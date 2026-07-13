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Vídeo da CBF após queda do Brasil na Copa do Mundo pega mal: 'Acabou'

Seleção perdeu para a Noruega por 2 a 1 nas oitavas de final

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 06:35
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Ederson, Weverton, Matheus Cunha e Ibañez sentados no banco de reserva durante eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026
Ederson, Weverton, Matheus Cunha e Ibañez sentados no banco de reserva durante eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 (Foto: Pedro Ugarte/AFP)

Um vídeo publicado pela CBF após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo repercutiu negativamente nas redes sociais. A publicação tinha tom motivacional e buscava passar uma mensagem de reconstrução depois da queda da Seleção, mas não foi bem recebida por parte dos torcedores.

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    • Nas redes sociais, muitos internautas criticaram o momento escolhido para a divulgação do vídeo. Para parte do público, a mensagem de incentivo soou fora de tom diante da frustração pela eliminação e das cobranças por mudanças no futebol brasileiro.

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    Apesar do caráter motivacional da publicação, o vídeo acabou gerando efeito contrário entre os brasileiros. Veja abaixo a repercussão dos torcedores:

    Neymar e Endrick lamentam eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026
    Neymar e Endrick lamentam eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026 (Foto: ewel SAMAD / AFP)

    Veja reação dos torcedores após vídeo da CBF

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    • Vídeo da CBF após queda do Brasil na Copa do Mundo

    Uma semana após a eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a CBF publicou neste domingo uma mensagem em suas redes sociais voltada para o início de um novo ciclo da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

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    ➡️ Monte a Seleção Brasileira para a Copa de 2030!

    Em um vídeo, a entidade relembrou a campanha brasileira no Mundial e destacou que o foco agora é a preparação para os próximos desafios.

    - Um filme que não queríamos escrever, sobre uma história que não pode ser esquecida. Pode acreditar. Que venha o novo ciclo.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    ➡️ Eliminação da Noruega quebra escrita histórica envolvendo o Brasil

    Antes mesmo do início da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti renovou seu contrato com a CBF até 2030, garantindo permanência no comando da Seleção para o próximo ciclo mundialista. Apesar da eliminação, o treinador italiano segue prestigiado pela entidade e será o responsável por conduzir a renovação da equipe nos próximos anos.

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