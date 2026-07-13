Vídeo da CBF após queda do Brasil na Copa do Mundo pega mal: 'Acabou'
Seleção perdeu para a Noruega por 2 a 1 nas oitavas de final
Um vídeo publicado pela CBF após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo repercutiu negativamente nas redes sociais. A publicação tinha tom motivacional e buscava passar uma mensagem de reconstrução depois da queda da Seleção, mas não foi bem recebida por parte dos torcedores.
Nas redes sociais, muitos internautas criticaram o momento escolhido para a divulgação do vídeo. Para parte do público, a mensagem de incentivo soou fora de tom diante da frustração pela eliminação e das cobranças por mudanças no futebol brasileiro.
Apesar do caráter motivacional da publicação, o vídeo acabou gerando efeito contrário entre os brasileiros. Veja abaixo a repercussão dos torcedores:
Veja reação dos torcedores após vídeo da CBF
Vídeo da CBF após queda do Brasil na Copa do Mundo
Uma semana após a eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a CBF publicou neste domingo uma mensagem em suas redes sociais voltada para o início de um novo ciclo da equipe comandada por Carlo Ancelotti.
➡️ Monte a Seleção Brasileira para a Copa de 2030!
Em um vídeo, a entidade relembrou a campanha brasileira no Mundial e destacou que o foco agora é a preparação para os próximos desafios.
- Um filme que não queríamos escrever, sobre uma história que não pode ser esquecida. Pode acreditar. Que venha o novo ciclo.
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➡️ Eliminação da Noruega quebra escrita histórica envolvendo o Brasil
Antes mesmo do início da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti renovou seu contrato com a CBF até 2030, garantindo permanência no comando da Seleção para o próximo ciclo mundialista. Apesar da eliminação, o treinador italiano segue prestigiado pela entidade e será o responsável por conduzir a renovação da equipe nos próximos anos.
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