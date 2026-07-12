Lesão encerra retorno de Conor McGregor no UFC 329 em segundos Evento aconteceu em Las Vegas neste sábado (11)

O UFC 329 terminou de forma frustrante para os fãs de Conor McGregor. Na luta principal deste sábado (11), o irlandês sofreu uma lesão logo nos primeiros instantes do combate e não conseguiu continuar diante de Max Holloway. Além disso, o evento teve ainda vitória relâmpago no co-main event e três duelos do Brasil.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Lesão tira McGregor da disputa

A luta principal durou pouco – apenas 69 segundos – e acabou de maneira incomum. Logo nos primeiros segundos, Conor McGregor tentou surpreender Max Holloway com dois chutes altos, mas escorregou nas duas investidas e caiu no octógono. O havaiano aproveitou a situação para atacar com golpes no solo, até que o irlandês conseguiu se levantar.

continua após a publicidade

Na sequência, McGregor tentou retomar a trocação, mas demonstrou dificuldades para apoiar a perna e permanecer em pé. Ao perceber que o adversário apresentava sinais claros de lesão, Holloway chegou a olhar para o árbitro para confirmar se o combate continuaria. Conor ainda tentou seguir na luta, porém voltou a sentir o problema físico e não teve condições de prosseguir. Diante do quadro, a arbitragem encerrou o confronto e confirmou a vitória de Max por nocaute técnico.

Luta co-principal de segundos

Bastaram 52 segundos para Paddy Pimblett confirmar mais uma vitória no UFC. Benoit Saint Denis começou o duelo com mais iniciativa e pressionou o inglês na trocação, mas pagou caro ao tentar a queda após um chute alto. Com o pescoço do francês exposto, "The Baddy" encaixou uma guilhotina e obrigou o adversário a dar os três tapinhas, encerrando o combate por finalização ainda no primeiro minuto.

continua após a publicidade

Paddy Pimblett finaliza Benoit Saint Denis no UFC 329 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

Brasil teve 2 vitórias e uma derrota

O Brasil encerrou sua participação no UFC 329 com saldo positivo. Dos três representantes no evento, Ryan Gandra e Alessandro Costa conquistaram vitórias convincentes, enquanto César Almeida acabou derrotado por Damian Pinas (ARU) ainda no primeiro round.

Alessandro abriu a campanha brasileira ao finalizar Cody Durden no segundo assalto, após controlar o combate no solo e encaixar um mata-leão. Na sequência, Ryan Gandra precisou de apenas sete segundos para nocautear Zachary Reese e confirmar uma das vitórias mais rápidas da noite. O único revés veio com César Almeida, que fazia uma luta equilibrada, mas acabou atingido por um direto de Pinas nos instantes finais da primeira parcial e não teve condições de continuar no combate.

continua após a publicidade

➡️ McGregor e Holloway têm brasileiro como vítima em comum no UFC

FICHA TÉCNICA

UFC 329

📆 Data: 11 de julho de 2026

⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)

🌍 Local: na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal

Max Holloway venceu Conor McGregor por nocaute técnico aos

Paddy Pimblett venceu Benoit Saint Denis por finalização aos 0m52s do 1º round

Mario Bautista venceu Cory Sandhagen por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Brandon Royval venceu Lone'er Kavanagh por finalização (mata-leão) aos 3m40s do 3° round

King Green venceu Terrance McKinney por nocaute técnico aos 4m59s do 1° round

continua após a publicidade

Card Preliminar

Robert Whittaker venceu Nikita Krylov por nocaute técnico a 1m01s do 3° round

Gable Steveson venceu Elisha Ellison por nocaute aos 2m31s do 1° round

Adrian Yanez venceu Cody Garbrandt por nocaute técnico aos 2m27s do 1° round

Luke Riley venceu Kai Kamaka III por nocaute técnico aos 3m03s do 1° round

Wang Cong venceu Tracy Cortez por decisão unânime (29-27, 29-27, 29-27)

Damian Pinas venceu Cesar Almeida por nocaute aos 4m44s do 1° round

Farid Basharat venceu John Garza por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

Ryan Gandra venceu Zachary Reese por nocaute técnico a 1m15s do 1° round

Alessandro Costa venceu Cody Durden por finalização (mata-leão) aos 2m19s do 2° round

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+ Aposte na vitória do Brasil no UFC

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.