Nas redes sociais, torcedores destacaram a segurança do defensor e a liderança em campo.

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Mesmo em um amistoso de intertemporada, a presença de Thiago Silva mobilizou a torcida do Fluminense. A entrada do zagueiro no segundo tempo foi tratada como um dos principais momentos do duelo contra o Bahia.

Veja abaixo a repercussão da reestreia de Thiago Silva pelo Fluminense:

Thiago Silva em reestreia pelo Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Veja comentários sobre o zagueiro

Como foi o jogo do Fluminense de Thiago Silva

O Fluminense venceu o Bahia por 2 a 0, neste domingo (12), no Maracanã, em amistoso de intertemporada. O duelo marcou o primeiro gol de Hulk com a camisa tricolor e a reestreia de Thiago Silva, que voltou a atuar pelo clube após o retorno ao Brasil.

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Depois de um primeiro tempo com poucas chances e reclamações do Bahia contra a arbitragem, o Fluminense mudou quase todo o time no intervalo, cresceu na etapa final e construiu a vitória com gols de Hulk e Germán Cano. O jogo também contou com testes do sistema de impedimento semiautomático da CBF, ainda sem interferência direta na partida.

Aos 23 minutos do segundo tempo, veio outro momento importante da tarde. Thiago Silva entrou no lugar de Renê e fez sua reestreia pelo Fluminense. O zagueiro havia ficado fora do amistoso contra o Nova Iguaçu por planejamento físico. Contra o Bahia, recebeu os primeiros minutos desde o retorno ao clube e iniciou uma nova etapa na preparação para a sequência da temporada.

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