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Noivado? Léo Pereira, do Flamengo, faz anúncio com Karoline Lima

Zagueiro do Rubro-Negro confirmou a reconciliação

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 18:13
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Karoline Lima e Léo Pereira fizeram anúncio em suas redes sociais
Karoline Lima e Léo Pereira fizeram anúncio em suas redes sociais (Foto: Reprodução)

Após semanas de especulações, Léo Pereira e Karoline Lima oficializaram a reconciliação nesta segunda-feira (13). O casal compartilhou uma sequência de fotos nas redes sociais confirmando a retomada do relacionamento e chamou a atenção dos seguidores por um detalhe: a influenciadora aparece usando uma aliança, o que levantou rumores de um possível noivado.

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    As imagens foram publicadas em clima de romance e rapidamente repercutiram entre fãs e internautas. Embora nenhum dos dois tenha confirmado um pedido de casamento, o acessório usado por Karoline alimentou especulações de que o casal pode estar prestes a dar um novo passo na relação. Veja:

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    Os rumores sobre a volta ganharam força durante a Copa do Mundo de 2026, quando Karoline foi vista ao lado de familiares do zagueiro do Flamengo nos Estados Unidos. Dias depois, os dois também foram flagrados trocando beijos nas arquibancadas após partidas da Seleção Brasileira.

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    Relembre o relacionamento

    Léo Pereira e Karoline Lima assumiram o namoro publicamente em fevereiro de 2024. Meses depois, passaram a morar juntos em uma mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

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    Karoline Lima e Léo Pereira durante comemoração do título da Copa do Brasil
    Karoline Lima e Léo Pereira durante comemoração do título da Copa do Brasil (Foto: Reprodução)

    O primeiro término foi anunciado em setembro de 2025. Cerca de dois meses depois, o casal reatou o relacionamento e voltou a compartilhar momentos românticos nas redes sociais. No entanto, uma nova fase de idas e vindas marcou o fim de 2025 e o início de 2026.

    Nas últimas semanas, os sinais de uma nova reconciliação ficaram cada vez mais evidentes. A confirmação veio agora, com a publicação conjunta nas redes sociais, que reacendeu o entusiasmo dos fãs e abriu espaço para especulações sobre um possível noivado.

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    Karoline Lima ganhou projeção nacional durante o relacionamento com o jogador Éder Militão, com quem teve a filha Cecília. Atualmente, Militão é casado com Tainá Castro, ex-esposa de Léo Pereira. A história dos casais já chamou atenção do público diversas vezes devido ao cruzamento das relações.

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