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Torcedores reagem a pênalti de Gabriel Pec em Grêmio x Cruzeiro: 'Pior ainda'

Tricolor Gaúcho venceu o amistoso por 3 a 1

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 19:41
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Gabriel Pec em estreia pelo Cruzeiro
Gabriel Pec em estreia pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A estreia de Gabriel Pec pelo Cruzeiro, contra o Grêmio, teve um momento de frustração para a torcida celeste. O atacante desperdiçou um pênalti no amistoso deste domingo (12), em partida que terminou com vitória gremista por 3 a 1.

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    • Recém-chegado ao clube, Pec entrou em campo cercado de expectativa dos cruzeirenses. A cobrança perdida, no entanto, acabou ganhando repercussão nas redes sociais, principalmente pelo peso de acontecer justamente no primeiro jogo do atacante com a camisa do Cabuloso.

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    ➡️Veja gols de Grêmio x Cruzeiro: Carlos Vinícius, Sinisterra e Nardoni marcam

    Veja abaixo a repercussão dos torcedores sobre o pênalti perdido por Gabriel Pec na estreia pelo Cruzeiro:

    Veja reação dos torcedores

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    • Gabriel Grando defende dois pênaltis, e Grêmio vence amistoso contra o Cruzeiro

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    Tricolor começou melhor na partida e exigiu defesa de Otávio em finalização de Pavón. A primeira grande chance veio do lado celeste. Kaio Jorge brigou com a marcação, ficou com a posse e chutou cruzado, mas a bola passou à esquerda do gol. No entanto, do outro lado, quando o centroavante gremista teve a chance, não desperdiçou. Carlos Vinícius correu mais que Gerson e tocou na saída de Otávio para abrir o placar.

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    Os mineiros conseguiram o empate rapidamente. Sinisterra aproveitou cruzamento de Rojas e chutou de primeira para fazer 1 a 1. Aos 36 minutos, Nardoni recolocou os gaúchos à frente. Pavón cruzou na área e Nardoni escorou para recolocar o Grêmio em vantagem.

    Na volta dos vestiários, o Cruzeiro entrou em campo buscando jogadas em velocidade e também dominando a posse de bola. Entretanto, compactada, a defesa tricolor conseguia inibir as chegadas mineiras. Até que Wanderson levou a bola até a linha de fundo e passou para Gerson, que foi derrubado por Kannemann. Kaio Jorge bateu no canto esquerdo, mas Gabriel Grando fez boa defesa. Após o lance, as duas equipes trocaram praticamente todos os seus jogadores.

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    Estreante da noite, Gabriel Pec fez boa jogada individual pela direita e foi derrubado dentro da área aos 42 minutos da etapa final. O próprio camisa 77 cobrou a penalidade, no canto direito, mas Gabriel Grando novamente defendeu. Nos acréscimos, o Tricolor teve uma penalidade máxima a seu favor, e Matheus Nascimento converteu.

    Carlos Vinicius deslocou Otávio em Grêmio x Cruzeiro
    Carlos Vinicius deslocou Otávio em Grêmio x Cruzeiro (Foto: Reprodução Grêmio)

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