logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

André Luiz critica sumiço de laterais no Brasil e cobra mudanças na base

Ex-Seleção vê Brasil previsível sem laterais ofensivos, critica formação na base e cobra mudanças para a Copa de 2030.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 18:02
Favorite o Lance! no Google
Smigol, à esquerda, e Johnny, à direita, conversam com André Luiz de regata branca
Smigol e Johnny conversam com André Luiz no Fut&Papo (Foto: Reprodução)

O ex-lateral André Luiz fez um diagnóstico duro sobre a formação de jogadores no Brasil e apontou o desaparecimento dos laterais ofensivos como um dos sinais da queda técnica do futebol nacional. Em participação no Fut&Papo, na Casa Ronaldo, o ex-jogador comparou a concorrência de sua geração com o momento atual, criticou a transformação das categorias de base em "balcão de negócios" e afirmou que a Seleção Brasileira perdeu uma de suas principais forças: o jogo pelos lados.

  • Lance!

    Fut&Papo recebe Abedi, ex-Vasco e Botafogo, nesta segunda-feira, às 19h

    Fora de Campo
    Há 4 meses

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Para André Luiz, o Brasil deixou de produzir laterais com capacidade de marcar, apoiar, chegar à linha de fundo e participar da construção ofensiva. O ex-jogador lembrou que, em sua época, a disputa por uma vaga na Seleção era intensa.

    continua após a publicidade

    — Na minha época, eram pelo menos seis laterais esquerdos: eu, Roberto Carlos, Serginho, Júnior, Zé Roberto, Athirson, Felipe. Para vestir a camisa da Seleção naquela época era muito difícil — disse André Luiz.

    O ex-lateral também afirmou que a mudança no perfil dos jogadores tornou o Brasil mais fácil de ser marcado.

  • Jogadores da Argentina reunidos para comemorar classificação à semifinal da Copa do Mundo com os torcedores

    Malvinas, Messi, Maradona… Conheça detalhes da música da Argentina na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 15 minutos
  • Vozinha, goleiro de Cabo Verde, após a eliminação para a Argentina na Copa do Mundo.

    Camisa de Vozinha é leiloada por valor superior à de Neuer e Alisson; entenda

    Lance! Negócios
    Há 24 minutos
  • Bola da final da Copa do Mundo

    Fifa vai vender pedaços do gramado da final da Copa; veja preço e como comprar

    Copa do Mundo 2026
    Há 49 minutos

    • — Depois que o Brasil perdeu essa força pelos flancos, acabou virando um time previsível. Faz muitos anos que você não vê isso. Depois de Roberto Carlos, Marcelo e Cafu, você não vê mais isso — completou.

    continua após a publicidade

    André Luiz vê Brasil sem força pelos lados

    André Luiz destacou que o lateral brasileiro passou a ser tratado, em muitos casos, como um jogador limitado a cumprir função defensiva. Para ele, isso empobreceu o jogo da Seleção e reduziu o espaço para meias e atacantes criarem.

    O ex-jogador citou sua experiência no São Paulo de Telê Santana para explicar a importância dos laterais no modelo de jogo. Segundo ele, Telê incentivava os dois lados a atacarem ao mesmo tempo, com cobertura dos volantes.

    continua após a publicidade

    — O Telê falava para mim e para o Cafu: os dois apoiam ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. O Dinho e o Pintado que se cuidem de fazer a cobertura — contou.

    Na avaliação de André Luiz, a ausência desse tipo de jogador deixa o time dependente demais das ações individuais pelo meio. Sem laterais que ultrapassem, cruzem e criem amplitude, os adversários conseguem fechar os espaços com mais facilidade.

    continua após a publicidade

    — O Brasil sempre teve uma força muito grande jogando pela lateral, esquerda ou direita, até para dar espaço para os atacantes e para os meias. Hoje, os caras fecham a casinha e você não consegue fazer nada — afirmou.

    Johnny e Smigol durante apresentação do Fut&amp;Papo
    Johnny, à esquerda, e Smigol, à direita, durante apresentação do Fut&amp;Papo Foto: Reprodução

    Críticas à base e à perda da criatividade

    Além da posição de lateral, André Luiz ampliou a crítica ao processo de formação no futebol brasileiro. O ex-jogador afirmou que os clubes passaram a vender atletas muito cedo, o que impede jovens de criarem identificação, amadurecerem no profissional e construírem história.

    continua após a publicidade

    — Hoje, os jogadores são vendidos da base com 13, 14, 15 anos. Ninguém joga mais no profissional, ninguém consegue fazer mais uma história no clube — disse.

    Ele também apontou a tentativa de copiar o futebol europeu como um problema. Para André Luiz, o Brasil se afastou de características que sempre marcaram seus grandes times: improviso, drible, alegria e capacidade de decidir no um contra um.

    continua após a publicidade

    — Estão querendo fazer do futebol brasileiro o futebol europeu, tirando a criatividade, tirando a alegria do jogador, do atacante, tirando aquele jogador que gosta de driblar — declarou.

    O ex-lateral defende que disciplina tática e liberdade criativa não são ideias opostas. Para ele, a Seleção precisa ter organização, mas sem engessar seus melhores jogadores.

    continua após a publicidade

    São Paulo de Telê como referência

    André Luiz também relembrou o início no time profissional do São Paulo, em 1993, sob o comando de Telê Santana. O ex-jogador contou que foi promovido após se destacar nos treinos da base contra o elenco principal, realizados no CT da Barra Funda.

    Segundo ele, Telê preparava as categorias de base de acordo com a forma de jogar do profissional, o que facilitava a transição dos jovens.

    — O Telê era aquele treinador que olhava muito para a base e preparava a base de acordo com o que ele fazia no profissional. Quando o jogador subia, já entendia o perfil do time — explicou.

    continua após a publicidade

    Na estreia como titular, contra o Bragantino, André Luiz recebeu uma orientação simples: defender bem e, quando o time tivesse a bola, ultrapassar pelo lado para receber de Müller.

    — Ele falou: você vai marcar bem e, quando a gente tiver a posse, o Müller vai receber a bola e você vai fazer overlapping*. Ninguém vai antecipar o Müller — contou. O primeiro gol da vitória por 2 a 0 saiu justamente de um cruzamento de André Luiz para Raí.

    continua após a publicidade

    *Overlap (ou overlapping) no futebol é uma jogada tática de ultrapassagem em que um jogador sem a bola corre por trás de um companheiro que está com a posse dela para criar uma opção de passe e desorganizar a defesa.

    Ancelotti, Guardiola e a Copa de 2030

    Questionado sobre o futuro da Seleção, André Luiz disse acreditar em recuperação no ciclo até a Copa do Mundo de 2030, mas condicionou isso a mudanças internas. A CBF renovou o contrato de Carlo Ancelotti até o Mundial de 2030.

    continua após a publicidade

    O ex-lateral elogiou Ancelotti, mas afirmou que comandar seleção é diferente de trabalhar em clube. Para André Luiz, o Brasil precisa de um treinador com autoridade para blindar o ambiente, organizar o trabalho e dar padrão de jogo.

    Ele citou Pep Guardiola como o nome que teria perfil para recuperar o protagonismo brasileiro.

    — O único que pode chegar ao Brasil hoje e dar um padrão de jogo para ser dominante, atacar, ter a bola e pôr medo novamente no adversário é o Guardiola — afirmou.

    continua após a publicidade

    Apesar das críticas, André Luiz vê talento suficiente para o próximo ciclo. Ele citou Endrick, Estêvão, Rodrygo, Vini Jr e Bruno Guimarães como peças importantes para reconstruir a Seleção.

    — A esperança o brasileiro sempre tem. Se fizer um trabalho bem-feito, consistente, com humildade, dureza e escolhendo as pessoas certas, o Brasil pode ter um grande papel em 2030 — concluiu.

    continua após a publicidade

    🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
    *Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Por onde anda Kléberson, ex-volante do Athletico Paranaense?

    Seleção Brasileira

    Pentacampeão do mundo, Kléberson é internado após exames detectarem obstruções arteriais

    Há 6 horas
    Neymar dá sinal de positivo e sorri com a camisa da Seleção Brasileira

    Copa do Mundo 2026

    Neymar na Copa de 2030? Reação do craque reacende esperança

    Há 7 horas
    Gui Amorim durante partida pelo Corinthians

    Corinthians

    Aposta do setorista: Gui Amorim, do Corinthians, é promessa para a Seleção Brasileira

    Há 10 horas
    Ederson, Weverton, Matheus Cunha e Ibañez sentados no banco de reserva durante eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Fora de Campo

    Vídeo da CBF após queda do Brasil na Copa do Mundo pega mal: 'Acabou'

    Há 11 horas
    Samir Xaud acompanhou de perto o treino da Seleção Sub-17 na Granja Comary

    Seleção Brasileira

    Presidente da CBF fiscaliza treino e prega união na base da Seleção Brasileira

    Há 1 dia
    Alisson e Marquinhos, da Seleção Brasileira, lamentam segundo gol da Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

    Seleção Brasileira

    Alisson se manifesta na internet após queda do Brasil na Copa do Mundo

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    O técnico Bernardinho durante o jogo entre Brasil e Ucrânia pela Liga das Nações de Vôlei

    Bernardinho diz que Brasil 'precisa achar caminho' e pede tempo a Ancelotti

    Carlo Ancelotti e Samir Xaud, presidente da CBF

    CBF se manifesta uma semana após eliminação do Brasil

    Carlo Ancelotti gesticula à beira do campo no jogo entre Brasil e Noruega na Copa do Mundo

    Comparação estatística entre Brasil e semifinalistas da Copa reforça impressões da torcida

    França se isola na liderança do ranking (Foto: Shaun Botterill / AFP)

    França ultrapassa Argentina antes das semis; veja ranking da Fifa

    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Real Madrid bate recorde histórico de gols na Copa do Mundo; veja ranking dos artilheiros

    Andrey Santos, volante da Seleção Brasileira

    Renovação? Veja os cotados para a primeira convocação da Seleção Brasileira

    Carlo Ancelotti assiste ao jogo do Brasileirão entre Athletico-PR e Flamengo

    Novo ciclo: jovens que atuam no Brasil podem receber primeira chance com Ancelotti

    Neymar se lamenta após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    Neymar participa de torneio de poker após eliminação na Copa; veja vídeo

    Ronaldo Fenômeno faz partiicpação em pré jogo de Noruega x Inglaterra na CazéTV

    Ronaldo Fenômeno reage à queda em ranking de artilheiros da Copa do Mundo

    O atacante inglês nº 9 Harry Kane e o atacante norueguês nº 9 Erling Braut Haaland se abraçam após a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Noruega e Inglaterra, no Estádio de Miami

    Eliminação da Noruega quebra escrita histórica envolvendo a Seleção Brasileira

    Harry Kane em ação no jogo da Inglaterra contra Noruega pela Copa do Mundo de 2026

    Brasileiros lamentam Inglaterra x Noruega na Copa do Mundo: 'Loucura'

    Teve carnaval antes de Noruega x Inglaterra pela Copa do Mundo, em Miami

    'Deu um probleminha', dizem brasileiros 'perdidos' em Noruega x Inglaterra